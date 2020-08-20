Зеленский назвал очередной способ «возвращения» Крыма в состав Украны

Украинский президент Владимир Зеленский озвучил «новый план возвращения Крыма», передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на УНИАН.

Певице Глюкозе на три года запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма Зеленский в ходе рабочего визита в Херсонскую область заявил, что, если Херсонщина станет «успешной», то полуостров «быстрее вернется» в состав Украины.

«Совсем рядом украинский Крым, он обязательно к нам вернется, и я уверен, что когда рядом будет расцветающая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет намного быстрее», — заявил Зеленский.