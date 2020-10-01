Заслуженных севастопольцев чествовали в День пожилого человека

В Севастополе отметили День пожилого человека. В четверг, 1 октября, чествование заслуженных работников, членов ветеранских организаций и активных жителей нашего города прошло в летнем кинотеатре на Матросском бульваре. С тёплыми словами благодарности и пожеланиями крепкого здоровья к гостям торжества обращались сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева и представители городской власти.

В тёплый по-осеннему день кинотеатр на Матросском бульваре постепенно заполняют приглашённые гости. Повод для праздника – Международный день пожилых людей. В нашем городе его отмечают шестой год подряд.

АНАТОЛИЙ ПАРХОМЕНКО: «Сказать, что мы такие старые – нет. 70 с лишним это же не такой пожилой возраст. Тем не менее мы входим в этот список. Этот праздник отмечается в Севастополе с момента возвращения нашего города в Россию. Раньше при Украине он не отмечался. Не вспоминали о таких днях».

Поздравить севастопольцев, которые большую часть жизни работали на благо и развитие своего города, приехала сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «В жизни Севастополя эти люди являются тем фундаментом, на котором и традиции, и история наша складывались и развиваются. Конечно, очень хочется, чтобы все были здоровы, и чтобы их невероятная активность не иссякала никогда. Если мы говорим о законодательном обеспечении прав людей старшего возраста, то, я думаю, вот сейчас те изменения в законодательные акты которые были приняты и весной, и летом 2020 года, которые касаются прежде всего особой нашей ситуации с коронавирусом – это и есть та забота государства, а уж Федеральное собрание в этом смысле – единодушно всегда».

В Севастополь сенатор Российской Федерации привезла благодарственные письма от Совета Федерации нашей страны.

С тёплыми словами благодарности к севастопольцам обратился заместитель губернатора Александр Кулагин.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Нет сомнений в том, что самая большая ценность – это развивать свой город, своё государство, пользуясь мудростью наших ветеранов. Хочу сказать. Что наша задача развивать здравоохранение, обеспечивать социальную защиту, но самое главное – обеспечивать вам внимание. Самое большое внимание, чтобы наши дети воспитывались с любовью к вам».

Благодарностями от губернатора города наградили членов ветеранских организаций, заслуженных работников общественных организаций и учреждений культуры.

В продолжении торжества для гостей праздника выступали творческие коллективы нашего города.

Дарья Юхновская, Александр Устич, «Севинформбюро»