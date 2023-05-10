Засушите кальмаров сами, чтобы не платить за готовых огромную сумму: это очень просто

Сушеные кальмары являются одной из самых популярных закусок к пенному напитку.
Но в магазине этот продукт стоит очень дорого.
Подсушите морепродукт самостоятельно и наслаждайтесь любимым блюдом за минимальную стоимость.
Для приготовления понадобится следующий список ингредиентов:
- 1 килограмм кальмаров;
- 0, 2 килограмма соли;
- 3 литра чистой воды.
Сначала поставьте 1 литр воды кипятиться.
Промойте кальмаров и снимите с тушек пленку как внутри, так и снаружи.
Положите их в жаростойкую глубокую посуду и облейте крутым кипятком.
Подержите тушки в горячей воде 7 секунд, после чего окуните их в другую посуду, но уже с холодной водой (1 литр).
Разделите кальмаров на тонкие полоски (не шире 20 миллиметров).
Снова закипятите литр воды, после чего растворите в нем соль.
Когда жидкость охладится, переложите в нее нарезанные полосочки.
Через пять минут слейте воду. Легче всего сделать это с помощью дуршлага.
Нагрейте духовку до +65 градусов, поставьте туда противень с кальмарами и неплотно закройте дверцу.
На сушку должно уйти несколько часов. Проверяйте степень готовности самостоятельно.