Заправка для супа на зиму в банках

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Заправка для супа на зиму в банках – это простая в приготовлении и очень «удобная» в применении закатка, которая всегда придет на помощь, когда нужно за максимально короткий срок сварить большую кастрюлю первого блюда на всех домочадцев. Главным плюсом такой консервации, является, конечно же, удобство в готовке, потому как, переложив содержимое банки в кипящий бульон, ваш аппетитный и наваристый супчик будет готов совсем скоро!

Борщевая заправка на зиму в банках

Борщевая заправка на зиму в банках – это заготовка, за которую вы будете благодарны сами себе, как только выпадет снег! Помимо простоты готовки и использования, такие баночки отличаются прекрасными вкусовыми характеристиками, так как готовятся из свежих сезонных овощей.

Заправка для супа на зиму в банках

Ингредиенты –+20 порц.

  • Свекла 2.5 кг
  • Помидоры 750 гр.
  • Перец болгарский 250 гр.
  • Лук репчатый 250 гр.
  • Морковь 250 гр.
  • Масло растительное 250 мл.
  • Сахар-песок 100 гр.
  • Соль 30 гр.
  • Чеснок 100 гр.
  • Уксус столовый 9% 100 мл.
  • Зонтики укропа 3 шт.
  • Петрушка 1 пучок

Шаги 60 мин.

  1. Заправка для супа на зиму в банках

    Заправка для супа на зиму в банках готовится достаточно просто – приступаем! Сочные помидоры и очищенный чеснок пропускаем через решетку мясорубки, кашицу переливаем в объемную кастрюлю.

  2. Заправка для супа на зиму в банках

    К овощам наливаем 200 миллилитров растительного масла, высыпаем сахарный песок и соль – мешаем.

  3. Заправка для супа на зиму в банках

    Следом отправляем натертую на крупной терке морковь со свеклой.

  4. Заправка для супа на зиму в банках

    Дополняем состав зонтиками укропа и ломтиками мякоти сладкого перца – перемешиваем и доводим до кипения, провариваем в течение 15 минут, иногда помешивая деревянной ложкой.

  5. Заправка для супа на зиму в банках

    На оставшемся масле подрумяниваем полукольца репчатого лука и выкладываем в основной состав, повторно кипятим и ждем еще 10 минут.

  6. Заправка для супа на зиму в банках

    После, вводим рубленую петрушку и уксус – кипятим 1-2 минуты и убираем с конфорки.

  7. Заправка для супа на зиму в банках

    Разливаем заправку по стерильным банкам и закатываем, емкости ставим дном вверх и оборачиваем в покрывало на сутки.

  8. Заправка для супа на зиму в банках

    Хранить такие баночки можно, как в погребе, так и в квартире. Приятного аппетита!

Рассольник в банках на зиму

Рассольник в банках на зиму – это закатка, с приготовлением которой справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни. Это так, потому что самое сложное в процессе – это тщательно очистить овощи и измельчить их, а для сокращения времени, перловую крупу рекомендуем отваривать заранее.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 10-12.

Ингредиенты:

  • Крупа перловая отварная – 3 ст.
  • Огурцы – 1,5 кг.
  • Перец болгарский – 500 гр.
  • Помидоры – 1 кг.
  • Лук – 300 гр.
  • Морковка – 500 гр.
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Вода – 250 мл.
  • Масло подсолнечное – 100 мл.
  • Соль – 1 ст.л./по вкусу.
  • Сахар-песок – 2 ст.л./по вкусу.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Уксус 9% – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В первую очередь очищаем и ополаскиваем овощи.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 2. Промытую крупу засыпаем в чашу мультиварки, заливаем водой и варим на протяжении 40 минут под крышкой.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 3. В рабочую глубокую миску нарезаем все овощи небольшими кубиками.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 4. Овощное ассорти заливаем помидорами, измельченными в блендере.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 5. Подливаем растительное масло и воду.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 6. Сдабриваем лаврушкой, сахарным песком и солью – перемешиваем.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 7. Томим состав на протяжении 60 минут, изредка помешивая.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 8. По истечении времени, вводим уксус и прогреваем еще 10 минут. Затем смешиваем с крупой.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 9. Разливаем продукт по чистым банкам и прикрываем крышками, стерилизуем от 20 до 30 минут в кипящей воде.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 10. Закатав банки, оборачиваем их в махровое полотенце и после остывания убираем в место хранения. Приятного аппетита!

