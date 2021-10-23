«Зелёные острова». Парки, скверы и площадки в Крыму меняются на глазах

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 42. АиФ-Крым №42 20/10/2021 Сюжет Большие перемены

Парки — любимое место отдыха крымчан и гостей полуострова. Многие из них были созданы в 19 веке, имеют интересную историю. На их территории — вековые деревья, радует глаз экзотическая растительность. Большинство парков нуждаются в благоустройстве, реконструкции и озеленении. И это стало возможным благодаря региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Обновлённые ландшафтные объекты уже совсем скоро предстанут во всей красе перед посетителями.

Справка В Республике Крым в 2021 году на 19 городских общественных территориях будет проведена полная реконструкция. Модернизация скверов, парков и мест общественного пребывания предусмотрена региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Строительно-монтажные работы будут проводиться в следующих муниципальных образованиях: Армянск (сквер «Титан»), Бахчисарай (парк «Севастопольских курсантов»), Красноперекопск (общественная территория по ул. 50 лет Победы), Симферополь (сквер им. Сергия Радонежского), Евпатория (парк им. Фрунзе, парк им. Франко, общественная территория в мкрн Исмаил-бей, детская площадка на территории парка им. Фрунзе, парк Приморский), Феодосия (сквер им. Андрея Первозванного, сквер «Чернобыльцам», сквер ул. Чкалова/ул. Шевченко, сквер «Городской сад», сквер «Вечный огонь»), Ялта (Симеизский парк, сквер памяти жертв депортации, «городской сад», сквер «Юбилейный», площадь 8 платанов).

Что уже сделано

Евпаторийский парк имени Фрунзе появился сто лет назад на месте крупного имения помещика Млинарича. Его территорию украшали статуи, камнями были выложены аллеи. До Великой Отечественной войны здесь были беседки и фонтаны. Но военные действия не пощадили и этот оазис красоты и спокойствия: часть парка выгорела. И только к середине 50-х годов удалось его частично восстановить.