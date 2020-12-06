Здравоохранению Севастополя направят более 1,5 млрд рублей – замминистра Каграманян

На этой неделе Севастополь посетил первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян. В субботу, 5 декабря, он вместе с вице-губернатором Александром Кулагиным и директором Департамента здравоохранения Виталием Денисовым посетил поликлиники первой городской больницы и ковидный госпиталь.

Игорь Каграманян отметил высокие темпы развития медицины в Севастополе.

«В Севастополе я бываю регулярно, начиная с 2014 года. Все изменения происходили у меня на глазах и, конечно, то, что делается для развития медицины, достойно хороших оценок и уважения: улучшена материально-техническая база, при ремонте поликлиник приняты хорошие технологические решения», — подчеркнул первый заместитель министра здравоохранения.

Также Игорь Каграманян посетил городскую инфекционную больницу, оценил уже построенный модуль для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, побывал на строительных площадках – на территории медицинского учреждения идёт возведение второго модуля и ПЦР-лаборатории.

Игорь Каграманян также назвал главные цели на 2021 год – выход из эпидемиологической ситуации и старт программы модернизации первичного звена.

«В течение пяти лет на модернизацию первичного звена здравоохранения в Севастополе будет направлено более полутора миллиардов рублей. У руководства города уже есть планы, будет построена новая поликлиника, врачебная амбулатория, приобретено необходимое оборудование, автотранспорт», – заключил первый заместитель министра здравоохранения.