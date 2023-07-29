Заварные оладьи на кефире. По этому рецепту готовлю уже 30 лет

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Многие не особо любят завтракать, так как приходится готовить пищу утром. Большинство предпочитает в утренние часы поспать подольше. Однако, это может быть ошибкой. Дело в том, что завтрак — главный прием пищи за день.

При правильном рационе питания нельзя отказываться от завтрака. Иначе это приведет к проблемам с желудком и поджелудочной железой. При этом, как готовить завтрак быстро, чтобы не опоздать?

Надо делать оладьи утром. Расскажем один из быстрых рецептов оладий.

Ингредиенты для оладий:

  • Кефир — 500 мл;
  • Яйцо — шт.;
  • Сахар — 3 ст.л.;
  • Мука — 350 г;
  • Сода — ч.л.;
  • Лимонная кислота — 1/4 ч.л.;
  • Соль — 1/3 ч.л.

Приготовление оладий:

Муку соединяем с содой. В отдельную миску разбиваем яйцо, смешиваем с сахаром и солью до однородности. Выливаем кефир в кастрюлю, на среднем огне доводим до кипения.

После появления сыворотки, снимаем кефир с огня. Выливаем горячий кефир к яичной массе, перемешиваем. Просеиваем в смесь муку, замешиваем тесто для оладий.

Чтобы погасить соду, высыпаем в тесто лимонную кислоту. Смешиваем компоненты, в сковороде разогреваем растительное масло.

Столовой ложкой формируем на поверхности сковороды оладьи.

Выпекаем оладьи под крышкой на среднем огне. Доводим до золотистого цвета оладьи с обеих сторон.

Заварные оладьи на кефире. По этому рецепту готовлю уже 30 лет

Получаются пышные румяные оладьи.

Заварные оладьи на кефире. По этому рецепту готовлю уже 30 лет

Этот рецепт быстрый в приготовлении, при этом получаются не плоские ароматные оладьи к завтраку.

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