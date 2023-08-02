Описание приготовления:

Ароматный крем с бархатным послевкусием легко приготовить из обычного молока. Таким кремом можно начинить вафельные или песочные трубочки, подать его с панкейками и оладьями, приготовить с ним вкусный торт.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Десерты / Крем

Состав / Ингредиенты:

Молоко 250 Миллилитров

Сахар 3 Ст. ложки

Соль 1 Щепотка

Мука пшеничная 3 Ст. ложки (без горки)

Желток куриного яйца 2 Штуки

Масло сливочное 50 Грамм

Ванилин 2 Щепотки

Количество порций 2

Калорийность

192 ккал

Калорийность

3 г

Белки

10 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заварной крем с коньяком»

Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко можно использовать любого вида: коровье, козье, кокосовое и т.д.

Влейте его в казан или ковш, кастрюлю с антипригарным дном. Выложите туда же желтки, всыпьте сахарный песок, ванилин и пшеничную муку. Аккуратно все взбейте.

Поместите емкость на плиту и прогрейте на умеренном нагреве примерно 5-8 минут. Не забывайте помешивать.

Затем помешивайте чаще, так как крем начнет густеть. Как только он станет таким густым, как нужно, вмешайте в него сливочное масло.

Влейте качественный коньяк и снова все перемешайте. Не переживайте, при охлаждении крем отлично загустеет. Накройте его пищевой пленкой стык в стык и охладите в течение 1-2 часов.

Готовый крем выложите в креманку или пиалу и подайте к столу. Им можно наполнить заварные пирожные, вафельные трубочки, подать его с блинами и т.д.