Заправка картриджей и ремонт принтера. Что вам нужно больше?

Что такое комплект обслуживания принтера?

Комплект для обслуживания содержит все инструменты и расходные материалы, необходимые для проведения профилактического обслуживания в соответствующее время. Разные производители оценивают различные интервалы технического обслуживания для машин, которые они производят, поэтому эти периоды времени могут составлять от одного раза в месяц до одного раза в год.

Кроме того, поскольку каждая модель принтера отличается, детали, включенные в отдельные наборы, могут отличаться. Производители, как правило, знают о наиболее распространенных точках отказа на своем оборудовании и упаковывают эти конкретные детали в комплект обслуживания принтера, чтобы пользователи могли легко заменить их при необходимости. Если вы нуждаетесь в качественном сервисе по принтерам и МФУ, то стоит обратиться сюда citrin.com.ua.

Многие комплекты обслуживания имеют общие части. Эти запасные части, скорее всего, будут включены в коммерческий комплект обслуживания лазерного принтера:

Сборка фьюзера

Узел термоэлемента состоит из пары пластиковых роликов. Это устройства, которые сливают лазерный тонер в бумажные волокна, физически создавая напечатанное изображение на бумаге.

Ролик передачи

Ролики переноса обычно расположены под картриджем с тонером. Эти ролики переносят частицы тонера на страницу, используя статическое электричество.

Пикап ролики

Они также известны как подающие ролики или разделительные ролики. Они поднимают бумагу и подают ее в принтер. Когда они работают со сбоями, принтер больше не может брать отдельные листы бумаги или может не подавать бумагу в механизм печати.

Разделительные колодки

Разделительные прокладки прикладывают натяжение к бумаге, так как ролики захвата подают листы в принтер. Это гарантирует, что различные типы бумаги ведут себя практически одинаково. Изношенные разделительные прокладки могут вызвать замятие бумаги.

Корона Ассамблеи

Узел короны — это компонент, который создает электрический заряд и использует валик переноса для привлечения частиц тонера на лист бумаги.

Вентилятор в сборе

Узел вентилятора втягивает воздух в принтер с точной скоростью — ровно настолько, чтобы бумага оставалась ровной, когда она проходит через механизм печати.