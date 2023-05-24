Заправка для супа на зиму в банках – это простая в приготовлении и очень «удобная» в применении закатка, которая всегда придет на помощь, когда нужно за максимально короткий срок сварить большую кастрюлю первого блюда на всех домочадцев. Главным плюсом такой консервации, является, конечно же, удобство в готовке, потому как, переложив содержимое банки в кипящий бульон, ваш аппетитный и наваристый супчик будет готов совсем скоро!

Борщевая заправка на зиму в банках

Борщевая заправка на зиму в банках – это заготовка, за которую вы будете благодарны сами себе, как только выпадет снег! Помимо простоты готовки и использования, такие баночки отличаются прекрасными вкусовыми характеристиками, так как готовятся из свежих сезонных овощей.

Ингредиенты –+20 порц.

Свекла 2.5 кг

Помидоры 750 гр.

Перец болгарский 250 гр.

Лук репчатый 250 гр.

Морковь 250 гр.

Масло растительное 250 мл.

Сахар-песок 100 гр.

Соль 30 гр.

Чеснок 100 гр.

Уксус столовый 9% 100 мл.

Зонтики укропа 3 шт.

Петрушка 1 пучок

Шаги 60 мин.

Заправка для супа на зиму в банках готовится достаточно просто – приступаем! Сочные помидоры и очищенный чеснок пропускаем через решетку мясорубки, кашицу переливаем в объемную кастрюлю. К овощам наливаем 200 миллилитров растительного масла, высыпаем сахарный песок и соль – мешаем. Следом отправляем натертую на крупной терке морковь со свеклой. Дополняем состав зонтиками укропа и ломтиками мякоти сладкого перца – перемешиваем и доводим до кипения, провариваем в течение 15 минут, иногда помешивая деревянной ложкой. На оставшемся масле подрумяниваем полукольца репчатого лука и выкладываем в основной состав, повторно кипятим и ждем еще 10 минут. После, вводим рубленую петрушку и уксус – кипятим 1-2 минуты и убираем с конфорки. Разливаем заправку по стерильным банкам и закатываем, емкости ставим дном вверх и оборачиваем в покрывало на сутки. Хранить такие баночки можно, как в погребе, так и в квартире. Приятного аппетита!

Рассольник в банках на зиму

Рассольник в банках на зиму – это закатка, с приготовлением которой справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни. Это так, потому что самое сложное в процессе – это тщательно очистить овощи и измельчить их, а для сокращения времени, перловую крупу рекомендуем отваривать заранее.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 10-12.

Ингредиенты:

Крупа перловая отварная – 3 ст.

Огурцы – 1,5 кг.

Перец болгарский – 500 гр.

Помидоры – 1 кг.

Лук – 300 гр.

Морковка – 500 гр.

Чеснок – 5 зуб.

Вода – 250 мл.

Масло подсолнечное – 100 мл.

Соль – 1 ст.л./по вкусу.

Сахар-песок – 2 ст.л./по вкусу.

Лист лавра – 2 шт.

Уксус 9% – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В первую очередь очищаем и ополаскиваем овощи.

Шаг 2. Промытую крупу засыпаем в чашу мультиварки, заливаем водой и варим на протяжении 40 минут под крышкой.

Шаг 3. В рабочую глубокую миску нарезаем все овощи небольшими кубиками.

Шаг 4. Овощное ассорти заливаем помидорами, измельченными в блендере.

Шаг 5. Подливаем растительное масло и воду.

Шаг 6. Сдабриваем лаврушкой, сахарным песком и солью – перемешиваем.

Шаг 7. Томим состав на протяжении 60 минут, изредка помешивая.

Шаг 8. По истечении времени, вводим уксус и прогреваем еще 10 минут. Затем смешиваем с крупой.

Шаг 9. Разливаем продукт по чистым банкам и прикрываем крышками, стерилизуем от 20 до 30 минут в кипящей воде.

Шаг 10. Закатав банки, оборачиваем их в махровое полотенце и после остывания убираем в место хранения. Приятного аппетита!

