Завтрак за 5 минут на сковороде. Намного вкуснее пиццы: сытно, вкусно и быстро

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Пицца — это некий кумир из мира еды. На пиццу можно подсесть почти также легко как и на шашлык, десерты и мороженое. Однако, в отличие от многих других блюд, дома профессионально приготовить пиццу почти невозможно. Для готовки важно учитывать слишком много нюансов.

Например, тесто для пиццы должно быть тонким, при этом не рваться. В начинку для пиццы не стоит класть такие продукты как фрукты и сладости.

Большое внимание уделяется соусу и сырам для пиццы. Они не должны быть слишком приторными, при этом обязаны создавать вкус изделия.

Расскажем, как приготовить простую домашнюю пиццу без навыков опытного повара.

Ингредиенты для домашней пиццы:

  • Батон — 7 кусочков;
  • Моцарелла — 150 г;
  • Яйца — 7 шт.;
  • Помидоры — 2 шт.;
  • Кинза — пучок;
  • Базилик — пучок;
  • Итальянские травы — 0,5 ч. л.;
  • Паприка — 0,5 ч. л.;
  • Соль — ½ ч. л.

Приготовление домашней пиццы:

В сковороде с растительным маслом обжариваем хлеб до золотистой корочки. В это время нарезаем тонкими кольцами помидор, пластинами режем сыр.

Завтрак за 5 минут на сковороде. Намного вкуснее пиццы: сытно, вкусно и быстро

Шинкуем мелко кинзу и базилик, добавляем в миску с яйцами. К яичной смеси высыпаем соль, паприку и итальянские травы, взбиваем до однородности.

Как только одна сторона хлеба поджарилась, переворачиваем на другую все кусочки. Выливаем яичную смесь в сковороду на хлеб.

Завтрак за 5 минут на сковороде. Намного вкуснее пиццы: сытно, вкусно и быстро

На хлеб в яичной смеси выкладываем кольца помидор. На слой помидор кладем сыр, посыпаем паприкой и итальянскими травами.

Завтрак за 5 минут на сковороде. Намного вкуснее пиццы: сытно, вкусно и быстро

Накрываем блюдо крышкой и готовим на медленном огне 5-7 минут.

Завтрак за 5 минут на сковороде. Намного вкуснее пиццы: сытно, вкусно и быстро

В результате получается пицца из простых ингредиентов, быстрая и сытная. Хороший способ разнообразить завтрак для всей семьи.

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