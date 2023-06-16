Зеленая аджика на зиму — это восхитительная заправка для основных блюд и гарниров, а также отлично подходит для маринадов. Необычный соус покорит всех ценителей пикантных закусок. Приготовление зеленой аджики не отличается от исполнения традиционного соуса. Все предельно просто и не занимает много времени. Многие рецепты не требуют варки, что значительно экономит время. Заготовив соусы из сегодняшней подборки, вы откажетесь от магазинных кетчупов и других заправок.

Острая абхазская аджика из зеленого перца

Острая абхазская аджика из зеленого перца – изумительный соус для любителей пикантных блюд. Дополнив пельмени или манты зеленой аджикой, вы испытаете весь спектр незабываемых эмоций. Ароматная заправка готовится очень просто и не требует особых кулинарных навыков.

Ингредиенты –+10 порц.

Перец чили 1 кг (зеленых)

Петрушка 100 гр.

Соль 100 гр.

Укроп 100 гр.

Чеснок 250 гр.

Базилик свежий 100 гр.

Базилик сушеный 1 ст.л.

Кинза 100 гр.

Кинза 1 ст.л.

Приправа «Хмели-Сунели» 1 ст.л.

Приправа 1 ч.л.

Перец чёрный молотый 1 ст.л.

Кориандр молотый 1 ст.л.

Шаги 4 д.

Как приготовить зеленую абхазскую аджику на зиму? Необходимо вымыть острый перец и обсушить его. Далее обрезаем хвостики. Очищаем чеснок. Чтобы уменьшить остроту соуса, потребуется вычистить семена. В оригинальном рецепте семена не извлекают. Установив в мясорубке мелкую решетку, прокручиваем перчик. Далее перекручиваем чесночные дольки. Берем по 100 граммов петрушки, укропа и кинзы. Тщательно промыв, перебираем, просушиваем и измельчаем вместе со стебельками через мясорубку. Ополоснув базилик, обсушиваем, отделяем от стеблей и пропускаем через агрегат. Подойдет как фиолетовая, так и зеленая специя. Хорошо перемешав, всыпаем специи и солим. Интенсивно размешав, снова перекручиваем. Прикрываем и отставляем в сторону на 3-4 дня. Регулярно помешиваем массу. Небольшие простерилизованные баночки заполняем острой аджикой. Закупориваем банки, оставляем немного аджики на пробу. Закупоренные заготовки переносим в холодильную камеру. Приятного аппетита!

Зеленая аджика без варки

Зеленая аджика без варки обладает безумным ароматом. Грецкие орехи придают оригинальности соусу и немного смягчают остроту. Заготовка интересного соуса не отнимет много времени. Буквально полчаса и зеленая аджика готова. Острый соус согревает и доставляет массу впечатлений.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Зеленый болгарский перец – 150 гр.

Горький перец стручковый – 150 гр.

Петрушка – 100 гр.

Соль – 1-1,5 ч.л.

Кинза – 100 гр.

Чеснок – 80 гр.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Уцхо-сунели – 1 ч.л.

Грецкие орехи – 100 гр.

Кориандр – 0,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для зеленой аджики без варки. Хорошенько ополаскиваем перцы, петрушку и кинзу. Осматриваем грецкие орехи, чтобы в аджику не попали перепонки и скорлупа. Орехи выбираем свежие и обязательно пробуем, чтобы не попались прогорклые и не испортили закуску.

Шаг 2. Очистив перчик от семян и перегородок, режем на куски, чтобы удобно было перемалывать. Если нравится вкус поострее, в жгучем перце оставляем семена. Количеством семян регулируем остроту и доводим до желаемого вкуса.

Шаг 3. Просушенные листочки кинзы и петрушки обрываем от жестких веточек. Разнообразие трав делает аджику более яркой по вкусу. Но можно использовать только одну из трав при необходимости. Рецепт подстраиваем под себя.

