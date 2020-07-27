Заправка и обслуживание автомобильных кондиционеров в Харькове

Многие автовладельцы уже давно оценили преимущества наличия автокондиционера. После его появления у водителей пропала необходимость открывать окна и часто проветривать салон своего автомобиля.

Но, как и все устройства, кондиционерам тоже свойственно выходить из строя. Тогда перед владельцем встаёт такой вопрос: "Как его починить своими руками?". Сразу скажем, что дело это нелегкое и лучше обратиться в специализированный сервис. Ремонт и обслуживание автокондиционера в Харькове осуществляет автосервис https://www.arvenauto.com/zapravka-i-obsluzhivanie-avtomobilnyx-kondicionerov-v-xarkove-146.html. В наличии современная установка климатизации Texa KONFORT Серии 780R BI-GAS и возможность заправлять кондиционер авто фреоном нового поколения r1234yf.

Существуют некоторые распространённые причины, которые ведут к поломке кондиционера авто. Одна из таких причин может стать плохая работа компрессора кондиционера. Ведь система охлаждения функционирует благодаря компрессору. Его обслуживание через некоторый срок времени избавит вас от лишних затрат на покупку новой дорогостоящей детали.

Если же дело не в компрессоре, значит, причина плохой работы кондиционера может крыться в неисправности муфты. В таком случае, починку компрессора можно сделать своими руками. Профилактику компрессора можно осуществить при помощи промывки его «внутренностей». Для этого нужно использовать фреоны R-113 или R-11. Далее следует сделать смесь масла и той жидкости. Заливаем получившуюся смесь в компрессор и оставляем в рабочем состоянии около 20 минут. После всего проделанного, масло заливаем в кондиционер. Далее компрессор нужно продуть азотом и закрыть его патрубки.

Диагностика электромагнитной муфты включает в себя её осмотр, а также, проверка смазки нажимного диска и ротора. Никаких утечек не должно быть на подшипнике сцепления. Возьмём прибор для установления сопротивления катушки. Её сопротивление должно быть не менее 3,15ом и не более 3,45ом при температуре 20°С. В случае, если показатели не совпадают, деталь необходимо заменить на новую.

Ещё одной из причин поломки кондиционера может быть его сальник. В процессе работы кондиционера сальник может перегреваться. Для замены сальника следует снять компрессор, а после — слить хладагент. При помощи съёмника снимаем муфту. После чего, нужно удалить всю грязь и масло. Достаём соединяющее кольцо сальника. Прибор для снятия нужно класть на вал компрессора. Достаём сальник при помощи специального прибора, ручки следует вращать по часовой стрелке. Новый сальник следует поставить обратным образом.

Есть несколько советов, которые помогут вашему кондиционеру прожить долго: