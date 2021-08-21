Зеркала, оружие, скелеты лошадей. Как прошел археологический сезон в Крыму

Грабителям повезло «нащупать» склеп. И даже пробить шурф, угодивший прямо в погребальную камеру. А потом мародёрская удача закончилась. Может, их кто-то спугнул. Или «копатели» почему-то решили, что здесь рыть не стоит. И «помеченное» два-три десятка лет назад грабителями захоронение уцелело. 1,8 тысяч лет назад оно стало последним приютом для четырёх-пяти человек: предположительно, женщин, мужчины и ребёнка.

Женщин в последний путь отправили с парадными украшениями: золотыми серьгами, серебряными позолоченными браслетами со вставками из сердолика, массивными прямоугольными медальонами. Мужчину снабдили мечом, который неплохо сохранился.

Кавказский след

В этом году экспедиция, исследующая могильник Опушки, «связывала столетия». Раскопки шли на затронутом грабителями участке между самыми ранними захоронениями I века до н.э — II века н.э. И они должны были заполнить «белое пятно» в хронологии могильника.