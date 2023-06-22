Завтрак два в одном – такое блюдо удивит даже самых взыскательных

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Захотелось чего-нибудь оригинального к завтраку? Почему бы не попробовать овсянку тирамису, это ведь так вкусно.

Овсянка тирамиса – отличное блюдо не только для тех, кто любит завтракать сладеньким, но и для тех, кто следит за фигурой.

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Так что худеем вкусно, вместе с овсянкой тирамиса, главным ингредиентом которой является густой кефир и хлопья. Уверяем, что такое легкое и низкокалорийное блюдо покорит каждого.

Рецепт овсянки тирамиса

  • Время: 8 часов
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 45 граммов плющеной овсянки;
– 1 банан;
– 70 граммов ложкового кефира;
– щепотка молотого кофе;
– 5 – 8 граммов какао;
– 10 граммов меда.

Приготовление:

  • В блендере смешиваем кефир, мед, овсяные хлопья и банан.
  • Хорошо все перебиваем в однородную массу, добавляем какао и немного кофе по вкусу.
  • Перемешиваем и оставляем на ночь в красивой креманке.

Овсянка тирамиса / Фото The green creator

  • Утром достаем, сверху добавляем еще кефир и подаем к столу.
  • По желанию можно дополнительно добавить немного меда, ягод или фруктов.

Приятного аппетита!

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