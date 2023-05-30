Зеленый лук в морозилке на зиму

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Зеленый лук в морозилке на зиму – лучший вариант сохранения этой пряной зелени без потери аромата со вкусом, только текстура лука после заморозки становится более мягкой. Зеленый лук можно купить в течение года, но вкус весенней зелени намного насыщеннее. Замораживается зеленый лук пучками или в виде нарезки, и важна правильная его подготовка, что указывается в рецептах этой темы.

Как заморозить перья зеленого лука в морозилке

Перья зеленого лука замораживаются целиком, когда объем заготовки немалый, а времени на нарезку нет. Перья промываются и обязательно обсушиваются. Затем заворачиваются пучками в пищевую пленку или фольгу. Для приготовления блюд от пучков отрезают нужное количество лука, и целиком лук не размораживается.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Ингредиенты –+2 порц.

  • Лук зелёный  любое количество
  • Пищевая пленка  по необходимости

Шаги 60 мин.

  1. Зеленый лук в морозилке на зиму

    Чтобы заморозить перья зеленого лука в морозилке, и заготовка получилась удачной, выберите свежий лук, желательно прямо с грядки. Сразу подготовьте пищевую пленку или фольгу. Замораживать можно только зеленые перья или с белыми черешками.

  2. Зеленый лук в морозилке на зиму

    У лука удалите корни и обрежьте верхушки перьев. Хорошо промойте его под проточной водой.

  3. Зеленый лук в морозилке на зиму

    На столе расстелите хлопковое полотенце и на нем в один слой выложите промытые перья лука. Оставьте лук на некоторое время, чтобы вся влага испарилась.

  4. Зеленый лук в морозилке на зиму

    Затем сформируйте из перьев небольшие пучки и плотно заверните в несколько слоев пищевой пленки, а воздух максимально удалите. Перья зеленого лука сразу поместите в морозильную камеру на хранение. Удачных заготовок!

Как заморозить нарезанный зеленый лук на зиму

Заморозить нарезанный зеленый лук на зиму совсем не сложно, а самым трудоемким моментом является его нарезка. Этот вариант заморозки очень удобен, ведь у вас всегда под рукой будет зелень для супов, запеканок, омлетов и других блюд. Для салатов замороженный лук не подходит. В этом рецепте предлагается три вида упаковки замороженного лука.

Время готовки: 1 час 30 минут

Время приготовления: 20 минут.

Порции: по желанию.

Ингредиенты:

  • Зеленый лук – любое количество.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук для этой заготовки сначала переберите. Удалите корни с белыми черешками, вершки и промойте зеленые перья под проточной водой.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Шаг 2. Промытые перья поместите на дуршлаг или сито для удаления лишней жидкости. Затем их хорошо просушите полотенцем.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Шаг 3. Подготовленные перья мелко нашинкуйте керамическим ножом.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Шаг 4. Нарезку лука тонким ровным слоем уложите на поднос или в плоскую посуду и на 1 час поместите в морозилку.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Шаг 5. Часть подмороженного зеленого лука уложите в пластиковые контейнеры и плотно закройте крышками.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Шаг 6. Часть лука упакуйте в пакеты для заморозки и из них максимально удалите воздух.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Шаг 7. Часть лука небольшими порциями заверните в пищевую пленку.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Шаг 8. Приготовленный нарезанный зеленый лук сразу поместите в морозилку на хранение до зимы. Удачных заготовок!

Зеленый лук в морозилке на зиму

Зеленый лук в пакетах для заморозки на зиму

Зеленый лук в пакетах для заморозки на зиму хорошо хранится, так как пакеты закрываются почти герметично и зелень не соприкасается с воздухом. Для этого способа хранения зеленый лук мелко нарезается, предварительно в течение 1-2 часов подмораживается и затем раскладывается по зип-пакетам.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: по желанию.

Ингредиенты:

  • Зеленый лук – любое количество.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Стебли свежего зеленого лука с перьями почистить, удалить корни и промыть лук под проточной водой.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Шаг 2. Затем салфеткой убрать лишнюю влагу и нашинковать лук небольшими кусочками. Для заморозки подходят как зеленые перья, так и белые черешки.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Шаг 3. Нарезку лука ровным слоем разложить на противень или поддон и поместить на 1-1,5 часа в морозилку, чтобы кусочки стали твердыми.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Шаг 4. Этот нюанс не позволить кусочкам смерзнуться, и вы сможете удобно отделить нужную для блюда порцию замороженного лука.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Шаг 5. Подмороженный зеленый лук разложить по зип-пакетам, удалить воздух и пакеты закрыть застежками.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Шаг 6. Приготовленный зеленый лук в пакетах сразу переложить в морозилку для окончательной заморозки. Удачных заготовок!

Зеленый лук в морозилке на зиму

Замороженный зеленый лук в формочках на зиму

Формочки для заморозки имеют малый объем и замораживать в них нарезку лука нецелесообразно, лучше это сделать в виде лукового соуса. В этом рецепте вам предлагается измельчить зеленый лук с добавлением укропа, чеснока и петрушки, а заправить соус растительным маслом с медом. Такая заготовка зеленого лука отлично подойдет к любым блюдам или овощным салатам.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Перья зеленого лука – 80 гр.
  • Укроп – 40 гр.
  • Петрушка – 40 гр.
  • Чеснок – 2 зубка.
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перья зеленого лука и петрушку с укропом ополоснуть холодной водой и обсушить салфеткой. Лук нарезать небольшими кусочками.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Шаг 2. Так же нарезать петрушку с укропом.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Шаг 3. Нарезку зелени переложить в чашу блендера и добавить мелко нарубленные зубки чеснока.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Шаг 4. Затем добавить в чашу указанное в рецепте количество сока лимона, меда, растительного масла, соли и черного перца.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Шаг 5. На большой скорости измельчить эти ингредиенты в однородную массу.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Шаг 6. Приготовленную зеленую массу разложить по формочкам для льда и заморозить в морозилке.

Зеленый лук в морозилке на зиму

Шаг 7. Через пару часов замороженный зеленый лук извлечь из формочек, компактно уложить в зип-пакеты и поместить в морозилку на хранение до зимы. Удачных и вкусных заготовок!

Зеленый лук в морозилке на зиму

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