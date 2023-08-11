Завтрак за 5 минут на сковороде. Намного вкуснее пиццы: сытно, вкусно и быстро

Пицца — это некий кумир из мира еды. На пиццу можно подсесть почти также легко как и на шашлык, десерты и мороженое. Однако, в отличие от многих других блюд, дома профессионально приготовить пиццу почти невозможно. Для готовки важно учитывать слишком много нюансов.
Например, тесто для пиццы должно быть тонким, при этом не рваться. В начинку для пиццы не стоит класть такие продукты как фрукты и сладости.
Большое внимание уделяется соусу и сырам для пиццы. Они не должны быть слишком приторными, при этом обязаны создавать вкус изделия.
Расскажем, как приготовить простую домашнюю пиццу без навыков опытного повара.
Ингредиенты для домашней пиццы:
- Батон — 7 кусочков;
- Моцарелла — 150 г;
- Яйца — 7 шт.;
- Помидоры — 2 шт.;
- Кинза — пучок;
- Базилик — пучок;
- Итальянские травы — 0,5 ч. л.;
- Паприка — 0,5 ч. л.;
- Соль — ½ ч. л.
Приготовление домашней пиццы:
В сковороде с растительным маслом обжариваем хлеб до золотистой корочки. В это время нарезаем тонкими кольцами помидор, пластинами режем сыр.
Шинкуем мелко кинзу и базилик, добавляем в миску с яйцами. К яичной смеси высыпаем соль, паприку и итальянские травы, взбиваем до однородности.
Как только одна сторона хлеба поджарилась, переворачиваем на другую все кусочки. Выливаем яичную смесь в сковороду на хлеб.
На хлеб в яичной смеси выкладываем кольца помидор. На слой помидор кладем сыр, посыпаем паприкой и итальянскими травами.
Накрываем блюдо крышкой и готовим на медленном огне 5-7 минут.
В результате получается пицца из простых ингредиентов, быстрая и сытная. Хороший способ разнообразить завтрак для всей семьи.