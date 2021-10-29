Застройка Парка Победы принесёт только проблемы для Севастополя – Горелов

Фото: ForPost/ скриншот презентации ООО «ПРОЕКС»

Участок, предложенный под строительство жилого квартала в районе Парка Победы, необходимо сделать частью паркового комплекса и уберечь от появления там новых высоток. Такую позицию высказал депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов. Он напомнил, что ранее в нашем городе уже успешно предпринимались попытки по «отщипыванию» зелёной зоны под коммерческие нужды. И повторять их – плохая практика, считает парламентарий.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Мне кажется, что это одно из тех решений, которые всплыли после губернаторства Овсянникова. В 2018 году был утверждён проект планировки и межевания территории, в связи с которым весь участок был предназначен для среднеэтажного жилого строительства. Позже, видимо, в 2019 году, произошло заключение договора аренды с некоторой компанией материковой на выполнение этого проекта».

И утверждение проекта планировки, и заключение договора на аренду этой территории вызывают у депутата ряд вопросов.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Я обратился в сторону прокуратуры, в сторону наших депутатов Законодательного собрания с тем, чтобы мы подготовили коллективное обращение с просьбой провести проверку правомерности тех действий, которые были выполнены ДИЗО и Департаментом архитектуры в 2018-2019 годах. Коллеги из прокуратуры мне вчера вечером звонили, все материалы, которые у меня есть, были им переданы».

В целом Вячеслав Горелов назвал сложившуюся ситуацию недопустимой. С его точки зрения, город от таких решений лишь теряет ценные территории, получая взамен целый комплекс инфраструктурных проблем.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Проблемы, связанные с необходимостью обеспечивать коммуникациями эти объекты. В том числе – водоснабжением, что крайне дефицитно для города. Это проблемы с тем, что город должен обеспечивать обучение детей, которые будут там проживать. Это вопросы, которые касаются медицинского обслуживания. На город накатывается целая волна социальных проблем, взамен город не получает ничего».

Примечательно, что вопрос о нынешнем статусе данного участка обсуждался на минувшей сессии Законодательного собрания. Директора Департамента по имущественным и земельным отношениям Оксану Кузнецову попросили озвучить вид разрешенного использования участка. Сделать этого не смогла ни она, ни её профильный заместитель.

«- По Лётчикам, 12 не готова ответить. Если вы не против – профильный зам по земле существует. Если возможен ответ – в настоящее время прокомментирует.

— Вид разрешённого использования уточним. Дополнительно отвечу. Не готов сейчас сказать.

— Может быть Ваш зам ответит? Ладно, спасибо».

Вячеслав Горелов считает – единственно верное решение в отношении данного участка – присоединение его к Парку Победы с последующим благоустройством и озеленением.