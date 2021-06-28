Затонувший в 1942 году теплоход «Белосток» будут искать учёные Севастополя

Севастопольские учёные отправятся на поиски теплохода «Белосток», который затонул в районе Мыса Фиолент в 1942 году. В экспедиционных исследованиях также примут участие представители Российского военно-исторического общества и учёные Российского географического общества.

Поисковая экспедиция запланирована в акватории Чёрного моря с целью обнаружения точного места гибели в 1942 году последнего из ненайденных госпитальных транспортных судов «Белосток», на борту которого находилось (по разным подсчетам) от 680 до 800 членов экипажа и раненых защитников Севастополя. Основной этап экспедиции продлится с 10 по 22 июля 2021 года к югу от мыса Фиолент. В нём будут задействованы корабли Черноморского флота Российской Федерации, а также глубоководные аппараты Севастопольского государственного университета для обследования и фото-видеофиксации объектов на морском дне.

ВИКТОР ЛЕБЕДИНСКИЙ, научный руководитель поисковой экспедиции: «Всего же квадрат поисков будет 4х4 километра первоначально. Если нам повезёт и судно окажется примерно в этом районе, то, в принципе, оно будет легко достигаемо. Так как район, в котором погиб транспорт «Белосток», находится в 20-ти милях южнее мыса Фиолент. И этот район находится буквально на краю плато (подводного). И если судно затонуло чуть-чуть южнее, то здесь мы находимся на свале от 250 метров до полутора километров».

В ночь с 17 на 18 июня 1942 «Белосток» прорвался в осаждённый Севастополь с грузом боеприпасов и продовольствия. К вечеру 18 июня на борт судна было принято несколько сот раненых и эвакуируемых. В 21:30 «Белосток» вышел из Севастополя. В 1 час 48 минут 19 июня 1942-го в 20 милях к югу от мыса Фиолент конвой в составе теплохода «Белосток» и судов сопровождения подвергся атаке торпедных катеров противника. В результате попадания одной из торпед «Белосток» получил значительную пробоину и затонул. При попытке подобрать находившихся в воде людей на суда сопровождения с торпедных катеров был открыт пулемётный огонь. Удалось спасти только 157 человек. Всего судно успело выполнить 19 эвакорейсов. Затонувшее судно до настоящего времени не обнаружено.