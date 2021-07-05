Запрещено купание на двух пляжах в Балаклаве

На двух севастопольских пляжах продолжает действовать запрет на купание – это «Городской» и «Мраморный». Они находятся по обе стороны Балаклавской бухты, друг на против друга. К такому решению пришли сотрудники Роспотребнадзора, о чём сообщает пресс-служба Правительства Севастополя. По итогам проверки качества морской воды в акватории пляжей, в пробах вновь зафиксировали отклонения по микробиологическим показателям, которые могут привести к распространению кишечной инфекции. Напомним, впервые временное ограничение купания там было введено 2 недели назад – 21 июня. Таким образом, запрет продлён. Отметим, что пляжи в Балаклавской бухте были часто закрыты для купания официально и в прошлом году.