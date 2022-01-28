Зашёл — и тысячи нет… Верно ли ощущение, что «всё подорожало» в Крыму?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 4. АиФ-Крым №4 25/01/2022

Крымчане жалуются, что раньше, заходя в магазин с тысячью рублей, могли закупить продукты на несколько дней — а сейчас от многого приходится отказываться. Будут ли и дальше ползти вверх цены, возможно ли их сдержать, и как?

Полёт нормальный

Как ни удивительно, но правы и рядовые покупатели с жалобами на подорожание продуктов, и статистика, утверждающая, что рост цен незначительный. Сейчас в республике проводится еженедельный мониторинг цен на более чем 40 видов продуктов. И, действительно — никаких резких взлётов. Если сравнивать с январём прошлого года, то в лидерах подорожания — свёкла (почти на 6%), бананы и свежие огурцы (почти 5%). По остальным продуктам цены подросли на доли процента. При этом даже «молочка» — а мониторят питьевой молоко разной жирности, сметану, сливочное масло и творог, не продемонстрировала значительного изменения цен. А сметана вообще чуть-чуть, но подешевела.

В Крыму цены на продовольствие выросли на 11% за год Подробнее