Земля, кредиты, связь – какие проблемы мешают бизнесу в Севастополе

Предприниматели – особые люди, которые платят за желание «работать на себя» рисками, ответственностью, постоянным преодолением. На встрече с генеральным директором АО «Корпорация МСП» Александром Исаевичем, севастопольские предприниматели рассказали о том, какие препятствия им приходится преодолевать и какие проблемы мешают им развивать бизнес.

На часть вопросов у вице-губернатора Марии Литовко, курирующей экономический блок в Правительстве Севастополя, ответы были сразу. Над другими проблемами обещал поработать новый Уполномоченный по правам предпринимателей Илья Пестерников, вступивший в эту должность пару недель тому назад.

Руководителя «Корпорации «МСП» больше всего интересовали условия, на которых местные банки кредитуют малый и средний бизнес, причем не только процентные ставки, но и сроки рассмотрения заявок.

На днях Владимир Путин поручил повысить доступность льготного кредитования для представителей малого и среднего предпринимательства. Ответственными за выполнение этой задачи назначены Правительство РФ, Центробанк, «Федеральная корпорация по развитию малого среднего предпринимательства» и крупные банки. До 1 ноября они должны не только сделать кредиты доступнее, но и увеличить охват льготным кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства.

После диалога с предпринимателям Александр Исаевич встретится с представителями крымского банковского сектора, чтобы обсудить с ними порядок и сроки оформления заявок, а также доступность кредитных ресурсов для МСП.

Рассказав о долгих сроках рассмотрения кредитных заявок и «торгах» за процентную ставку, севастопольские предприниматели перешли к другим проблемам. Например, с 1 июля малый бизнес обязан использовать онлайн-кассы. Однако в некоторых районах качество связи таково, что даже дозвониться по телефону очень сложно. В ответ Мария Литовко рассказала, что на территории Севастополя (и в черте города, и в сельской зоне) будет построено 52 антенно-мачтовых сооружения, в этом году запланированы проектные работы.

О своих проблемах говорили и «цеховые сообщества» – так, председатель профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Алла Лазарева в который раз подняла вопрос о сложностях с оформлением коммерческого полиса ОСАГО. Предприниматели в сфере пассажирских перевозок вынуждены «уходить в тень» из-за невозможности оформить такой полис на автомобиль такси.

Волнует предпринимателей и повышение кадастровой стоимости земельных участков. По словам бизнес-омбудсмена Ильи Пестерникова, он будет обращаться в Правительство города с просьбой ввести представителей бизнеса в комиссию по рассмотрению споров о кадастровой стоимости. Как предупредил Илья Пестерников, в случае, если стоимость земли после оценки сильно увеличилась, предпринимателям важно не пропустить сроки обращения в эту комиссию.

Лариса Петренко