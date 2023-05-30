Зеленый лук в морозилке на зиму – лучший вариант сохранения этой пряной зелени без потери аромата со вкусом, только текстура лука после заморозки становится более мягкой. Зеленый лук можно купить в течение года, но вкус весенней зелени намного насыщеннее. Замораживается зеленый лук пучками или в виде нарезки, и важна правильная его подготовка, что указывается в рецептах этой темы.

Как заморозить перья зеленого лука в морозилке

Перья зеленого лука замораживаются целиком, когда объем заготовки немалый, а времени на нарезку нет. Перья промываются и обязательно обсушиваются. Затем заворачиваются пучками в пищевую пленку или фольгу. Для приготовления блюд от пучков отрезают нужное количество лука, и целиком лук не размораживается.

Ингредиенты –+2 порц.

Лук зелёный любое количество

Пищевая пленка по необходимости

Шаги 60 мин.

Чтобы заморозить перья зеленого лука в морозилке, и заготовка получилась удачной, выберите свежий лук, желательно прямо с грядки. Сразу подготовьте пищевую пленку или фольгу. Замораживать можно только зеленые перья или с белыми черешками. У лука удалите корни и обрежьте верхушки перьев. Хорошо промойте его под проточной водой. На столе расстелите хлопковое полотенце и на нем в один слой выложите промытые перья лука. Оставьте лук на некоторое время, чтобы вся влага испарилась. Затем сформируйте из перьев небольшие пучки и плотно заверните в несколько слоев пищевой пленки, а воздух максимально удалите. Перья зеленого лука сразу поместите в морозильную камеру на хранение. Удачных заготовок!

Как заморозить нарезанный зеленый лук на зиму

Заморозить нарезанный зеленый лук на зиму совсем не сложно, а самым трудоемким моментом является его нарезка. Этот вариант заморозки очень удобен, ведь у вас всегда под рукой будет зелень для супов, запеканок, омлетов и других блюд. Для салатов замороженный лук не подходит. В этом рецепте предлагается три вида упаковки замороженного лука.

Время готовки: 1 час 30 минут

Время приготовления: 20 минут.

Порции: по желанию.

Ингредиенты:

Зеленый лук – любое количество.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук для этой заготовки сначала переберите. Удалите корни с белыми черешками, вершки и промойте зеленые перья под проточной водой.

Шаг 2. Промытые перья поместите на дуршлаг или сито для удаления лишней жидкости. Затем их хорошо просушите полотенцем.

Шаг 3. Подготовленные перья мелко нашинкуйте керамическим ножом.

Шаг 4. Нарезку лука тонким ровным слоем уложите на поднос или в плоскую посуду и на 1 час поместите в морозилку.

Шаг 5. Часть подмороженного зеленого лука уложите в пластиковые контейнеры и плотно закройте крышками.

Шаг 6. Часть лука упакуйте в пакеты для заморозки и из них максимально удалите воздух.

Шаг 7. Часть лука небольшими порциями заверните в пищевую пленку.

Шаг 8. Приготовленный нарезанный зеленый лук сразу поместите в морозилку на хранение до зимы. Удачных заготовок!

Зеленый лук в пакетах для заморозки на зиму

Зеленый лук в пакетах для заморозки на зиму хорошо хранится, так как пакеты закрываются почти герметично и зелень не соприкасается с воздухом. Для этого способа хранения зеленый лук мелко нарезается, предварительно в течение 1-2 часов подмораживается и затем раскладывается по зип-пакетам.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: по желанию.

Ингредиенты:

Зеленый лук – любое количество.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Стебли свежего зеленого лука с перьями почистить, удалить корни и промыть лук под проточной водой.

Шаг 2. Затем салфеткой убрать лишнюю влагу и нашинковать лук небольшими кусочками. Для заморозки подходят как зеленые перья, так и белые черешки.

Шаг 3. Нарезку лука ровным слоем разложить на противень или поддон и поместить на 1-1,5 часа в морозилку, чтобы кусочки стали твердыми.

Шаг 4. Этот нюанс не позволить кусочкам смерзнуться, и вы сможете удобно отделить нужную для блюда порцию замороженного лука.

Шаг 5. Подмороженный зеленый лук разложить по зип-пакетам, удалить воздух и пакеты закрыть застежками.

Шаг 6. Приготовленный зеленый лук в пакетах сразу переложить в морозилку для окончательной заморозки. Удачных заготовок!

Замороженный зеленый лук в формочках на зиму

Формочки для заморозки имеют малый объем и замораживать в них нарезку лука нецелесообразно, лучше это сделать в виде лукового соуса. В этом рецепте вам предлагается измельчить зеленый лук с добавлением укропа, чеснока и петрушки, а заправить соус растительным маслом с медом. Такая заготовка зеленого лука отлично подойдет к любым блюдам или овощным салатам.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Перья зеленого лука – 80 гр.

Укроп – 40 гр.

Петрушка – 40 гр.

Чеснок – 2 зубка.

Сок лимона – 1 ст.л.

Мед – 1 ч.л.

Растительное масло – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перья зеленого лука и петрушку с укропом ополоснуть холодной водой и обсушить салфеткой. Лук нарезать небольшими кусочками.

Шаг 2. Так же нарезать петрушку с укропом.

Шаг 3. Нарезку зелени переложить в чашу блендера и добавить мелко нарубленные зубки чеснока.

Шаг 4. Затем добавить в чашу указанное в рецепте количество сока лимона, меда, растительного масла, соли и черного перца.

Шаг 5. На большой скорости измельчить эти ингредиенты в однородную массу.

Шаг 6. Приготовленную зеленую массу разложить по формочкам для льда и заморозить в морозилке.

Шаг 7. Через пару часов замороженный зеленый лук извлечь из формочек, компактно уложить в зип-пакеты и поместить в морозилку на хранение до зимы. Удачных и вкусных заготовок!