Шаг 4. Перемалываем обработанные составляющие и очищенный чеснок. Для измельчения используем блендер или мясорубку. Чтобы добиться гладкости и более нежной текстуры, при использовании мясорубки, перемалываем смесь дважды.

Шаг 5. Солим перемолотую смесь и сдабриваем пряностями. Приобрести ароматные специи можно в специализированных лавках. Пряности добавляем постепенно, чтобы не переборщить. Пробуем и при необходимости подсыпаем. Хорошенько перемешав, даем немного времени настояться. Тем временем промываем банки и стерилизуем их.

Шаг 6. Распределяем соус по простерилизованным баночкам и перемещаем в холод. Аджику используем для придания простой домашней пищи оригинальности. Пикантный соус хорошо сочетается с разнообразными продуктами – мясом, птицей или рыбой. Приятного аппетита!

Аджика из зеленых помидоров

Аджика из зеленых помидоров готовится очень просто. Соус не требует термической обработки. Заготовка аджики не обременит вас. Сложностей с исполнением точно не возникнет. Душистая острая заправка подходит к мясу и птице, придает пище разнообразие. Даже постная еда с зеленой аджикой заиграет новыми красками.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Зеленый острый перец – 2 шт.

Помидоры зеленые – 1,5 кг.

Соль – 50 гр.

Корень хрена – 150 гр.

Чеснок – 130 гр.

Сахар-песок – 30 гр.

Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прежде всего, промываем зеленый жгучий перец и зеленые томаты. Вытираем овощи полотенцем. Срезаем места крепления к ветвям. Делим на куски. Очищаем чеснок и корень хрена. Ополаскиваем укроп. Перемалываем продукты через мелкую сетку мясорубки.

Шаг 2. К смолотым компонентам вводим соль и сахарный песок. Размешиваем и даем постоять.

Шаг 3. Пока кристаллики растворяются, хорошо промываем баночки и крышки. Поместив в духовой шкаф, прогреваем при 100 градусах.

Шаг 4. Продезинфицированные сосуды наполняем зеленой аджикой и завинчиваем крышками. Сырую аджику нужно хранить в холоде.

Шаг 5. Используем соус по своему усмотрению. Приятного аппетита!

Зеленая аджика с грецкими орехами

Зеленая аджика с грецкими орехами привнесет разнообразие в повседневный рацион и придаст домашней кухне яркие нотки. Любители кавказской кухни непременно оценят закуску. Готовится аджика максимально просто. Измельчить компоненты сможет каждый. Обязательно возьмите рецепт на заметку и приготовьте хотя бы порцию на пробу. Уверяю, оригинальная закуска найдет ценителей и среди домочадцев.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Зеленый острый перец – 1-2 шт.

Петрушка – 70 гр.

Соль – по вкусу.

Чеснок – 4 зубчика.

Грецкий орех – 125 гр.

Кинза – 70 гр.

Хмели-сунели – 0,5 ч.л.

Уцхо-сунели – 0,5 ч.л.

Черный перец молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для зеленой аджики с грецкими орехами. Пробуем орехи, чтобы не было прогорклых. Просматриваем орехи, чтобы не попались скорлупки и перегородки. Промываем душистые травы. Просушив, обрываем их со стебельков. Освобождаем чеснок от верхнего слоя. Промытый перец режем кольцами, предварительно избавившись от кончиков.

Шаг 2. Орехи промываем и подсушиваем на раскаленной сковороде при минимальном нагреве, регулярно помешивая. Остудив, орехи можно смолоть в кофемолке или измельчить все вместе. Компоненты отправляем в мисочку. Остроту регулируем количеством семян в перце. Чтобы сделать соус менее острым, вычищаем семечки.

Шаг 3. Пробиваем погружным прибором до однородности. Вместо электрического агрегата можно воспользоваться ручной мясорубкой. Приправляем измельченную субстанцию пахучими специями, пропорции которых определяем самостоятельно.

Шаг 4. Размешиваем смесь. Баночки хорошо ополаскиваем. Выбираем небольшие емкости. Их удобно прогревать в микроволновке. Раскладываем зеленую смесь по просушенным простерилизованным банкам.

