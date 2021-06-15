Жалюзи в Киеве: высокое качество по доступной цене от Норма-С

Каждый из нас в жизни сталкивался с такой конструкцией как горизонтальные жалюзи. Они могут быть как пластиковые, так и алюминиевые, и применяться для различного рода помещений. Из какого же материала лучше всего выбрать жалюзи? Существует много разновидностей, таких как пластик, алюминий, дерево и многое другое в каталоге zhaljuzi.okno.com.ua.

Ответ на этот вопрос будет складываться из того, какой у вас дизайн помещения и какими средствами вы можете распоряжаться. Ведь если у вас имеется квартира в стиле хай-тек, то здесь лучше всего подойдут жалюзи из алюминия или пластика. Поэтому, следует определиться с достоинствами и недостатками этих двух вариантов жалюзи из различных материалов.

Жалюзи с применением алюминия

Если говорить о достоинствах, то здесь можно выделить следующие:

Высокая прочность и долговечность. Материал способен устоять воздействию огня и экологически чист в применении. Можно свободно мыть его и чистить. Применение наиболее популярных способов для регулирования необходимой высоты и угла наклона.

Если говорить о недостатках, то здесь существует большой вес и довольно-таки немалая стоимость. Жалюзи прекрасно подходят для применения в общественных учреждениях, а также медицинских и офисных помещениях.

Жалюзи с применением пластика

Если говорить о достоинствах, то здесь можно выделить следующие:

Легкий вес. Широкий диапазон вариантов для применения. А если говорить о полимере как о материале, то здесь существуют разные варианты с достаточно разной светопроницаемостью. Цена. Простота в применении.

Если говорить о недостатках, то сюда можно отнести небольшую прочность и недостаточно высокую устойчивость к огню. Если начинается пожар, то жалюзи из пластика довольно токсичны при горении и могут плавиться. Такой вариант подойдёт абсолютно для любых помещений и даже для дома.

Если говорить о том, какой вариант вы хотите выбрать именно для себя, то по вышеприведенным данным алюминиевые и пластиковые жалюзи не имеют достоинств друг перед другом. Поэтому, при выборе следует запастись собственным мнением и подбирать конструкцию под общий дизайн, а также под количество денег, отведённых на покупку. Ведь вы выбираете жалюзи не на 20 лет, а в любой момент вы их можете просто заменить. Так что, в большинстве случаев, лучше всего прибегнуть к пластиковому варианту, так как здесь вы найдёте больше цветовых решений и лучшее соотношение качества и цены.