Гороховый суп на зиму в банках

Гороховый суп на зиму в банках – это настоящее спасение для тех хозяек, которые любят готовить не только вкусно, но еще и быстро. Вскрыв такую заготовку и вылив содержимое в готовый мясной бульон, ваша семья сможет продегустировать наваристый супец всего лишь через 15 минут!

Время готовки – 19 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Горох – 1 ст.

Вода – 1 л.

Морковка – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Уксус столовый 9% – 2 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. За ночь до начала процесса, замачиваем промытый горох в воде, удаляем кожицу и шелуху с овощей.

Шаг 2. Набухшую бобовую культуру варим до мягкости. Как правило, этот процесс занимает не менее двух часов.

Шаг 3. При помощи бурачной терки измельчаем морковь, кубиками нарезаем луковицу.

Шаг 4. Выкладываем овощи в сковородку с горячим растительным маслом, сдабриваем чесноком, пропущенным через пресс – томим до мягкости и легкого золотистого оттенка.

Шаг 5. Разваренный горох пробиваем погружным блендером до однородной консистенции.

Шаг 6. Зажарку перекладываем в полученное пюре, приправляем молотым перцем и солью.

Шаг 7. Состав варим на протяжении 20 минут, вливаем уксус и перемешиваем.

Шаг 8. Расфасовываем заготовку по заранее простерилизованным баночкам и плотно закупориваем. Переворачиваем вверх дном и накрываем одеялом, через сутки убираем в кладовку.

Шаг 9. Готовьте и получайте удовольствие!

Заготовка для супа харчо на зиму

Заготовка для супа харчо на зиму – это очень вкусно, питательно и ароматно! И если ранее вы никогда не пробовали заготавливать подобные баночки на холодный период года, то обязательно возьмите этот рецепт себе на заметку и ваши вкусовые рецепторы будут в полном восторге!

Время готовки – 8 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Помидоры – 2 кг.

Сливы – 200 гр.

Лук – 500 гр.

Чеснок – 100 гр.

Перец чили – ½ шт.

Орехи грецкие – 100 гр.

Петрушка – 1 пучок.

Хмели-сунели – 1 ст.л.

Перец черный горошком – 6 шт.

Лист лавра – 1-2 шт.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Уксус 9% – 3 ст.л.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливы бланшируем около 10 минут и протираем через сито с мелкими отверстиями.

Шаг 2. На томатах делаем надрез крест-накрест и заливаем кипятком на пару минут. Удалив кожицу, пробиваем погружным блендером до однородности.

Шаг 3. Мелко нарезаем репчатый лук и острый перец, обжариваем с добавлением хмели-сунели до образования характерной корочки.

Шаг 4. Выливаем томатную кашицу в кастрюлю, следом выкладываем содержимое сковороды и измельченные сливы – томим 40 минут и дополняем сахарным песком, солью, приправами и растительным маслом. Провариваем еще 20 минут.

Шаг 5. В духовке либо на сухой сковороде подсушиваем ядра грецкого ореха, измельчаем.

Шаг 6. Параллельно мелко шинкуем зелень, зубки чеснока пропускаем через пресс.

Шаг 7. В овощную смесь отправляем орехи, петрушку и чеснок – томим 20 минут. После, подливаем уксус и засекаем еще 5 минут.

Шаг 8. Раскладываем харчо по стерильным банкам, переворачиваем вверх дном и укрываем одеялом до полного остывания.

Шаг 9. Приятного аппетита!

Заправка для супа с фасолью на зиму

Заправка для супа с фасолью на зиму – это питательная заготовка, которую можно использовать не только для варки супов, но и, к примеру, для сытного и быстрого гарнира или основного блюда. Главный минус – это то, что бобовую культуру придется предварительно замочить в воде.

Время готовки – 13 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Фасоль – 1 кг.

Лук – 1 кг.

Морковка – 1-2 шт.

Перец болгарский – 3 шт.

Помидоры – 1 кг.

Масло растительное – 1,5 ст.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Бобовую культуру перебираем и замачиваем в воде на 12 часов.

Шаг 2. Затем фасоль ополаскиваем и отвариваем до готовности. В процессе тепловой обработки подсаливаем.

Шаг 3. Очищаем и измельчаем лук, пассеруем на разогретом растительном масле до румяности.

