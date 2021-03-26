Зелёной зоне на улице Кожанова грозит многоквартирная застройка

Зелёный сквер на улице Кожанова могут застроить многоквартирными домами. В редакцию Независимого телевидения Севастополя обратились жители соседних домов. Годами небольшая территория около детского сада №14 медленно, но уверенно превращается в свалку, и жители попросили местные власти благоустроить зелёный участок. В ответ горожанам сообщили, что у территории есть собственник, и это – не город.

ДАРЬЯ ЮХНОВСКАЯ, корреспондент: «Этот небольшой и тихий уголок мог стать вполне комфортным местом для отдыха жителей близлежащих домов. Но оказалось, что территория городу не принадлежит, а находится в собственности третьих лиц».

О том, что у заброшенной территории есть владелец жители дома №6 по улице Кожанова узнали из переписки с чиновниками Правительства Севастополя. Люди видели, как зелёный островок превращается в стихийную свалку и попросили власти оборудовать сквер. По мнению, севастопольцев он здесь необходим.

АЛЕКСАНДР ЖЕСТКИЙ, житель дома №6 по улице Кожанова: «Сквер необходим здесь много детей. Можно вечером прогуляться и увидеть детей от 10 до 14 лет на самокатах. Но здесь ни в одном дворе нет детской площадки. В наших домах мы сами её оборудовали, а детям от 9 до 15 лет играть здесь негде».

В ответах Департамента архитектуры и градостроительства и Управления благоустройства севастопольцам сообщили, что город не владеет этой территорией, а соответственно и не имеет полномочий проводить работы по обустройству общественного пространства, а именно сквера. Более того стало известно, что для территории установлен разрешённый вид использования «Среднеэтажная заcтройка». Эту информацию подтверждает и публичная кадастровая карта.

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, житель дома №6 по улице Кожанова: «То есть если наши все соседние дома – это малоэтажная жилая застройка (до 4-х этажей), то здесь могут построить дом до 8-ми этажей».

Местные жители убеждены, что многоквартирный «новострой» здесь будет лишним, а вот благоустроенной территории для отдыха в этом районе не хватает.

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, житель дома №6 по улице Кожанова: «Безусловно, раз этот земельный участок находится в квартале многоэтажной жилой застройки, рядом находится детский садик, который сохранился с периода Советского союза и рядом торгово-промышленный техникум, то здесь естественно необходимо сделать парковую зону для жителей Севастополя и минимальными затратами. То есть деревья сохраняются, убираются аварийные сооружения».

К решению проблемы подключился председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов. Парламентарий пообещал отправить письма в профильные структуры Правительства для разъяснения ситуации.

Редакция Независимого телевидения Севастополя в свою очередь подготовила информационный запрос в Департамент городского хозяйства, чтобы выяснить почему собственник территории долгое время не демонтирует аварийные строения (такое поручение давал губернатор после трагического случая в Орловке), а также в Департамент по имущественным и земельным отношениям, чтобы узнать – кто же скрывается под формулировкой «третьи лица».

Дарья Юхновская, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»