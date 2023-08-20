Зелёные помидоры: быстро и вкусно. Такие съедаются даже быстрее, чем красные

Одним из преимуществ помидор является большое содержание клетчатки. Употреблять в пищу этот овощ стоит постоянно, чтобы поддерживать в организме баланс витаминов. В особенности хорошо помидоры влияют на кожу, сердечно сосудистую систему и мозг.

Постоянно потребляя помидоры, можно забыть о многих заболеваниях.

В современном мире есть много рецептов различных блюд из помидор. К тому же сорта помидор также бывают разные.

Стоит рассказать о рецепте приготовления фаршированных зеленых помидор.

Ингредиенты для фаршированных зеленых помидор:

Зеленые помидоры — 3,5 кг;

Петрушка — 10 г;

Острый зеленый перец — 2 шт.;

Красный сладкий перец — шт.;

Чеснок — 4 головки;

Морковь — 1/2 шт.;

Лавровый лист — 2 шт.;

Вода — 2,5 литра;

Соль — 125 г.

Приготовление фаршированных зеленых помидор:

Делаем глубокие надрезы на помидорах на расстоянии 2-3 мм.

Натираем на маленьких резцах терки морковь, нарезаем на маленькие кубики очищенный красный перец, давим и шинкуем чеснок.

Нарезаем мелко острый зеленый перец и петрушку, смешиваем в одной миске с красным перцем, чесноком и морковью. Фаршируем помидоры — в надрезы выкладываем полученную овощную массу.

Перекладываем помидоры в глубокую тару.

Для приготовления рассола в воды высыпаем соль, доводим до кипения. Кипятим рассол минуту, даем остыть 3 минуты.

После остывания заливаем начиненные помидоры рассолом. Выкладываем на поверхность лавровые листья, ставим груз на помидоры. Накрываем крышкой помидоры, оставляем в холодильнике на 4 дня.

По желанию к помидорам можно выложить вместе с лавровым листом чёрный молотый перец горошком.

Получаются необычные зеленые помидоры, фаршированные перцем и чесноком.