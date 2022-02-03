Завершено расследование дела в отношении экс-чиновника Севастополя

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Главного управления государственного жилищного надзора города Севастополя, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

В Крыму подозревают мать в убийстве восьмилетней дочери В сообщении напомнили, что в ноябре 2018 года обвиняемый потребовал у представителя двух предприятий, осуществляющих управление эксплуатацией жилым фондом на территории Севастополя, передавать ему ежемесячно взятку в размере 55 тысяч рублей за общее покровительство угрожая, что в случае отказа, будут проводиться дополнительные проверки и умышленно выявляться множество нарушений.

«С ноября 2018 года по март 2021 года обвиняемый, используя свое должностное положение, получил взятку в размере более 1,6 млн. рублей», — уточнили в сообщении.