Заправка для супа на зиму в банках

Гороховый суп на зиму в банках

Гороховый суп на зиму в банках – это настоящее спасение для тех хозяек, которые любят готовить не только вкусно, но еще и быстро. Вскрыв такую заготовку и вылив содержимое в готовый мясной бульон, ваша семья сможет продегустировать наваристый супец всего лишь через 15 минут!

Время готовки – 19 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Горох – 1 ст.
  • Вода – 1 л.
  • Морковка – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Уксус столовый 9% – 2 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. За ночь до начала процесса, замачиваем промытый горох в воде, удаляем кожицу и шелуху с овощей.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 2. Набухшую бобовую культуру варим до мягкости. Как правило, этот процесс занимает не менее двух часов.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 3. При помощи бурачной терки измельчаем морковь, кубиками нарезаем луковицу.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 4. Выкладываем овощи в сковородку с горячим растительным маслом, сдабриваем чесноком, пропущенным через пресс – томим до мягкости и легкого золотистого оттенка.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 5. Разваренный горох пробиваем погружным блендером до однородной консистенции.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 6. Зажарку перекладываем в полученное пюре, приправляем молотым перцем и солью.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 7. Состав варим на протяжении 20 минут, вливаем уксус и перемешиваем.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 8. Расфасовываем заготовку по заранее простерилизованным баночкам и плотно закупориваем. Переворачиваем вверх дном и накрываем одеялом, через сутки убираем в кладовку.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 9. Готовьте и получайте удовольствие!

Заправка для супа на зиму в банках

Заготовка для супа харчо на зиму

Заготовка для супа харчо на зиму – это очень вкусно, питательно и ароматно! И если ранее вы никогда не пробовали заготавливать подобные баночки на холодный период года, то обязательно возьмите этот рецепт себе на заметку и ваши вкусовые рецепторы будут в полном восторге!

Время готовки – 8 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2 кг.
  • Сливы – 200 гр.
  • Лук – 500 гр.
  • Чеснок – 100 гр.
  • Перец чили – ½ шт.
  • Орехи грецкие – 100 гр.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Хмели-сунели – 1 ст.л.
  • Перец черный горошком – 6 шт.
  • Лист лавра – 1-2 шт.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Уксус 9% – 3 ст.л.
  • Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливы бланшируем около 10 минут и протираем через сито с мелкими отверстиями.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 2. На томатах делаем надрез крест-накрест и заливаем кипятком на пару минут. Удалив кожицу, пробиваем погружным блендером до однородности.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 3. Мелко нарезаем репчатый лук и острый перец, обжариваем с добавлением хмели-сунели до образования характерной корочки.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 4. Выливаем томатную кашицу в кастрюлю, следом выкладываем содержимое сковороды и измельченные сливы – томим 40 минут и дополняем сахарным песком, солью, приправами и растительным маслом. Провариваем еще 20 минут.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 5. В духовке либо на сухой сковороде подсушиваем ядра грецкого ореха, измельчаем.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 6. Параллельно мелко шинкуем зелень, зубки чеснока пропускаем через пресс.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 7. В овощную смесь отправляем орехи, петрушку и чеснок – томим 20 минут. После, подливаем уксус и засекаем еще 5 минут.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 8. Раскладываем харчо по стерильным банкам, переворачиваем вверх дном и укрываем одеялом до полного остывания.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 9. Приятного аппетита!

Заправка для супа на зиму в банках

Заправка для супа с фасолью на зиму

Заправка для супа с фасолью на зиму – это питательная заготовка, которую можно использовать не только для варки супов, но и, к примеру, для сытного и быстрого гарнира или основного блюда. Главный минус – это то, что бобовую культуру придется предварительно замочить в воде.

