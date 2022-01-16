Застройщики не должны «прикрываться» людьми при срыве сроков сдачи дома – Развожаев

Застройщики не должны перекладывать ответственность в оформлении документов на Правительство города и дольщиков. Такое мнение высказал губернатор Михаил Развожаев в ходе своей традиционной прямой линии в эфире «Севастопольского телевидения», рассказывая о судьбе жилого комплекса «Гагаринские высотки», возведённого на улице Маринеско.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Мне, конечно, очень не нравится практика, когда у нас уважаемые застройщики, понимая свои сложности с документами, начинают рассказывать жителям, что надо атаковать Правительство, потому что там какие-то злобные чиновники что-то делают не так. Не хочу вдаваться в историю строительства этого объекта. К сожалению, когда я в 2019 году сюда приехал работать, всё это уже было построено».

По словам главы города, пакет документов, который застройщик жилого комплекса «Гагаринские высоки» подал в Департамент архитектуры и градостроительства, пока не позволяет ввести дома в эксплуатацию. Однако люди вложили деньги в квадратные метры и не должны страдать от промедления девелопера.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «В принципе, это один из не самых приятных примеров точечной застройки, когда не рассчитывается вообще городская среда. Мы сейчас как раз от этого уходим. 600 дольщиков уже было, которые уже вложили деньги в эту стройку. Понятно, что всегда можно людьми, как живым щитом, прикрыться и радостно потом рассказывать, что кто-то что-то не так сделал. Сейчас понятно, что уже на завершающей стадии находится этот объект, который, мягко говоря, не совсем на своём месте».

Михаил Развожаев посетовал, что, возведя многоквартирные дома, застройщик создал дополнительную нагрузку на район, и решение этой проблемы ляжет на плечи местных властей. При этом градоначальник выразил надежду, что в течение месяца руководство компании приведёт документы в соответствие с действующим законодательством.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Несмотря на все эти трудности, понятно, что дома эти будем вводить. Но здесь очень многое зависит как раз от самого застройщика, которому сейчас нужно сделать необходимые исправления по тем замечаниям, которые высказаны. Потому что за каждым таки решением потом пристальное внимание правоохранительных органов. И не хочется, чтобы после введения этого дома возникли у людей, которые вложили деньги, ещё какие-то трудности».