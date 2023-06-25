Жареная икра из баклажанов на сковороде – это блюдо, которое можно подать к столу, как в качестве закуски, так и в качестве гарнира, дополнив, например, основное кушанье из красного мяса либо птицы. Икра готовится из различных сезонных овощей. В данной статье вы найдете различные варианты приготовления и один из них, обязательно придется вам по вкусу, потому что овощное ассорти – это не только аппетитно, но еще и полезно!
Жареная икра из баклажанов на сковороде
Жареная икра из баклажанов на сковороде – это безумно вкусный и оригинальный способ приготовления ароматной закуски из сезонных овощей. Такой продукт станет для вас сытным перекусом, если подавать его с ломтиками свежего белого хлеба – пальчики оближешь!
Ингредиенты –+4 порц.
- Баклажан 500 гр.
- Перец болгарский 2 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Помидоры 2 шт.
- Морковь 1 шт.
- Томатная паста 1 ст.л.
- Масло растительное 100 мл.
- Сахар-песок 2 ч.л.
- Паприка 1 ч.л.
- Аджика 1 ч.л.
- Вода 100 мл. (горячей)
- Чеснок 1 зуб.
- Перец чили ¼ ч.л.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 60 мин.
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Жареная икра из баклажанов на сковороде готовится очень просто. Фиолетовые плоды нарезаем небольшими кубиками, солим и перемешиваем – даем постоять около 15 минут.
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Параллельно очищаем овощи, морковь измельчаем при помощи бурачной терки, а лук произвольно нарезаем.
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Баклажанные кусочки отжимаем и перекладываем в сковородку с разогретым растительным маслом, жарим на сильном пламени 7-8 минут.
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К подрумяненным кубикам баклажанов забрасываем нарезанные овощи, а также соломку сладкого перца – перемешиваем.
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Томим состав 5-6 минут и добавляем ломтики помидоров, томатную пасту, соль, сахарный песок и специи.
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Подливаем к овощам горячую воду и хорошенько перемешиваем, томим ингредиенты 15 минут и после всыпаем мелкорубленый чеснок.
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При постоянно помешивании жарим икру еще 2-3 минуты и убираем с конфорки.
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Кушанье сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!
Баклажанная икра с чесноком на сковороде
Баклажанная икра с чесноком на сковороде – это аппетитная и ароматная закуска, которая запросто разнообразит ваш привычный рацион, избавит от голода и зарядит энергией на многие часы. Овощи, приготовленные таким образом, понравятся абсолютно каждому без исключения!
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 800 гр.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Лук – 2 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Помидор – 2 шт.
- Паста томатная – 2 ч.л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Сахар-песок – 2 ч.л.
- Перец черный молотый – ½ ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Приправы – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Под струей воды промываем баклажаны и срезаем хвостики, режем кубиком и солим – настаиваем в течение 20 минут.
Шаг 2. Затем нарезку отжимаем руками от сока и высыпаем в сковородку с растительным маслом, жарим около 5 минут и добавляем измельченный лук, морковь и сладкий перец.
Шаг 3. Перемешав компоненты, прогреваем их 6-7 минут и засыпаем кубики помидор.
Шаг 4. Балансируем вкус, вводя чеснок, пропущенный через пресс, сахар, соль, молотый перец и любимые специи – перемешиваем.
Шаг 5. Тушим овощи еще около 10 минут при частом помешивании на медленном пламени.
Шаг 6. Ароматную икру остужаем и только после снимаем пробу. Приятного аппетита!
Икра из баклажанов кубиками на сковороде
Икра из баклажанов кубиками на сковороде – это легкое летнее блюдо, которое должно побывать на столе у каждого! Потому как сочетание овощей очень удачное, а также, их текстура привлекает особое внимание, ибо в отличие от кабачковой икры, мы не будет измельчать все до консистенции пюре.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 1 шт.
- Луковица – 1 шт.
- Перец сладкий – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Помидоры – 1-2 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса очищаем и ополаскиваем овощи.
