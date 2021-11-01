Завершено расследование дела по факту гибели сварщика в Крыму

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении главного инженера предприятия из Ленинского района Республики Крым. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

В Симферополе задержали серийного поджигателя авто В пресс-службе напомнили, что 3 июня текущего года главный инженер предприятия организовывал производство работ с грубыми нарушениями правил охраны труда и техники безопасности при ведении сварки емкостей для хранения нефтепродуктов, тем самым создав угрозу жизни и здоровью исполнителям работ. Сам же главный инженер покинул место проведения огневых работ, устранившись от контроля организации охраны труда и техники безопасности. Произошел взрыв емкости, в результате которого оператор получил удар днищем емкости для хранения нефтепродуктов, не совместимый с жизнью.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.