Раньше я могла стоять у плиты по полдня, дабы порадовать свою семью действительно вкусными и пышными пирожками. Ведь не секрет, что с дрожжами надо здорово повозиться. Что говорить о том, сколько времени тратилось на приготовление любимого лакомства. Но всё изменилось, когда по работе я пересеклась с опытной работницей одного из общепитов нашего города.

Галина Петровна не просто поделилась несколькими дельными советами, но и рассказала парочку проверенных рецептов, чем буквально в 2 раза сократила мое ежедневное пребывание на кухне. Из всех советов женщины по душе больше всего пришлось заварное дрожжевое тесто на кипятке. 15 минут — и вот на моём столе красуется комок мягкого эластичного теста, с которым сочетается любая начинка. Ну не прелесть?

Заварное дрожжевое тесто на кипятке: нюансы приготовления

Этот рецепт позволяет очень быстро пожарить или испечь целую гору пирожков. Немаловажно, что тесто замешивается из простых дешевых продуктов, без сливочного масла и яиц. Оно не требует расстойки, приятное в работе и совершенно не липнет к рукам. Пирожки всегда получаются мягкими, воздушными. В общем, рекомендую!

Ингредиенты

Вода300 мл Пшеничная мука450 г Соль1 ч. л. Сахар2 ч. л. Дрожжи5 г Подсолнечное масло3 ст. л.

Приготовление

В 150 мл теплой воды (около 30 градусов) добавьте 5 г быстродействующих дрожжей. Дрожжи можно использовать и прессованные, тогда их понадобится 20 г. Добавьте сахар и хорошо перемешайте. Уберите в сторону. Тем временем в удобную для замеса миску просейте муку. Ее может потребоваться и немного больше. Добавьте соль, растительное масло и хорошо перемешайте. Теперь вылейте массу с дрожжами в муку и перемешайте. Влейте 150 мл кипятка, распределяя его по всему тесту. Сразу начните интенсивно перемешивать лопаткой. Когда заготовка будет собираться в колобок, выложите ее на рабочую поверхность. Если нужно, подсыпайте немного муки. Замесите мягкое эластичное тесто. Затем разделите его на 15 равных частей примерно по 50 г. Накройте кусочки пищевой пленкой и займитесь начинкой, если она еще не готова. Когда заготовки полежат 10 минут, можно приступать к формированию пирожков.

Выход теста из представленного количества ингредиентов ориентировочно 700–750 г. Приятных вам приготовлений! Напомним, ранее мы писали о 18 удачных начинках из старой советской книги. Делитесь в комментариях, вышло ли у вас заварное тесто и на какую начинку пал выбор.