Шаг 5. Закупориваем универсальную приправу и храним в холодильнике. Восхитительную заготовку используем по назначению. Приправляем запеченную птицу, рыбу или мясо и угощаемся прекрасной едой. Подаем приправу в качестве закуски или намазки. Приятного аппетита!

Зеленая аджика из петрушки

Зеленая аджика из петрушки представляет собой уникальную приправу к мясу, птице и рыбе. Довольно душистое угощение не оставляет никого равнодушным. Приправу кладут в маринады и закуски, а также сдабривают постную еду, чтобы насладиться свежим вкусом.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Сельдерей – 600 гр.

Петрушка – 200 гр.

Соль – 80-90 гр.

Перец стручковый зеленый – 400 гр.

Чеснок – 200 гр.

Кинза – 400 гр.

Черный перец молотый – по вкусу.

Молотый кориандр – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пересматриваем зелень, избавляясь от пожелтевших, непригодных для употребления в пищу листьев. Ополаскиваем и обсушиваем. Для уверенности предварительно вымачиваем в холодной воде. Количество зелени определяем по вкусу.

Шаг 2. Очищаем чеснок. Количество ароматной специи определяем в зависимости от предпочтений. Обрабатываем вымытый перец, обрезав плодоножки и вычистив семена. От количества семян зависит острота готового продукта.

Шаг 3. Вооружившись кухонным прибором, измельчаем продукты в однородную субстанцию. Для измельчения используем мясорубку или блендер. Консистенция должна быть гладкой. При перекручивании через мясорубку производим манипуляцию дважды.

Шаг 4. Зеленую смесь сдабриваем кориандром и солью, не забываем поперчить. Вымешиваем соус. Специи добавляем постепенно. Пробуем и досыпаем пряности при необходимости.

Шаг 5. Душистую кашицу перекладываем в стерильные сосуды небольшого объема и храним в холодильной камере. Используем приправу по назначению. Сдабриваем мясо или рыбу в качестве маринада или приправляем уже готовое блюдо. Приятного аппетита!

Аджика из зеленого болгарского перца

Аджика из зеленого болгарского перца обладает интересным ярким вкусом. Насыщенный аромат придает основным блюдам не только остроту, но и оригинальный вкус. Овощная специя добавляет пикантности постной еде, что позволит разнообразить меню. Пища с аджикой становится ярче по вкусу и интереснее.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Зеленый острый перец – 1 шт.

Перец болгарский зеленый – 500 гр.

Соль – 0,5 ст.л.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Чеснок – 50 гр.

Уксус яблочный – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Промываем болгарский перец, удаляя пыльный налет. Разделив каждый из них пополам, необходимо выскоблить семечки и перепонки. Жгучие перчинки оставляем с семенами, удалив только лишь хвостик. Если хочется получить более мягкий вкус, оставляем лишь половину семян. От их количества зависит острота.

Шаг 3. Избавляем чесночные зубчики от верхнего слоя. Ополаскиваем, чтобы смыть остатки шелухи.

Шаг 4. Подготовленные компоненты выгружаем в чашу измельчителя и рубим, как можно мельче. При отсутствии агрегата в ход идет обычная мясорубка. Если используем мясорубку, прокручиваем массу дважды, чтобы получить гладкую массу.

Шаг 5. Перемолотую смесь выгружаем в объемную чашу. Сдабриваем сахарным песком, яблочным уксусом и солью. Вымешиваем и отставляем в сторону на полчаса, чтобы кристаллики разошлись.

Шаг 6. Промытые баночки прогреваем над паром или в микроволновке. Крышки кипятим или ошпариваем горячей водой из чайника. Наполняем сосуд зеленой аджикой.

Шаг 7. Завинчиваем и размещаем закрутки в холодильной камере.

Шаг 8. Используем приправу по назначению для приготовления закусок, соусов и маринадов. Приятного аппетита!