Шаг 2. Мелко нарезаем луковицу, пересыпаем в сковородку с горячим подсолнечным маслом.
Шаг 3. Морковку разрезаем на небольшие сегменты либо трем на терке с крупными отверстиями, отправляем к пассерованному луку.
Шаг 4. Баклажаны режем на кубики и на 15 минут замачиваем в солевом растворе (на литр воды требуется столовая ложка соли), по истечении времени, ломтики отжимаем и выкладываем к зажарке.
Шаг 5. Не теряя времени, мякоть сладкого перца и сочные томаты нарезаем мелкими кусочками.
Шаг 6. Обжариваем ассорти 10 минут, а затем прикрываем крышкой и тушим на минимальном пламени еще 15 минут. По окончанию тепловой обработки, добавляем измельченный чеснок, черный перец и соль.
Шаг 7. Икру раскладываем по тарелкам и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!
Жареная икра из баклажанов, помидоров, лука и моркови
Жареная икра из баклажанов, помидоров, лука и моркови – это сезонное овощное кушанье, которое должен попробовать каждый! Процесс приготовления достаточно прост и самым сложным для кулинара будет являться лишь чистка и нарезка составляющих, но и это займет совсем немного времени и сил.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Луковица – 1 шт.
- Томаты – 2 шт.
- Паста томатная – 3 ст.л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль – 1 ч.л.
- Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
- Смесь перцев молотая – 1 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем фиолетовые плоды, обрезаем хвостики и разрезаем вдоль, как показано на фото.
Шаг 2. Укладываем овощ в форму для запекания и убираем в духовку на 20 минут при 180 градусах.
Шаг 3. С размягченных баклажанов снимаем кожицу, мякоть режем кубиком.
Шаг 4. Произвольными кубиками измельчаем морковку.
Шаг 5. Аналогично поступаем с луком.
Шаг 6. И помидорами.
Шаг 7. Мякоть сладкого перца режем на тонкие брусочки.
Шаг 8. В сковороду наливаем растительное масло и прогреваем его, в течение 10 минут обжариваем овощное ассорти.
Шаг 9. Затем овощи посыпаем солью, сладкой паприкой и смесью перцев, сдабриваем томатной пастой и небольшим количеством воды – тушим под крышкой на медленном пламени около 40 минут.
Шаг 10. Размягченные компоненты пробиваем блендером до однородности.
Шаг 11. Выкладываем готовую икру в сервировочную чашу и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Икра из баклажанов на сковороде с томатной пастой
Икра из баклажанов на сковороде с томатной пастой – это блюдо, которое удивит вас своим насыщенным вкусом и приятным ароматом, перед которым просто невозможно устоять. Для готовки нам потребуются только сезонные овощи и некоторые добавки, которые сбалансируют вкус.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 5-6.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 600 гр.
- Перец болгарский – 1-2 шт.
- Помидоры – 2-3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Паста томатная – 2 ч.л.
- Кориандр молотый – ½ ч.л.
- Сахар-песок – 2 ч.л.
- Масло подсолнечное – 100 мл.
- Вода – 50 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Баклажаны промываем и даем время обсохнуть, режем на кубики и солим – спустя 20 минут отжимаем от сока. Параллельно очищаем лук и морковку от шелухи и кожуры, болгарский перец – от семенной коробочки и перегородок.
Шаг 2. Лук и сладкий перец мелко нарезаем.
Шаг 3. На разогретом подсолнечном масле 3-4 минуты обжариваем баклажаны, далее забрасываем измельченные овощи и натертую морковку.
Шаг 4. Обжариваем ингредиенты 4-5 минут и добавляем нарезанные помидоры, томатную пасту, воду, сахар и приправы – тщательно перемешиваем.
Шаг 5. Тушим икру в течение 15 минут, за 5 минут до готовности сдабриваем рубленым чесноком.
Шаг 6. Закуску остужаем, а затем охлаждаем на полке холодильника – дегустируем. Приятного аппетита!