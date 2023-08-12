Зефир, который получается всегда. Рецепт за 10 минут: в магазине больше не покупаю

По
Admin
-
0
63

Зефир косвенно имеет отношение к нашей стране. Дело в том, что зефир дальний родственник пастилы. Данный десерт изготавливался в нашей стране в древности. Вместо сахара в пастилу добавлялся мед.

Позднее рецепт пастилы попал во Францию. Местные повара стали экспериментировать с приготовлением пастилы и вскоре создали зефир.

Сейчас зефир стал популярнее пастилы, так как имеет более презентабельный вид. Стоит рассказать подробнее о том, как можно приготовить зефир дома.

Ингредиенты для зефира:

  • Белок яйца — 2 шт.;
  • Соль — щепотка;
  • Сахар — 60 г;
  • Сок лимона — ст.л.

Ингредиенты для сиропа:

  • Сахар — 270 г;
  • Вода — 110 мл;
  • Агар-агар — 10 г;
  • Яблочное пюре — 150 г;
  • Шоколад — 30 г.

Приготовление зефира:

К белку яйца в глубокую тару высыпаем соль, взбиваем до образования белой пышной пены. Далее к белкам можно высыпать сахарный песок, взбиваем минуту на больших оборотах.

К белкам выливаем лимонный сок, взбиваем до устойчивых пиков. В кондитерский мешок помещаем насадку — закрытая закрученная звезда.

Для приготовления сиропа смешиваем в сотейнике сахар с водой, агар-агаром и яблочным пюре. Варим смесь на огне выше среднего до закипания.

Закипевший сироп должен быть жидким, его вливаем в белковую массу тонкой струйкой, при этом взбиваем на средних оборотах миксером.

Зефир, который получается всегда. Рецепт за 10 минут: в магазине больше не покупаю

После того как весь сироп вошел в белковую массу, взбиваем на увеличенных оборотах будущий зефир пару минут.

Перекладываем зефирную массу в подготовленный кондитерский мешок, незамедлительно отсаживаем зефир на пергамент или силиконовый коврик.

Зефир, который получается всегда. Рецепт за 10 минут: в магазине больше не покупаю

Растапливаем на водяной бане шоколад, перекладываем в кондитерский мешок.

Тонкой струйкой выливаем шоколад на зефир, украшаем изделие. Убираем зефир в холодильник на 10-15 минут.

Зефир, который получается всегда. Рецепт за 10 минут: в магазине больше не покупаю

Чем дольше в холодильник вы убираете зефир, тем плотнее он получится. Вместо шоколада декорировать десерт можно сахарной пудрой или кокосовой стружкой.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА