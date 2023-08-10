Описание приготовления:

Такая икра долго не хранится, поэтому ее нужно очень быстро съесть. Ее можно добавлять в салаты, тарталетки или просто выкладывать на смазанную сливочным маслом булку. Или добавить в икру растительное масло, зеленый или репчатый лук и подать к отварной картошке.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Окунь / Икра Блюдо: Закуски / Соленое

Состав / Ингредиенты:

Икра окуня 100 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Сахар 1/4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

123 ккал

Калорийность

33 г

Белки

9 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Засолка икры окуня»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления засолки икры окуня.

Очень аккуратно вскройте окуней и извлеките икру.

Аккуратно освободите икру от пленок.

Добавьте в миску с икрой соль, сахар и перемешайте. Накройте миску с икрой и уберите в холодильник на 2-3 часа.

Икра готова! Приятного аппетита!