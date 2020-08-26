Зеленский в очередной раз озвучил план «возвращения» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо создать новую площадку для обсуждения вопроса принадлежности Крыма, поскольку в «нормандском формате» никто не хочет говорить о полуострове, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на телеканал Euronews.

Киев пригласил Германию поучаствовать в «переговорах по Крыму» «Нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма… Есть судебные процессы, есть международные переговоры. Но я вам честно говорю – на данный момент нет крепкой платформы для поднятия этого вопроса», — отметил Зеленский.

Он также выразил благодарность «партнерам» за антироссийские санкции. По словам Зеленского, они «очень помогают» Украине. Он заверил, что власти «вернут» Крым в состав Украины.