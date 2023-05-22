Сегодня редакция «Со Вкусом» предлагает вам приготовить очень вкусные и уникальные как по внешнему виду, так и по вкусовым свойствам блинчики. Если быть точнее, вы узнаете, как из обычных продуктов сотворить просто идеальное заварное тесто для блинов. Заготовка по рецепту ниже получается необычной, весьма податливой и мягкой текстуры.

В сочетании с ажурной корочкой подобные блины считаются верхушкой кулинарного мастерства. Из них вы запросто приготовите вкусный десерт с вареньем или творогом, который точно понравится детям, или же соленую закуску, что станет украшением любого праздничного стола. И в том, и в другом случае заварные блины найдут своих поклонников. Ведь на одном блинчике остановиться просто невозможно!

Заварное тесто для блинов: важные моменты

Обратите внимание, что при добавлении ржаной, гречневой или кукурузной муки в тесто заваривание кипятком просто необходимо. В противном случае блины будут просто разваливаться еще во время жарки. Кипяток отлично скрепляет любую муку с другими компонентами, так готовые изделия и получаются упругими и очень удобными в работе. Кто хоть однажды пробовал так готовить, других рецептов уже не признаёт!

Ингредиенты

Молоко1 стак. Вода1 стак. Пшеничная мука1 стак. Яйцо2 шт. Подсолнечное масло3 ст. л. Соль0,5 ч. л. Сахар70 г Сливочное масло по вкусу

Приготовление

Сначала в чашу миксера отправьте яйца и взбейте их на небольшой скорости. После этого добавьте немного соли и продолжайте взбивать. Во время взбивания постепенно всыпайте сахар по вкусу. Далее в полученную смесь нужно влить молоко комнатной температуры и смешать всё до однородности. Теперь через сито всыпьте просеянную муку. Вообще ее можно просеять дважды, тогда тесто будет еще более рыхлым и нежным. Добавьте 2 ст. л. растительного масла и перемешайте.На следующем этапе вскипятите воду и влейте ее в тесто. Всё снова тщательно перемешайте. Вылейте остальное растительное масло. Тесто должно получиться приятной однородной текстуры. Приступайте к жарке блинов. Хорошо разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. Это нужно делать перед приготовлением каждой заготовки. Половником влейте тесто на сковородку и жарьте блинчик до готовности. После этого переверните его с помощью лопатки и ждите образования румяности. Повторите действия со всем тестом.

Для того чтобы блины были ароматными и еще более мягкими, сразу после жарки их необходимо смазать растопленным сливочным маслом. Фантазируйте, экспериментируйте, готовьте с любовью. А вот из-за чего блины получаются сухими, узнайте в следующем материале .