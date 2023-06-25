Жареная икра из баклажанов на сковороде – это блюдо, которое можно подать к столу, как в качестве закуски, так и в качестве гарнира, дополнив, например, основное кушанье из красного мяса либо птицы. Икра готовится из различных сезонных овощей. В данной статье вы найдете различные варианты приготовления и один из них, обязательно придется вам по вкусу, потому что овощное ассорти – это не только аппетитно, но еще и полезно!

Жареная икра из баклажанов на сковороде

Жареная икра из баклажанов на сковороде – это безумно вкусный и оригинальный способ приготовления ароматной закуски из сезонных овощей. Такой продукт станет для вас сытным перекусом, если подавать его с ломтиками свежего белого хлеба – пальчики оближешь!

Ингредиенты –+4 порц.

Баклажан 500 гр.

Перец болгарский 2 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Помидоры 2 шт.

Морковь 1 шт.

Томатная паста 1 ст.л.

Масло растительное 100 мл.

Сахар-песок 2 ч.л.

Паприка 1 ч.л.

Аджика 1 ч.л.

Вода 100 мл. (горячей)

Чеснок 1 зуб.

Перец чили ¼ ч.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 60 мин.

Жареная икра из баклажанов на сковороде готовится очень просто. Фиолетовые плоды нарезаем небольшими кубиками, солим и перемешиваем – даем постоять около 15 минут. Параллельно очищаем овощи, морковь измельчаем при помощи бурачной терки, а лук произвольно нарезаем. Баклажанные кусочки отжимаем и перекладываем в сковородку с разогретым растительным маслом, жарим на сильном пламени 7-8 минут. К подрумяненным кубикам баклажанов забрасываем нарезанные овощи, а также соломку сладкого перца – перемешиваем. Томим состав 5-6 минут и добавляем ломтики помидоров, томатную пасту, соль, сахарный песок и специи. Подливаем к овощам горячую воду и хорошенько перемешиваем, томим ингредиенты 15 минут и после всыпаем мелкорубленый чеснок. При постоянно помешивании жарим икру еще 2-3 минуты и убираем с конфорки. Кушанье сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Баклажанная икра с чесноком на сковороде

Баклажанная икра с чесноком на сковороде – это аппетитная и ароматная закуска, которая запросто разнообразит ваш привычный рацион, избавит от голода и зарядит энергией на многие часы. Овощи, приготовленные таким образом, понравятся абсолютно каждому без исключения!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Баклажаны – 800 гр.

Перец болгарский – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Помидор – 2 шт.

Паста томатная – 2 ч.л.

Чеснок – 2 зуб.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды промываем баклажаны и срезаем хвостики, режем кубиком и солим – настаиваем в течение 20 минут.

Шаг 2. Затем нарезку отжимаем руками от сока и высыпаем в сковородку с растительным маслом, жарим около 5 минут и добавляем измельченный лук, морковь и сладкий перец.

Шаг 3. Перемешав компоненты, прогреваем их 6-7 минут и засыпаем кубики помидор.

Шаг 4. Балансируем вкус, вводя чеснок, пропущенный через пресс, сахар, соль, молотый перец и любимые специи – перемешиваем.

Шаг 5. Тушим овощи еще около 10 минут при частом помешивании на медленном пламени.

Шаг 6. Ароматную икру остужаем и только после снимаем пробу. Приятного аппетита!

Икра из баклажанов кубиками на сковороде

Икра из баклажанов кубиками на сковороде – это легкое летнее блюдо, которое должно побывать на столе у каждого! Потому как сочетание овощей очень удачное, а также, их текстура привлекает особое внимание, ибо в отличие от кабачковой икры, мы не будет измельчать все до консистенции пюре.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Помидоры – 1-2 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем и ополаскиваем овощи.

Шаг 2. Мелко нарезаем луковицу, пересыпаем в сковородку с горячим подсолнечным маслом.

Шаг 3. Морковку разрезаем на небольшие сегменты либо трем на терке с крупными отверстиями, отправляем к пассерованному луку.

Шаг 4. Баклажаны режем на кубики и на 15 минут замачиваем в солевом растворе (на литр воды требуется столовая ложка соли), по истечении времени, ломтики отжимаем и выкладываем к зажарке.

Шаг 5. Не теряя времени, мякоть сладкого перца и сочные томаты нарезаем мелкими кусочками.

Шаг 6. Обжариваем ассорти 10 минут, а затем прикрываем крышкой и тушим на минимальном пламени еще 15 минут. По окончанию тепловой обработки, добавляем измельченный чеснок, черный перец и соль.

Шаг 7. Икру раскладываем по тарелкам и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Жареная икра из баклажанов, помидоров, лука и моркови

Жареная икра из баклажанов, помидоров, лука и моркови – это сезонное овощное кушанье, которое должен попробовать каждый! Процесс приготовления достаточно прост и самым сложным для кулинара будет являться лишь чистка и нарезка составляющих, но и это займет совсем немного времени и сил.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Томаты – 2 шт.

Паста томатная – 3 ст.л.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – 1 ч.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Смесь перцев молотая – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем фиолетовые плоды, обрезаем хвостики и разрезаем вдоль, как показано на фото.

Шаг 2. Укладываем овощ в форму для запекания и убираем в духовку на 20 минут при 180 градусах.

Шаг 3. С размягченных баклажанов снимаем кожицу, мякоть режем кубиком.

Шаг 4. Произвольными кубиками измельчаем морковку.

Шаг 5. Аналогично поступаем с луком.

Шаг 6. И помидорами.

Шаг 7. Мякоть сладкого перца режем на тонкие брусочки.

Шаг 8. В сковороду наливаем растительное масло и прогреваем его, в течение 10 минут обжариваем овощное ассорти.

Шаг 9. Затем овощи посыпаем солью, сладкой паприкой и смесью перцев, сдабриваем томатной пастой и небольшим количеством воды – тушим под крышкой на медленном пламени около 40 минут.

Шаг 10. Размягченные компоненты пробиваем блендером до однородности.

Шаг 11. Выкладываем готовую икру в сервировочную чашу и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Икра из баклажанов на сковороде с томатной пастой

Икра из баклажанов на сковороде с томатной пастой – это блюдо, которое удивит вас своим насыщенным вкусом и приятным ароматом, перед которым просто невозможно устоять. Для готовки нам потребуются только сезонные овощи и некоторые добавки, которые сбалансируют вкус.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Баклажаны – 600 гр.

Перец болгарский – 1-2 шт.

Помидоры – 2-3 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Паста томатная – 2 ч.л.

Кориандр молотый – ½ ч.л.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Масло подсолнечное – 100 мл.

Вода – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны промываем и даем время обсохнуть, режем на кубики и солим – спустя 20 минут отжимаем от сока. Параллельно очищаем лук и морковку от шелухи и кожуры, болгарский перец – от семенной коробочки и перегородок.

Шаг 2. Лук и сладкий перец мелко нарезаем.

Шаг 3. На разогретом подсолнечном масле 3-4 минуты обжариваем баклажаны, далее забрасываем измельченные овощи и натертую морковку.

Шаг 4. Обжариваем ингредиенты 4-5 минут и добавляем нарезанные помидоры, томатную пасту, воду, сахар и приправы – тщательно перемешиваем.

Шаг 5. Тушим икру в течение 15 минут, за 5 минут до готовности сдабриваем рубленым чесноком.

Шаг 6. Закуску остужаем, а затем охлаждаем на полке холодильника – дегустируем. Приятного аппетита!