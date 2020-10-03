Затоплены улицы, плывут авто. На страдающий от засухи Крым обрушился ливень

Дождь в Крыму — это не просто погодное явление, теперь это радостное и ожидаемое событие для каждого жителя полуострова. Ведь спустя шесть лет после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, на полуострове практически пересохли реки и усохли водохранилища. Из-за этого в крымской столице, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах полуострова был введен почасовой график подачи воды. Чтобы улучшить ситуацию в Симферополь прилетел самолет-метеолаборатория Як-42Д «Росгидромет». Задача экипажа и экспедиции – искусственное увеличение осадков в Крыму, однако они выпали и без него. При этом ученные подчеркивают, что кратковременные дожди не решат водную проблему Крыма. Зато могут создать новые: подтопление улиц, домов и ливневых канализаций.

И грянул шторм

В Симферополь прилетел самолет для увеличения осадков В начале недели ГУ МЧС РФ по РК объявило штормовое предупреждение на полуострове.

«Во второй половине дня 29 сентября, в течении суток 30 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, град, шквал 20-25 м/с», — было сказано в сообщении.