Здание МВД на площади Восставших обнесут колючкой

Фото: mirror-world.ru

Территория Управления МВД России по Севастополе на площади Восставших надежно защитит колючая лента Егоза. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на государственную закупку на укрепление забора.

«Украшение» стоимостью 71 340 рублей появится после новогодних праздников – с 14 января.

На сайте производителя ленты отмечается, что армированная колючая лента (или колючая проволока Егоза) – это более совершенный по конструкции и параметрам вариант обычной колючки. Сохраняет свою структуру даже после перекусывания в одном или нескольких местах.

Оснащают таким технологичным элементом «заборы тюрем, психлечебниц, режимных предприятий», пишет ForPost cо ссылкой на профильные сайты.

Напомним, это уже третий виток в непростых отношениях города и местного МВД. Первый скандал произошел в связи с вырубкой многолетних елей, вместо которых высадили восемь новых деревьев. Второй был по поводу ремонта подпорной стенки без согласования с архитектурно-художественным советом.