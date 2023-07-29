Заварные оладьи на кефире. По этому рецепту готовлю уже 30 лет

Многие не особо любят завтракать, так как приходится готовить пищу утром. Большинство предпочитает в утренние часы поспать подольше. Однако, это может быть ошибкой. Дело в том, что завтрак — главный прием пищи за день.

При правильном рационе питания нельзя отказываться от завтрака. Иначе это приведет к проблемам с желудком и поджелудочной железой. При этом, как готовить завтрак быстро, чтобы не опоздать?

Надо делать оладьи утром. Расскажем один из быстрых рецептов оладий.

Ингредиенты для оладий:

Кефир — 500 мл;

Яйцо — шт.;

Сахар — 3 ст.л.;

Мука — 350 г;

Сода — ч.л.;

Лимонная кислота — 1/4 ч.л.;

Соль — 1/3 ч.л.

Приготовление оладий:

Муку соединяем с содой. В отдельную миску разбиваем яйцо, смешиваем с сахаром и солью до однородности. Выливаем кефир в кастрюлю, на среднем огне доводим до кипения.

После появления сыворотки, снимаем кефир с огня. Выливаем горячий кефир к яичной массе, перемешиваем. Просеиваем в смесь муку, замешиваем тесто для оладий.

Чтобы погасить соду, высыпаем в тесто лимонную кислоту. Смешиваем компоненты, в сковороде разогреваем растительное масло.

Столовой ложкой формируем на поверхности сковороды оладьи.

Выпекаем оладьи под крышкой на среднем огне. Доводим до золотистого цвета оладьи с обеих сторон.

Получаются пышные румяные оладьи.

Этот рецепт быстрый в приготовлении, при этом получаются не плоские ароматные оладьи к завтраку.