Шаг 4. К луковой нарезке засыпаем натертую на крупной терке морковку – томим до мягкости.

Шаг 5. Спустя пару минут, в сковородку отправляем измельченную мякоть болгарского перца.

Шаг 6. Параллельно разрезаем томаты пополам и натираем мякоть на терке.

Шаг 7. В кастрюле смешиваем фасоль с зажаркой и измельченными помидорами, ставим на конфорку.

Шаг 8. Компоненты прогреваем и посыпаем солью с сахаром – раскладываем по стерильным банкам.

Шаг 9. Закатки закупориваем и переворачиваем вверх дном, оборачиваем в плед. Приятного аппетита!

Борщевая заправка со свеклой, морковью и перцем

Борщевая заправка со свеклой, морковью и перцем – это насыщенное сочетание ароматов и вкусов, которое приведет в восторг всех членов вашей семьи. Никакая томатная паста и перемороженные овощи не сделают суп даже близко таким аппетитным и наваристым, как тот, который мы сейчас заготовим.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

Свекла – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Перец сладкий – 2 шт.

Помидоры – 4 шт.

Масло подсолнечное – 40 мл.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно очищаем и ополаскиваем необходимые овощи.

Шаг 2. Луковицу мелко измельчаем и обжариваем на горячем подсолнечном масле.

Шаг 3. Кубиками нарезаем болгарский перец, половину нарезки высыпаем к луку.

Шаг 4. При помощи бурачной терки измельчаем морковку и свеклу, выкладываем к другим овощам и перемешиваем.

Шаг 5. Нарезаем дольками томаты.

Шаг 6. Помидоры и остатки перца пропускаем через мясорубку либо пробиваем в блендере.

Шаг 7. К румяным овощам переливаем однородную массу, солим и сахарим – тушим на медленном пламени около получаса и поливаем уксусом.

Шаг 8. Распределяем состав по стерилизованным банкам, закатываем и переворачиваем вверх дном.

Шаг 9. Спустя сутки переносим заготовки в место хранения. Приятного аппетита!

Заправка для солянки на зиму из свежих огурцов

Заправка для солянки на зиму из свежих огурцов значительно упростит процесс приготовления сытного мясного супа. Благодаря термической обработке, огурцы напитываются добавками и становятся кислыми, что идеально подходит для ароматного и наваристого блюда.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 800 мл.

Ингредиенты:

Огурцы – 700 гр.

Лук – 1-2 шт.

Морковка – 2 шт.

Чеснок – 1 головка.

Зелень – 1 пучок.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Уксус столовый 9% – 2 ст.л.

Масло растительное – 60 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем все необходимое: очищаем и ополаскиваем овощи.

Шаг 2. Разогреваем растительное масло в глубокой сковородке, забрасываем луковую нарезку.

Шаг 3. Следом отправляем натертую на терке морковку, перемешиваем и готовим около 3-5 минут.

Шаг 4. Добавляем кубики свежего огурца.

Шаг 5. Вводим рубленую зелень.

Шаг 6. Дополняем состав солью, уксусом, сахаром и молотым перцем.

Шаг 7. Посыпаем измельченным чесноком, перемешиваем и тушим 7-10 минут на минимальном нагреве.

Шаг 8. Горячую заправку расфасовываем по стерильным банкам и после остывания относим в темное помещение, куда не попадают солнечные лучи. Приятного аппетита!

Заправка для борща с фасолью на зиму

Заправка для борща с фасолью на зиму – это очень вкусная и насыщенная заготовка, которая покорит вас своими полезными свойствами и ароматом. Для сокращения потраченного времени, советуем заранее замачивать фасоль, тогда на готовку вы потратите минимум!

Время готовки – 13 ч.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4 л.

Ингредиенты:

Свекла – 1 кг.

Помидоры – 1,5 кг.

Фасоль – 350 гр.

Морковка – 500 гр.

Перец болгарский – 600 гр.

Лук – 400 гр.

Соль – 90 гр.

Сахар-песок – 90 гр.

Эссенция уксусная 70% – 2 ст.л.

Масло подсолнечное – 230 мл.

