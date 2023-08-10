Засолка икры окуня

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Описание приготовления:

Такая икра долго не хранится, поэтому ее нужно очень быстро съесть. Ее можно добавлять в салаты, тарталетки или просто выкладывать на смазанную сливочным маслом булку. Или добавить в икру растительное масло, зеленый или репчатый лук и подать к отварной картошке.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Окунь / Икра Блюдо: Закуски / Соленое

Состав / Ингредиенты:

  • Икра окуня 100 Грамм
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Сахар 1/4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

123 ккал

Калорийность

33 г

Белки

9 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Засолка икры окуня»

Засолка икры окуня

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления засолки икры окуня.

Засолка икры окуня

Очень аккуратно вскройте окуней и извлеките икру.

Засолка икры окуня

Аккуратно освободите икру от пленок.

Засолка икры окуня

Добавьте в миску с икрой соль, сахар и перемешайте. Накройте миску с икрой и уберите в холодильник на 2-3 часа.

Засолка икры окуня

Икра готова! Приятного аппетита!

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