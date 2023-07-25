Заварное дрожжевое тесто для пирожков за 5 минут: пошаговый рецепт (видео)

Начинку для таких пирожков можно брать любую.

Если вы еще не нашли свой идеальный рецепт теста для пирожков, предлагаем обратить внимание на рецепт кулинарного блогера Светланы Бауэр. Она рассказала, как очень быстро приготовить дрожжевое заварное тесто, которое не нуждается в расстойке, а жареные пирожки из него получаются, как в детстве.

Заварное дрожжевое тесто для пирожков

Ингредиенты:

мука – 500-600 гр;

теплая вода – 200 мл;

кипяток – 200 мл;

сухие дрожжи – 7 гр;

соль – 1 ч. л;

сахар – 1 ст. л;

растительное масло – 3 ст. л.

Начинка любая.

Способ приготовления:

В теплой воде размешать соль, сахар и дрожжи до полного растворения. Просеять половину муки, добавить растительное масло и влить туда дрожжевую смесь. После этого в получившуюся массу влить кипяток. За дрожжи бояться не стоит, они будут «работать». Сразу же просеять оставшуюся муку и замесить тесто.

Расстаивать его не нужно, можно сразу приступать к лепке пирожков. Для этого рабочую поверхность смазать маслом, чтобы тесто не прилипало.

Из этого количества ингредиентов получается 12-15 пирожков. В качестве начинки можно взять пюре из картофеля с зажаренным луком, будет очень вкусно.

Готовые пирожки обжарить в растительном масле, а затем выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

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