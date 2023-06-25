Жареная икра из баклажанов на сковороде

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Жареная икра из баклажанов на сковороде – это блюдо, которое можно подать к столу, как в качестве закуски, так и в качестве гарнира, дополнив, например, основное кушанье из красного мяса либо птицы. Икра готовится из различных сезонных овощей. В данной статье вы найдете различные варианты приготовления и один из них, обязательно придется вам по вкусу, потому что овощное ассорти – это не только аппетитно, но еще и полезно!

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Жареная икра из баклажанов на сковороде – это безумно вкусный и оригинальный способ приготовления ароматной закуски из сезонных овощей. Такой продукт станет для вас сытным перекусом, если подавать его с ломтиками свежего белого хлеба – пальчики оближешь!

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Ингредиенты –+4 порц.

  • Баклажан 500 гр.
  • Перец болгарский 2 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Помидоры 2 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Томатная паста 1 ст.л.
  • Масло растительное 100 мл.
  • Сахар-песок 2 ч.л.
  • Паприка 1 ч.л.
  • Аджика 1 ч.л.
  • Вода 100 мл. (горячей)
  • Чеснок 1 зуб.
  • Перец чили ¼ ч.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 60 мин.

  1. Жареная икра из баклажанов на сковороде

    Жареная икра из баклажанов на сковороде готовится очень просто. Фиолетовые плоды нарезаем небольшими кубиками, солим и перемешиваем – даем постоять около 15 минут.

  2. Жареная икра из баклажанов на сковороде

    Параллельно очищаем овощи, морковь измельчаем при помощи бурачной терки, а лук произвольно нарезаем.

  3. Жареная икра из баклажанов на сковороде

    Баклажанные кусочки отжимаем и перекладываем в сковородку с разогретым растительным маслом, жарим на сильном пламени 7-8 минут.

  4. Жареная икра из баклажанов на сковороде

    К подрумяненным кубикам баклажанов забрасываем нарезанные овощи, а также соломку сладкого перца – перемешиваем.

  5. Жареная икра из баклажанов на сковороде

    Томим состав 5-6 минут и добавляем ломтики помидоров, томатную пасту, соль, сахарный песок и специи.

  6. Жареная икра из баклажанов на сковороде

    Подливаем к овощам горячую воду и хорошенько перемешиваем, томим ингредиенты 15 минут и после всыпаем мелкорубленый чеснок.

  7. Жареная икра из баклажанов на сковороде

    При постоянно помешивании жарим икру еще 2-3 минуты и убираем с конфорки.

  8. Жареная икра из баклажанов на сковороде

    Кушанье сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Баклажанная икра с чесноком на сковороде

Баклажанная икра с чесноком на сковороде – это аппетитная и ароматная закуска, которая запросто разнообразит ваш привычный рацион, избавит от голода и зарядит энергией на многие часы. Овощи, приготовленные таким образом, понравятся абсолютно каждому без исключения!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 800 гр.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Помидор – 2 шт.
  • Паста томатная – 2 ч.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сахар-песок – 2 ч.л.
  • Перец черный молотый – ½ ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды промываем баклажаны и срезаем хвостики, режем кубиком и солим – настаиваем в течение 20 минут.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 2. Затем нарезку отжимаем руками от сока и высыпаем в сковородку с растительным маслом, жарим около 5 минут и добавляем измельченный лук, морковь и сладкий перец.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 3. Перемешав компоненты, прогреваем их 6-7 минут и засыпаем кубики помидор.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 4. Балансируем вкус, вводя чеснок, пропущенный через пресс, сахар, соль, молотый перец и любимые специи – перемешиваем.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 5. Тушим овощи еще около 10 минут при частом помешивании на медленном пламени.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 6. Ароматную икру остужаем и только после снимаем пробу. Приятного аппетита!

