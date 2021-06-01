Затяжные дожди могут активизировать оползни в Крыму

Фото: PixabayСильные затяжные дожди могут «оживить» оползни в Крыму. Если осадки продлятся ещё неделю, увлажнение почвы может активизировать даже так называемые древние оползневые участки, пишет новостной портал ForPost со ссылкой на доцента кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского Игоря Вахрушева.Оказывается, на территории Крымского полуострова есть древние оползни, которые не двигаются сотни лет. Один из них – Марьинский оползень в Симферополе, он расположен на участке от студгородка КФУ до района онкологической больницы.«Это огромный оползень, и он стабилизирован. На нём наблюдаются лишь медленные подвижки. Страдают в основном постройки на краях «оползневого тела», внутри же этого участка зданиям ничего не грозит. Если что-то и произойдёт, то они сползут вместе с породой», — пояснил Игорь Вахрушев.Вместе с тем на Южном берегу Крыма нет таких гигантов, зато есть много маленьких оползневых участков, которые в состоянии повредить дорожную сеть.«Если даже небольшое природное явление застанет несколько автомобилей на своём пути, то это может быть довольно опасно», — подчеркнул учёный.Ещё одно опасное явление – селевые потоки, по своей разрушительной силе могут превзойти оползни.«Даже небольшой селевой поток разрушителен. Это огромная масса движущейся почвы вперемешку с камнями и деревьями. Остановить эту силу невозможно. Можно только убежать», — отметил представитель КФУ.По словам Игоря Вахрушева, на территории Крыма селевые потоки не доходят до деревень и городов. Сели наблюдаются только на середине склонов, постепенно превращаясь в паводок.Специалист добавил, что возникновению селевых потоков предшествует обильный ливень, а оползни в основном провоцируют длительные осадки, пусть даже и в небольшом количестве.