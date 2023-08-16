Описание приготовления:
Готовится пирог очень просто. Если у вашей мультиварки нет режима "Выпечка", то пеките в режиме "Подогрев" или в другом, который осуществляет эту функцию.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 2 Штуки
- Сахар 200 Грамм
- Кефир 200 Миллилитров
- Подсолнечное масло 100 Миллилитров (рафинированное)
- Какао-порошок 2 Ст. ложки
- Мука пшеничная 250 Грамм
- Сода 1 Чайная ложка
Количество порций 10
Калорийность
327 ккал
Калорийность
6 г
Белки
14 г
Жиры
45 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «"Зебра" на кефире в мультиварке»
Подготовьте ингредиенты для приготовления пирога "Зебра".
В миску разбейте яйца и насыпьте сахар.
Хорошо перемешайте венчиком.
Налейте кефир и рафинированное подсолнечное масло.
Насыпьте соду и муку. Соду гасить уксусом не надо, в кефире достаточно кислоты.
Тщательно перемешайте тесто до однородной консистенции. Оно должно быть, как тесто на густые оладьи.
Разделите тесто на две части. В одну часть добавьте какао и перемешайте.
Чашу мультиварки смажьте маслом или постелите пергамент. Поочередно выложите светлое и коричневое тесто в центр чаши.
Выпекайте пирог в мультиварке в режиме "Выпечка" 50-60 минут. Готовность проверьте деревянной палочкой. При накалывании пирога в середине она должна выходить сухой.
Пирог охладите в чаше, достаньте, нарежьте и подавайте к столу.