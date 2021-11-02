Завершено расследование дела по факту убийства жителя Симферополя

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Симферополя. Он обвиняется в совершении убийства знакомого, умышленном уничтожении чужого имущества, угоне автомобиля и краже, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Крымчанин обвиняется в убийстве знакомого и покушении на убийство второго Информация о безвестном исчезновении 30-летнего мужчины, работавшего на станции технического облуживания автомобилей, поступила в правоохранительные органы 12 июня. Кроме того, стало известно, что пропал автомобиль пропавшего, а телефон был отключен. У следствия имелись основания полагать, что в отношении пропавшего совершено преступление. Было возбуждено уголовное дело.

«Была установлена личность подозреваемого, причастного к гибели пропавшего симферопольца. Так, днем 11 июня текущего года в съемной квартире дома по ул. Мате-Залки между двумя знакомыми произошел конфликт, переросший в драку, в результате которой 30-летний мужчина задушил своего обидчика. Спустя два дня, чтобы скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник уничтожил мобильный телефон погибшего, расчленил его тело, упаковал в пакеты, выбросив часть — в мусорные контейнеры в черте города, часть — в районе села Урожайное. Затем он угнал автомобиль убитого, бросив его в районе Симферопольского водохранилища, а также похитил из портмоне жертвы деньги», — рассказали в сообщении.