Засоби захисту рослин. Гербіциди та добрива

Засоби захисту рослин від хвороб

Якщо сад потрапив в біду, необхідно вживати заходів, і як можна швидше. У нашому інтернет магазині ви знайдете масу коштів по боротьбі з паразитами, що ростуть на деревах. Ми займаємося оптовим продажем прилипачів, фунгіцидів та інших ліків для рослин. Кращі ціни для оптових покупців, досконалий сервіс і регулярно оновлюваний товар. Зробіть велике замовлення зараз, і ви отримаєте його протягом доби! Фунгіциди комплексним шляхом повністю.

Фунгіциди — препарати для захисту дерев від хвороб

Ці речовини є отрутохімікатами і застосовуються для лікування рослин від захворювань. Фунгіциди застосовуються не тільки як лікувальний препарат, але і як профілактичний. Їх часто використовують в теплицях і парниках, обробляючи ґрунт з метою захисту від паразитуючих організмів. Захисною речовиною обробляють грунт, протруюють насіння, а також обприскують і запилюють рослини.

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Способи застосування фунгіцидів

Фунгіциди боротимуться з зараженнями набагато ефективніше, якщо ви змішайте лікувальний засіб з прилипачем. Прилипач підсилює дію протруйника, зменшуючи втрати речовини при стікання, випаровуванні і розкладанні. Застосування цієї речовини не дає рослині засохнути, зберігаючи вологу в його корені і листі, і забезпечує захист насіння.

Оптовий продаж фунгіцидів

Будьте обережні, застосовуючи ці препарати в своєму саду, так як багато хто з них небезпечні для вашого здоров’я. Рекомендуємо застосовувати їх для вашого плодового саду перед початком зими, по її закінченню і навесні, до того як розпустяться бруньки.

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