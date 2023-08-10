Описание приготовления:
Такая икра долго не хранится, поэтому ее нужно очень быстро съесть. Ее можно добавлять в салаты, тарталетки или просто выкладывать на смазанную сливочным маслом булку. Или добавить в икру растительное масло, зеленый или репчатый лук и подать к отварной картошке.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Окунь / Икра Блюдо: Закуски / Соленое
Состав / Ингредиенты:
- Икра окуня 100 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Сахар 1/4 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
123 ккал
Калорийность
33 г
Белки
9 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Засолка икры окуня»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления засолки икры окуня.
Очень аккуратно вскройте окуней и извлеките икру.
Аккуратно освободите икру от пленок.
Добавьте в миску с икрой соль, сахар и перемешайте. Накройте миску с икрой и уберите в холодильник на 2-3 часа.
Икра готова! Приятного аппетита!