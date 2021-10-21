Здание филиала «Артека» в Новом Херсонесе продолжает расти

«Новый Херсонес» продолжает строиться под грифом «коммерческой тайны». На кадрах, которые имеются в распоряжении «Независимого телевидения Севастополя», видно, что за минувшие полтора месяца строители залили бетонный фундамент под ещё одно здание.

Судя по визуализации проекта, оно относится к школе искусств и филиалу «Артека» «Корсунь».

А работы по строительству основного здания уже прошли нулевой цикл. Напомним: бетонированный фундамент для него появился ещё в начале сентября. А сейчас здесь уже смонтирована арматура и опалубка для продолжения возведения здания гуманитарного центра. Кроме того, достроен строительный городок, который сейчас состоит из трёх двухэтажных модульных корпусов.

Примечательно, что в ответе Департамента архитектуры на запрос НТС от 1 сентября говорится, что ведомство не выдавало разрешений на проведение строительных работ в отношении каких-либо объектов капитального строительства на этой территории. А проектная документация в отношении планируемых к размещению объектов капитального строительства в распоряжении Департамента отсутствует.

Фрагмент ответа Департамента архитектуры на запрос НТС

Ещё один удивительный штрих в истории застройки Южного пригорода Херсонеса Таврического – режим секретности. Сведения, касающиеся проектной, исполнительной, разрешительной и исходной документации фактически скрывают от общественности и журналистов, установив режим «коммерческой тайны». О том, что работы ведутся под этим грифом, нам официально сообщили в Управлении имуществом специальных проектов Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов в интервью НТС подчеркивал, что такая ситуация – удивительна, учитывая, что речь идет о будущем общественном пространстве, которое строится на государственные деньги.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя:

«Я понимал бы, если бы речь шла о коммерческой застройке. Тогда понятно, что тогда документация могла бы проливать свет на себестоимость объекта, на какие-то вопросы по получению прибыли застройщиком. Но здесь ведь не коммерческая застройка. Здесь речь идёт об объекте, который строится по поручению Президента. Который, как нам говорят, не имеет коммерческого использования и не предполагает его».