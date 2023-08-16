Описание приготовления:

Готовится пирог очень просто. Если у вашей мультиварки нет режима "Выпечка", то пеките в режиме "Подогрев" или в другом, который осуществляет эту функцию.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Яйца 2 Штуки

Сахар 200 Грамм

Кефир 200 Миллилитров

Подсолнечное масло 100 Миллилитров (рафинированное)

Какао-порошок 2 Ст. ложки

Мука пшеничная 250 Грамм

Сода 1 Чайная ложка

Количество порций 10

Калорийность

327 ккал

Калорийность

6 г

Белки

14 г

Жиры

45 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «"Зебра" на кефире в мультиварке»

Подготовьте ингредиенты для приготовления пирога "Зебра".

В миску разбейте яйца и насыпьте сахар.

Хорошо перемешайте венчиком.

Налейте кефир и рафинированное подсолнечное масло.

Насыпьте соду и муку. Соду гасить уксусом не надо, в кефире достаточно кислоты.

Тщательно перемешайте тесто до однородной консистенции. Оно должно быть, как тесто на густые оладьи.

Разделите тесто на две части. В одну часть добавьте какао и перемешайте.

Чашу мультиварки смажьте маслом или постелите пергамент. Поочередно выложите светлое и коричневое тесто в центр чаши.

Выпекайте пирог в мультиварке в режиме "Выпечка" 50-60 минут. Готовность проверьте деревянной палочкой. При накалывании пирога в середине она должна выходить сухой.

Пирог охладите в чаше, достаньте, нарежьте и подавайте к столу.