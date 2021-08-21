Заповедникам Крыма нанесен большой урон. «Затопчут» ли туристы полуостров?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 33. АиФ-Крым №33 18/08/2021

Редкий турист не привозит на память из Крыма фотографии красивых видов. Одни приезжие довольствуются известными достопримечательностями, другим стремятся к «нетронутой природе». Но и доступные территории имеют свои ограничения по приёму туристов. И свои правила. Насколько готовы с ними мириться гости Крыма?

Слишком много людей…

В этом году два заповедника — Опукский и Казантипский, представили несколько новых маршрутов. Сразу — с ограничением количества посетителей до 300 в день. И нормы нагрузки на этих, и других территориях ещё будут уточняться. Скорей, всего они вообще будут рассчитываться в зависимости от времени года. К примеру, весной, во время цветения тюльпанов, в тот же Опукский заповедник устремляются тысячи людей. Пусть даже большинство удерживается от собирания букетов — но машины и люди, которые бороздят степь, тоже приносят вред! В этом году вообще было принято решение территорию закрыть, установив «режим тишины».

Директор объединённой дирекции крымских заповедников ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин сообщил, что научный отдел как раз сейчас занят такими расчётами. «Необходимо определить ту границу, которую переступать нельзя», — пояснил он.