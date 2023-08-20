Зелёные помидоры: быстро и вкусно. Такие съедаются даже быстрее, чем красные

Одним из преимуществ помидор является большое содержание клетчатки. Употреблять в пищу этот овощ стоит постоянно, чтобы поддерживать в организме баланс витаминов. В особенности хорошо помидоры влияют на кожу, сердечно сосудистую систему и мозг.
Постоянно потребляя помидоры, можно забыть о многих заболеваниях.
В современном мире есть много рецептов различных блюд из помидор. К тому же сорта помидор также бывают разные.
Стоит рассказать о рецепте приготовления фаршированных зеленых помидор.
Ингредиенты для фаршированных зеленых помидор:
- Зеленые помидоры — 3,5 кг;
- Петрушка — 10 г;
- Острый зеленый перец — 2 шт.;
- Красный сладкий перец — шт.;
- Чеснок — 4 головки;
- Морковь — 1/2 шт.;
- Лавровый лист — 2 шт.;
- Вода — 2,5 литра;
- Соль — 125 г.
Приготовление фаршированных зеленых помидор:
Делаем глубокие надрезы на помидорах на расстоянии 2-3 мм.
Натираем на маленьких резцах терки морковь, нарезаем на маленькие кубики очищенный красный перец, давим и шинкуем чеснок.
Нарезаем мелко острый зеленый перец и петрушку, смешиваем в одной миске с красным перцем, чесноком и морковью. Фаршируем помидоры — в надрезы выкладываем полученную овощную массу.
Перекладываем помидоры в глубокую тару.
Для приготовления рассола в воды высыпаем соль, доводим до кипения. Кипятим рассол минуту, даем остыть 3 минуты.
После остывания заливаем начиненные помидоры рассолом. Выкладываем на поверхность лавровые листья, ставим груз на помидоры. Накрываем крышкой помидоры, оставляем в холодильнике на 4 дня.
По желанию к помидорам можно выложить вместе с лавровым листом чёрный молотый перец горошком.
Получаются необычные зеленые помидоры, фаршированные перцем и чесноком.