Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к участникам 75-й сессии Генассамблеи ОНН вспомнил «оккупацию» Крыма, передают «РИА Новости (Крым)».

В Дании считают, что Россия «не вернет» Крым Украине «75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно усвоить трагический урок Второй мировой войны. Однако оккупация Крыма и российская военная агрессия на Донбассе доказывают, что это урок не усвоен», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер считает, что Россия не только «посягает на суверенитет независимого государства, но и пытается вернуться к распределению сфер влияния в мире».