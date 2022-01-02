Фото: Степан Самошин

Здание в исторической части Севастополя превращают в «безликую коробку». На специфический ремонт бывшего детсада, а ныне здания младших классов школы №3, на городском холме обратил внимание заместитель председателя Севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Степан Самошин.

В августе 2021 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратил внимание на то, как идёт капремонт здания, и даже посетил стройплощадку. Дело в том, что жители района обратились к главе города в соцсетях, потому что волновались, что фигурную ограду заменят страшным забором.

«Посетив стройплощадку 4 августа, М.В. Развожаев сообщил, что планируется «полностью к концу года сдать школу обновлённой», при этом «архитектурный облик и ограждения, и здания максимально будет сохранён». Общая стоимость работ составила 33 млн рублей», – пишет Степан Самошин на своей странице в Facebook.

Историк подчеркнул, что дом №42 на Советской построен по типовому проекту в 1951 году. Хоть он и не является шедевром архитектуры, но всё равно гармонировал с исторической застройкой центрального городского холма. Лаконичный декор составляли колонны, подоконники с карнизами и наличники оконных проёмов, имитация рустовки и лепные медальоны.

Сейчас здание уже лишилось этих характерных элементов.

«Фасады гладкие, как яйцо: весь декор сбит. На крыше аккуратные кирпичные трубы превращают в огромные железные контейнеры. Некогда симпатичное здание деградирует в банальную коробку. Жду предсказуемые комментарии: работа не доделана, подождите, и всё будет красиво. Возможно, к фасадам приклеят декор из пенопласта, как это сделали на доме № 3 на площади Ластовой. В таком материале учащимся будет удобно делать отверстия на переменах. Оставшиеся невредимыми детали со временем отвалятся сами. Горько наблюдать это убожество, стоя рядом с величественным массивом Константиновского реального училища», – подчеркнул заместитель председателя Севастопольского отделения ВООПИК.

Подобная судьба уже настигла здание №3 на площади Ластовой довоенной постройки. Инкерманский камень в его центральной части намертво заштукатурили, крышу заменили на ярко синюю металлочерепицу. Деревянные элементы декора были уничтожены, а вместо них приделали новодельные аналоги «из современных материалов».