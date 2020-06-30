Запуск грузовых поездов благоприятно повлияет на цены в Крыму — Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что запуск грузового ж/д сообщения между полуостровом и материковой частью РФ снизит затраты на поставки продукции и повысит инвестиционную привлекательность региона. Об этом Аксенов заявил на своей странице в соцсети Facebook.

Путин не будет открывать грузовое ж/д-сообщение по Крымскому мосту Он подчеркнул, что ситуация с COVID-19 не повлияла на сроки реализации проекта.

«Запуск грузового железнодорожного сообщения позволит нарастить поставки продукции и сырья в обоих направлениях, существенно снизить логистические расходы, а значит и себестоимость производимой продукции, будет способствовать развитию конкуренции, повышению инвестиционной привлекательности Крыма», — написал он.