Засушите кальмаров сами, чтобы не платить за готовых огромную сумму: это очень просто

Сушеные кальмары являются одной из самых популярных закусок к пенному напитку.

Но в магазине этот продукт стоит очень дорого.

Подсушите морепродукт самостоятельно и наслаждайтесь любимым блюдом за минимальную стоимость.

Для приготовления понадобится следующий список ингредиентов:

1 килограмм кальмаров;

0, 2 килограмма соли;

3 литра чистой воды.

Сначала поставьте 1 литр воды кипятиться.

Промойте кальмаров и снимите с тушек пленку как внутри, так и снаружи.

Положите их в жаростойкую глубокую посуду и облейте крутым кипятком.

Подержите тушки в горячей воде 7 секунд, после чего окуните их в другую посуду, но уже с холодной водой (1 литр).

Разделите кальмаров на тонкие полоски (не шире 20 миллиметров).

Снова закипятите литр воды, после чего растворите в нем соль.

Когда жидкость охладится, переложите в нее нарезанные полосочки.

Через пять минут слейте воду. Легче всего сделать это с помощью дуршлага.

Нагрейте духовку до +65 градусов, поставьте туда противень с кальмарами и неплотно закройте дверцу.

На сушку должно уйти несколько часов. Проверяйте степень готовности самостоятельно.