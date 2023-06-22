Рецепты Завтрак два в одном – такое блюдо удивит даже самых взыскательных По Admin - 22 июня, 2023 0 52 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Захотелось чего-нибудь оригинального к завтраку? Почему бы не попробовать овсянку тирамису, это ведь так вкусно. Овсянка тирамиса – отличное блюдо не только для тех, кто любит завтракать сладеньким, но и для тех, кто следит за фигурой. Читайте также Готовят по всему миру: как куриное мясо стало основой многих блюд в разных кухнях. Так что худеем вкусно, вместе с овсянкой тирамиса, главным ингредиентом которой является густой кефир и хлопья. Уверяем, что такое легкое и низкокалорийное блюдо покорит каждого. Рецепт овсянки тирамиса Время: 8 часов Порции: 1 Ингредиенты: – 45 граммов плющеной овсянки; – 1 банан; – 70 граммов ложкового кефира; – щепотка молотого кофе; – 5 – 8 граммов какао; – 10 граммов меда. Приготовление: В блендере смешиваем кефир, мед, овсяные хлопья и банан. Хорошо все перебиваем в однородную массу, добавляем какао и немного кофе по вкусу. Перемешиваем и оставляем на ночь в красивой креманке. Овсянка тирамиса / Фото The green creator Утром достаем, сверху добавляем еще кефир и подаем к столу. По желанию можно дополнительно добавить немного меда, ягод или фруктов. Приятного аппетита! Понравился рецепт завтрака из овсянки? Попробуйте также приготовить идеальное яйцо пашот к завтраку и удивите родных мастерством в кулинарии. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Теперь только так и готовим – рецепт легкого бисквитаОткрываем сезон: рецепт оладий с клубникойПока не завершился сезон: 5 летних блюд из клубники – это будет так вкусноТакой ее пили еще наши дедушки – старинный рецепт медовухи, проверенный временемСовершенно потрясающий рецепт кваса, который готовили еще наши предки: используем бузину