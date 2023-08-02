Описание приготовления:
Ароматный крем с бархатным послевкусием легко приготовить из обычного молока. Таким кремом можно начинить вафельные или песочные трубочки, подать его с панкейками и оладьями, приготовить с ним вкусный торт.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Десерты / Крем
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 250 Миллилитров
- Сахар 3 Ст. ложки
- Соль 1 Щепотка
- Мука пшеничная 3 Ст. ложки (без горки)
- Желток куриного яйца 2 Штуки
- Масло сливочное 50 Грамм
- Ванилин 2 Щепотки
Количество порций 2
Калорийность
192 ккал
Калорийность
3 г
Белки
10 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Заварной крем с коньяком»
Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко можно использовать любого вида: коровье, козье, кокосовое и т.д.
Влейте его в казан или ковш, кастрюлю с антипригарным дном. Выложите туда же желтки, всыпьте сахарный песок, ванилин и пшеничную муку. Аккуратно все взбейте.
Поместите емкость на плиту и прогрейте на умеренном нагреве примерно 5-8 минут. Не забывайте помешивать.
Затем помешивайте чаще, так как крем начнет густеть. Как только он станет таким густым, как нужно, вмешайте в него сливочное масло.
Влейте качественный коньяк и снова все перемешайте. Не переживайте, при охлаждении крем отлично загустеет. Накройте его пищевой пленкой стык в стык и охладите в течение 1-2 часов.
Готовый крем выложите в креманку или пиалу и подайте к столу. Им можно наполнить заварные пирожные, вафельные трубочки, подать его с блинами и т.д.