Время готовки – 13 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Фасоль – 1 кг.
  • Лук – 1 кг.
  • Морковка – 1-2 шт.
  • Перец болгарский – 3 шт.
  • Помидоры – 1 кг.
  • Масло растительное – 1,5 ст.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Бобовую культуру перебираем и замачиваем в воде на 12 часов.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 2. Затем фасоль ополаскиваем и отвариваем до готовности. В процессе тепловой обработки подсаливаем.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 3. Очищаем и измельчаем лук, пассеруем на разогретом растительном масле до румяности.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 4. К луковой нарезке засыпаем натертую на крупной терке морковку – томим до мягкости.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 5. Спустя пару минут, в сковородку отправляем измельченную мякоть болгарского перца.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 6. Параллельно разрезаем томаты пополам и натираем мякоть на терке.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 7. В кастрюле смешиваем фасоль с зажаркой и измельченными помидорами, ставим на конфорку.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 8. Компоненты прогреваем и посыпаем солью с сахаром – раскладываем по стерильным банкам.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 9. Закатки закупориваем и переворачиваем вверх дном, оборачиваем в плед. Приятного аппетита!

Заправка для супа на зиму в банках

Борщевая заправка со свеклой, морковью и перцем

Борщевая заправка со свеклой, морковью и перцем – это насыщенное сочетание ароматов и вкусов, которое приведет в восторг всех членов вашей семьи. Никакая томатная паста и перемороженные овощи не сделают суп даже близко таким аппетитным и наваристым, как тот, который мы сейчас заготовим.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

  • Свекла – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Перец сладкий – 2 шт.
  • Помидоры – 4 шт.
  • Масло подсолнечное – 40 мл.
  • Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно очищаем и ополаскиваем необходимые овощи.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 2. Луковицу мелко измельчаем и обжариваем на горячем подсолнечном масле.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 3. Кубиками нарезаем болгарский перец, половину нарезки высыпаем к луку.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 4. При помощи бурачной терки измельчаем морковку и свеклу, выкладываем к другим овощам и перемешиваем.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 5. Нарезаем дольками томаты.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 6. Помидоры и остатки перца пропускаем через мясорубку либо пробиваем в блендере.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 7. К румяным овощам переливаем однородную массу, солим и сахарим – тушим на медленном пламени около получаса и поливаем уксусом.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 8. Распределяем состав по стерилизованным банкам, закатываем и переворачиваем вверх дном.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 9. Спустя сутки переносим заготовки в место хранения. Приятного аппетита!

Заправка для супа на зиму в банках

Заправка для солянки на зиму из свежих огурцов

Заправка для солянки на зиму из свежих огурцов значительно упростит процесс приготовления сытного мясного супа. Благодаря термической обработке, огурцы напитываются добавками и становятся кислыми, что идеально подходит для ароматного и наваристого блюда.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 800 мл.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 700 гр.
  • Лук – 1-2 шт.
  • Морковка – 2 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Уксус столовый 9% – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 60 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем все необходимое: очищаем и ополаскиваем овощи.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 2. Разогреваем растительное масло в глубокой сковородке, забрасываем луковую нарезку.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 3. Следом отправляем натертую на терке морковку, перемешиваем и готовим около 3-5 минут.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 4. Добавляем кубики свежего огурца.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 5. Вводим рубленую зелень.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 6. Дополняем состав солью, уксусом, сахаром и молотым перцем.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 7. Посыпаем измельченным чесноком, перемешиваем и тушим 7-10 минут на минимальном нагреве.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 8. Горячую заправку расфасовываем по стерильным банкам и после остывания относим в темное помещение, куда не попадают солнечные лучи. Приятного аппетита!

Заправка для супа на зиму в банках

Заправка для борща с фасолью на зиму

Заправка для борща с фасолью на зиму – это очень вкусная и насыщенная заготовка, которая покорит вас своими полезными свойствами и ароматом. Для сокращения потраченного времени, советуем заранее замачивать фасоль, тогда на готовку вы потратите минимум!

Время готовки – 13 ч.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4 л.

