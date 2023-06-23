Завтрак за 15 минут. Рулетики из лаваша с творогом

Творог является одним из самых полезных продуктов на планете. Его рекомендуют к употреблению во время диет и тренировок, а также для больных разными заболеваниями. Дело в том, что спектр полезных веществ в твороге повышен, что дает дополнительные минералы для правильной работы организма.

Творог укрепляет костные ткани, способствует выведению токсинов, улучшает пищеварение. При всех плюсах творога, многие не знают, как его можно интересно приготовить.

Мы расскажем о том, как сделать вкусный творожный завтрак.

Ингредиенты для рулетов из лаваша с творогом:

Творог -200 г;

Сахар — 1 ст. л.;

Яйца — 2 шт.;

Ванильный сахар — 10 г;

Лаваш – 180 г.

Приготовление рулетиков с творогом:

В отдельной миске смешиваем творог с сахарным песком, яйцом и ванильным сахаром. Выкладываем на стол лаваш, на него кладем начинку из творога, распределяем ее ровным слоем.

Сворачиваем лаваш с творогом в рулет, нарезаем длинный рулет на небольшие порции.

На сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем небольшие рулетики с обеих сторон до золотистой корочки.

Получается быстрое сытное блюдо для завтрака. Это хорошая замена приторным покупным пирожкам и прочим приевшимся яствам.