Заварное дрожжевое тесто на кипятке

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Раньше я могла стоять у плиты по полдня, дабы порадовать свою семью действительно вкусными и пышными пирожками. Ведь не секрет, что с дрожжами надо здорово повозиться. Что говорить о том, сколько времени тратилось на приготовление любимого лакомства. Но всё изменилось, когда по работе я пересеклась с опытной работницей одного из общепитов нашего города.

Галина Петровна не просто поделилась несколькими дельными советами, но и рассказала парочку проверенных рецептов, чем буквально в 2 раза сократила мое ежедневное пребывание на кухне. Из всех советов женщины по душе больше всего пришлось заварное дрожжевое тесто на кипятке. 15 минут — и вот на моём столе красуется комок мягкого эластичного теста, с которым сочетается любая начинка. Ну не прелесть?

Заварное дрожжевое тесто на кипятке

Заварное дрожжевое тесто на кипятке: нюансы приготовления

Этот рецепт позволяет очень быстро пожарить или испечь целую гору пирожков. Немаловажно, что тесто замешивается из простых дешевых продуктов, без сливочного масла и яиц. Оно не требует расстойки, приятное в работе и совершенно не липнет к рукам. Пирожки всегда получаются мягкими, воздушными. В общем, рекомендую!

Ингредиенты

Вода300 мл Пшеничная мука450 г Соль1 ч. л. Сахар2 ч. л. Дрожжи5 г Подсолнечное масло3 ст. л.

Приготовление

    В 150 мл теплой воды (около 30 градусов) добавьте 5 г быстродействующих дрожжей. Дрожжи можно использовать и прессованные, тогда их понадобится 20 г. Добавьте сахар и хорошо перемешайте. Уберите в сторону. Тем временем в удобную для замеса миску просейте муку. Ее может потребоваться и немного больше. Добавьте соль, растительное масло и хорошо перемешайте. Теперь вылейте массу с дрожжами в муку и перемешайте. Влейте 150 мл кипятка, распределяя его по всему тесту. Сразу начните интенсивно перемешивать лопаткой. Когда заготовка будет собираться в колобок, выложите ее на рабочую поверхность.

    Заварное дрожжевое тесто на кипятке

    Если нужно, подсыпайте немного муки. Замесите мягкое эластичное тесто. Затем разделите его на 15 равных частей примерно по 50 г. Накройте кусочки пищевой пленкой и займитесь начинкой, если она еще не готова. Когда заготовки полежат 10 минут, можно приступать к формированию пирожков.

    Заварное дрожжевое тесто на кипятке

Выход теста из представленного количества ингредиентов ориентировочно 700–750 г. Приятных вам приготовлений! Напомним, ранее мы писали о 18 удачных начинках из старой советской книги. Делитесь в комментариях, вышло ли у вас заварное тесто и на какую начинку пал выбор.

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