Ингредиенты:

  • Свекла – 1 кг.
  • Помидоры – 1,5 кг.
  • Фасоль – 350 гр.
  • Морковка – 500 гр.
  • Перец болгарский – 600 гр.
  • Лук – 400 гр.
  • Соль – 90 гр.
  • Сахар-песок – 90 гр.
  • Эссенция уксусная 70% – 2 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 230 мл.
  • Петрушка – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фасоль замачиваем в воде и оставляем для набухания на 7-8 часов, если фасоль свежая – на 60 минут.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 2. Очищаем и ополаскиваем от грязи корнеплоды.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 3. Морковку натираем любым удобным способом.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 4. Кубиками нарезаем свеклу и измельчаем аналогично моркови.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 5. Вырезав плодоножку томатов, выкладываем дольки в чашу кухонного комбайна и перемалываем в пюре.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 6. Мякоть сладкого перца разрезаем на небольшие ломтики.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 7. В казане раскаляем подсолнечное масло и обжариваем мелко нарезанный лук до прозрачности.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 8. Переливаем томатную массу.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 9. Спустя 7 минут выкладываем в огнеупорную форму свеклу.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 10. Засекаем 15 минут и добавляем морковную стружку.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 11. В момент, когда компоненты стали мягкими, вводим болгарский перец.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 12. Отвариваем фасоль до полуготовности и перекладываем в казан.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 13. Высыпаем сахарный песок и соль.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 14. В конце термической обработки сдабриваем состав петрушкой.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 15. Вливаем уксусную эссенцию, перемешиваем и выключаем нагрев.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 16. Раскладываем заправку по стерильным банкам, закатываем и, перевернув вверх дном, оборачиваем в теплое одеяло на сутки.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 17. Остывшие заготовки переносим в подвал. Приятного аппетита!

Заправка для супа на зиму в банках

Заправка для рассольника на зиму с перловкой и солеными огурцами

Заправка для рассольника на зиму с перловкой и солеными огурцами – это настоящее спасение для тех кулинаров, которым каждый день приходится готовить много еды и желательно без повторений. Забросив содержимое баночки в кастрюлю с бульоном, наваристый рассольник будет готов менее чем через полчаса!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Перловка – 200 гр.
  • Огурцы соленые – 500 гр.
  • Морковка – 150 гр.
  • Лук – 100 гр.
  • Сок томатный – 200 мл.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Сахар-песок – 25 гр.
  • Соль – 25 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 2. Промытую перловку отвариваем до мягкости, излишки жидкости выливаем.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 3. Произвольно измельчаем очищенный лук и морковку.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 4. Огурчики нарезаем небольшими кубиками.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 5. Перемешиваем овощное ассорти с крупой.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 6. Посыпаем компоненты сахаром и солью, поливаем растительным маслом и томатным соком – томим на протяжении 25 минут.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 7. Раскладываем аппетитный продукт по заранее простерилизованным емкостям и плотно закупориваем.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 8. Приятного аппетита!

Заправка для супа на зиму в банках

Щи на зиму в банках

Щи на зиму в банках – это, как и другие наваристые и сытные супы, всегда очень актуально в холодное  время года, потому как, съев тарелочку такого блюда, вы мгновенно согреетесь и перенесетесь в лето, благодаря яркому и насыщенному аромату сезонных овощей!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 1 кг.
  • Помидоры – 800 гр.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Перец болгарский – 300 гр.
  • Морковка – 300 гр.
  • Соль – 1,5 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
  • Перец душистый горошком – 2 шт.
  • Лист лавра – 1 шт.
  • Масло подсолнечное – 3-4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тонко шинкуем капусту, складываем в чашу и посыпаем сахарным песком с солью – разминаем руками до выделения сока.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 2. Лук и чеснок мелко нарезаем, мякоть сладкого перца нарезаем брусками, а морковь измельчаем при помощи терки.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 3. Смешиваем компоненты в большой огнеупорной посуде и поливаем подсолнечным маслом.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 4. Максимально мелко нарезаем сочные помидоры.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 5. Томатную массу, лавр и горошины перца отправляем к основному составу. Ингредиенты доводим до кипения и тушим под крышкой на медленном пламени 20-25 минут.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 6. По истечении времени, выбрасываем лаврушку и вводим уксус.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 7. Расфасовываем заправку по стерильным банкам и сразу же закручиваем. До полного остывания переворачиваем вверх дном и оборачиваем в одеяло.

Заправка для супа на зиму в банках

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Заправка для супа на зиму в банках

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