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Икра из баклажанов кубиками на сковороде

Икра из баклажанов кубиками на сковороде – это легкое летнее блюдо, которое должно побывать на столе у каждого! Потому как сочетание овощей очень удачное, а также, их текстура привлекает особое внимание, ибо в отличие от кабачковой икры, мы не будет измельчать все до консистенции пюре.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Помидоры – 1-2 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем и ополаскиваем овощи.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 2. Мелко нарезаем луковицу, пересыпаем в сковородку с горячим подсолнечным маслом.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 3. Морковку разрезаем на небольшие сегменты либо трем на терке с крупными отверстиями, отправляем к пассерованному луку.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 4. Баклажаны режем на кубики и на 15 минут замачиваем в солевом растворе (на литр воды требуется столовая ложка соли), по истечении времени, ломтики отжимаем и выкладываем к зажарке.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 5. Не теряя времени, мякоть сладкого перца и сочные томаты нарезаем мелкими кусочками.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 6. Обжариваем ассорти 10 минут, а затем прикрываем крышкой и тушим на минимальном пламени еще 15 минут. По окончанию тепловой обработки, добавляем измельченный чеснок, черный перец и соль.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 7. Икру раскладываем по тарелкам и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Жареная икра из баклажанов, помидоров, лука и моркови

Жареная икра из баклажанов, помидоров, лука и моркови – это сезонное овощное кушанье, которое должен попробовать каждый! Процесс приготовления достаточно прост и самым сложным для кулинара будет являться лишь чистка и нарезка составляющих, но и это займет совсем немного времени и сил.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Томаты – 2 шт.
  • Паста томатная – 3 ст.л.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
  • Смесь перцев молотая – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем фиолетовые плоды, обрезаем хвостики и разрезаем вдоль, как показано на фото.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 2. Укладываем овощ в форму для запекания и убираем в духовку на 20 минут при 180 градусах.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 3. С размягченных баклажанов снимаем кожицу, мякоть режем кубиком.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 4. Произвольными кубиками измельчаем морковку.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 5. Аналогично поступаем с луком.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 6. И помидорами.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 7. Мякоть сладкого перца режем на тонкие брусочки.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 8. В сковороду наливаем растительное масло и прогреваем его, в течение 10 минут обжариваем овощное ассорти.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 9. Затем овощи посыпаем солью, сладкой паприкой и смесью перцев, сдабриваем томатной пастой и небольшим количеством воды – тушим под крышкой на медленном пламени около 40 минут.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 10. Размягченные компоненты пробиваем блендером до однородности.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 11. Выкладываем готовую икру в сервировочную чашу и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Икра из баклажанов на сковороде с томатной пастой

Икра из баклажанов на сковороде с томатной пастой – это блюдо, которое удивит вас своим насыщенным вкусом и приятным ароматом, перед которым просто невозможно устоять. Для готовки нам потребуются только сезонные овощи и некоторые добавки, которые сбалансируют вкус.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 600 гр.
  • Перец болгарский – 1-2 шт.
  • Помидоры – 2-3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Паста томатная – 2 ч.л.
  • Кориандр молотый – ½ ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ч.л.
  • Масло подсолнечное – 100 мл.
  • Вода – 50 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны промываем и даем время обсохнуть, режем на кубики и солим – спустя 20 минут отжимаем от сока. Параллельно очищаем лук и морковку от шелухи и кожуры, болгарский перец – от семенной коробочки и перегородок.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 2. Лук и сладкий перец мелко нарезаем.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 3. На разогретом подсолнечном масле 3-4 минуты обжариваем баклажаны, далее забрасываем измельченные овощи и натертую морковку.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 4. Обжариваем ингредиенты 4-5 минут и добавляем нарезанные помидоры, томатную пасту, воду, сахар и приправы – тщательно перемешиваем.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 5. Тушим икру в течение 15 минут, за 5 минут до готовности сдабриваем рубленым чесноком.

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Шаг 6. Закуску остужаем, а затем охлаждаем на полке холодильника – дегустируем. Приятного аппетита!

Жареная икра из баклажанов на сковороде

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