Петрушка – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фасоль замачиваем в воде и оставляем для набухания на 7-8 часов, если фасоль свежая – на 60 минут.

Шаг 2. Очищаем и ополаскиваем от грязи корнеплоды.

Шаг 3. Морковку натираем любым удобным способом.

Шаг 4. Кубиками нарезаем свеклу и измельчаем аналогично моркови.

Шаг 5. Вырезав плодоножку томатов, выкладываем дольки в чашу кухонного комбайна и перемалываем в пюре.

Шаг 6. Мякоть сладкого перца разрезаем на небольшие ломтики.

Шаг 7. В казане раскаляем подсолнечное масло и обжариваем мелко нарезанный лук до прозрачности.

Шаг 8. Переливаем томатную массу.

Шаг 9. Спустя 7 минут выкладываем в огнеупорную форму свеклу.

Шаг 10. Засекаем 15 минут и добавляем морковную стружку.

Шаг 11. В момент, когда компоненты стали мягкими, вводим болгарский перец.

Шаг 12. Отвариваем фасоль до полуготовности и перекладываем в казан.

Шаг 13. Высыпаем сахарный песок и соль.

Шаг 14. В конце термической обработки сдабриваем состав петрушкой.

Шаг 15. Вливаем уксусную эссенцию, перемешиваем и выключаем нагрев.

Шаг 16. Раскладываем заправку по стерильным банкам, закатываем и, перевернув вверх дном, оборачиваем в теплое одеяло на сутки.

Шаг 17. Остывшие заготовки переносим в подвал. Приятного аппетита!

Заправка для рассольника на зиму с перловкой и солеными огурцами

Заправка для рассольника на зиму с перловкой и солеными огурцами – это настоящее спасение для тех кулинаров, которым каждый день приходится готовить много еды и желательно без повторений. Забросив содержимое баночки в кастрюлю с бульоном, наваристый рассольник будет готов менее чем через полчаса!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Перловка – 200 гр.

Огурцы соленые – 500 гр.

Морковка – 150 гр.

Лук – 100 гр.

Сок томатный – 200 мл.

Масло растительное – 30 мл.

Сахар-песок – 25 гр.

Соль – 25 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Промытую перловку отвариваем до мягкости, излишки жидкости выливаем.

Шаг 3. Произвольно измельчаем очищенный лук и морковку.

Шаг 4. Огурчики нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 5. Перемешиваем овощное ассорти с крупой.

Шаг 6. Посыпаем компоненты сахаром и солью, поливаем растительным маслом и томатным соком – томим на протяжении 25 минут.

Шаг 7. Раскладываем аппетитный продукт по заранее простерилизованным емкостям и плотно закупориваем.

Шаг 8. Приятного аппетита!

Щи на зиму в банках

Щи на зиму в банках – это, как и другие наваристые и сытные супы, всегда очень актуально в холодное время года, потому как, съев тарелочку такого блюда, вы мгновенно согреетесь и перенесетесь в лето, благодаря яркому и насыщенному аромату сезонных овощей!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 кг.

Помидоры – 800 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Перец болгарский – 300 гр.

Морковка – 300 гр.

Соль – 1,5 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Перец душистый горошком – 2 шт.

Лист лавра – 1 шт.

Масло подсолнечное – 3-4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тонко шинкуем капусту, складываем в чашу и посыпаем сахарным песком с солью – разминаем руками до выделения сока.

Шаг 2. Лук и чеснок мелко нарезаем, мякоть сладкого перца нарезаем брусками, а морковь измельчаем при помощи терки.

Шаг 3. Смешиваем компоненты в большой огнеупорной посуде и поливаем подсолнечным маслом.

Шаг 4. Максимально мелко нарезаем сочные помидоры.

Шаг 5. Томатную массу, лавр и горошины перца отправляем к основному составу. Ингредиенты доводим до кипения и тушим под крышкой на медленном пламени 20-25 минут.

Шаг 6. По истечении времени, выбрасываем лаврушку и вводим уксус.

Шаг 7. Расфасовываем заправку по стерильным банкам и сразу же закручиваем. До полного остывания переворачиваем вверх дном и оборачиваем в одеяло.

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!