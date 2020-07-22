Зеленский озвучил позицию по поводу подачи воды в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский против возобновления поставок днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Богдан Яременко, который обсудил данный вопрос с главой государства.

«Я против», – так лаконично президент Зеленский только что ответил на мой вопрос о его отношении к восстановлению водоснабжения оккупированного Крыма», – написал Яременко в Facebook.

Ранее депутаты Херсонского городского совета обратились к президенту Украины, Кабинету министров и Верховной раде с требованием не допустить возобновления подачи воды в Крым и «прекратить любые инсинуации» по этому вопросу.

Также в минувшие выходные на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области прошла акция общественных активистов с требованием к властям Украины не допустить возобновления подачи воды на полуостров.

Как сообщалось в Крыму идет строительство водовода протяженностью более 50 км, по которому вода из Тайганского водохранилища в Белогорском районе будет подаваться на Симферополь. Благодаря этому крымская столица будет получать дополнительно 50 тысяч кубометров воды в сутки. Ранее в Крыму были запущены водоводы для подачи воды в Симферополь из водозаборов в Сакском и Бахчисарайском районах.