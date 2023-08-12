Зефир, который получается всегда. Рецепт за 10 минут: в магазине больше не покупаю

Зефир косвенно имеет отношение к нашей стране. Дело в том, что зефир дальний родственник пастилы. Данный десерт изготавливался в нашей стране в древности. Вместо сахара в пастилу добавлялся мед.
Позднее рецепт пастилы попал во Францию. Местные повара стали экспериментировать с приготовлением пастилы и вскоре создали зефир.
Сейчас зефир стал популярнее пастилы, так как имеет более презентабельный вид. Стоит рассказать подробнее о том, как можно приготовить зефир дома.
Ингредиенты для зефира:
- Белок яйца — 2 шт.;
- Соль — щепотка;
- Сахар — 60 г;
- Сок лимона — ст.л.
Ингредиенты для сиропа:
- Сахар — 270 г;
- Вода — 110 мл;
- Агар-агар — 10 г;
- Яблочное пюре — 150 г;
- Шоколад — 30 г.
Приготовление зефира:
К белку яйца в глубокую тару высыпаем соль, взбиваем до образования белой пышной пены. Далее к белкам можно высыпать сахарный песок, взбиваем минуту на больших оборотах.
К белкам выливаем лимонный сок, взбиваем до устойчивых пиков. В кондитерский мешок помещаем насадку — закрытая закрученная звезда.
Для приготовления сиропа смешиваем в сотейнике сахар с водой, агар-агаром и яблочным пюре. Варим смесь на огне выше среднего до закипания.
Закипевший сироп должен быть жидким, его вливаем в белковую массу тонкой струйкой, при этом взбиваем на средних оборотах миксером.
После того как весь сироп вошел в белковую массу, взбиваем на увеличенных оборотах будущий зефир пару минут.
Перекладываем зефирную массу в подготовленный кондитерский мешок, незамедлительно отсаживаем зефир на пергамент или силиконовый коврик.
Растапливаем на водяной бане шоколад, перекладываем в кондитерский мешок.
Тонкой струйкой выливаем шоколад на зефир, украшаем изделие. Убираем зефир в холодильник на 10-15 минут.
Чем дольше в холодильник вы убираете зефир, тем плотнее он получится. Вместо шоколада декорировать десерт можно сахарной пудрой или кокосовой стружкой.