Жареная рыба на сковороде – это универсальная кулинарная идея для семейного обеда или ужина. Аппетитную рыбу можно приготовить разными способами. Лучшие идеи ищите в нашей проверенной подборке из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте свое меню.

Жареная рыба в кляре на сковороде

Жареная рыба в кляре на сковороде порадует вас хрустящей корочкой и аппетитным внешним видом. Такое угощение можно подавать к столу с горячими гарнирами или просто есть с хлебом. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт.

Ингредиенты –+2 порц.

Рыба 400 гр. (филе)

Сметана 150 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Мука 100 гр.

Чеснок 1 зуб.

Укроп 1 пучок

Соль ½ ч.л.

Специи для рыбы по вкусу

Сода пищевая 1 щепотка

Масло растительное 100 мл.

Шаги 303 мин.

Жареная рыба на сковороде готовится быстро и просто. Рыбное филе предварительно размораживаем и нарезаем порционными кусочками. В глубокой миске соединяем сметану, куриное яйцо, соду, соль, специи и измельченный укроп. Взбиваем массу и дополняем мукой с содой. Вымешиваем до разбивания комочков. Продавливаем сюда зубчик чеснока. Снова перемешиваем. Каждый кусочек филе опускаем в кляр. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда рыбу. Обжариваем около 7 минут с каждой стороны до яркого румянца. Жареная рыба в кляре на сковороде готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Рыба, жаренная во фритюре

Рыба, жаренная во фритюре, получается невероятно хрустящей и золотистой. Отличное решение для вашего обеда или сытного перекуса. Готовый продукт можно подавать с гарнирами или просто с черным хлебом. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Судак очищенный – 0,4 кг.

Пиво – 50 мл.

Мука – 50 гр.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 1 ст.л. + для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Венчиком взбиваем куриное яйцо.

Шаг 3. Вливаем сюда пиво и растительное масло. Перемешиваем.

Шаг 4. Постепенно всыпаем муку и соль.

Шаг 5. Вымешиваем массу до полной однородности и исчезновения комочков.

Шаг 6. Предварительно размораживаем рыбу и разделяем ее на филе.

Шаг 7. Разрезаем продукт на небольшие кусочки.

Шаг 8. Перчим и солим рыбу по вкусу.

Шаг 9. Погружаем в подготовленный кляр.

Шаг 10. Готовим фритюр. Разогреваем большое количество масла в сотейнике или в глубокой сковороде. Погружаем сюда рыбу.

Шаг 11. Обжариваем до золотистой корочки и достаем из масла щипцами.

Шаг 12. Перекладываем угощение на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 13. Рыба, жаренная во фритюре готова. Можно пробовать!

Жареная рыба с луком на сковороде

Жареная рыба с луком на сковороде отлично разнообразит ваше домашнее меню, а также порадует простым кулинарным процессом. Для несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рыба речная – 0,8 кг.

Лук репчатый – 4 шт.

Масло растительное – 150 мл.

Соус соевый – 6 ст.л.

Яйцо – 3 шт.

Мука – 4 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем рыбу и режем ее на порционные кусочки. Немного солим, перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Шаг 2. Снимаем шелуху с репчатого лука, после режем его колечками.

Шаг 3. Для кляра соединяем куриные яйца и соевый соус. Взбиваем вилкой или венчиком.

Шаг 4. Добавляем сюда муку и черный молотый перец. Взбиваем до полной однородности.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и кладем сюда лук.

Шаг 6. Обжариваем лук до легкого румянца.

Шаг 7. Дальше лук перекладываем на тарелку.

Шаг 8. Подготовленную рыбу обваливаем в муке.

Шаг 9. Дальше продукт отправляем в сковороду с растительным маслом. Жарим до яркого румянца.

Шаг 10. Переворачиваем и готовим с другой стороны.

Шаг 11. Жареная рыба с луком на сковороде готова. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Жареная рыба в муке и яйце

Жареная рыба в муке и яйце отличается сочетанием невероятной сочности с аппетитной золотистой корочкой. Такой продукт послужит отличным решением для вашего семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Судак – 1-1,5 кг.

Мука – 3 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Масло оливковое – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбу очищаем и разделяем на филе.

Шаг 2. В ступке соединяем соль и специи. Разминаем и перемешиваем.

Шаг 3. Хорошенько натираем рыбное филе смесью специй. Оставляем на 10-15 минут.

Шаг 4. Соединяем куриные яйца в небольшой глубокой тарелке. Дополняем их специями.

Шаг 5. Добавляем муку и взбиваем венчиком до однородности.

Шаг 6. В подготовленный кляр опускаем рыбное филе.

Шаг 7. Разогреваем сковороду с оливковым маслом. Кладем сюда рыбу.

Шаг 8. Обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.

Шаг 9. Жареная рыба в муке и яйце готова. Подавайте к столу!

Рыба с луком и морковью на сковороде

Рыба с луком и морковью на сковороде порадует вас ярким вкусом, питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Такое блюдо послужит отличным решением для вашего семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рыба – 1 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Мука – для панировки.

Сок лимонный – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размороженную и очищенную рыбу делим на порционные куски. Солим и посыпаем специями, поливаем лимонным соком. Оставляем мариноваться на 30 минут.

Шаг 2. Режем лук небольшими кубиками и натираем на терке морковь.

Шаг 3. Рыбу обваливаем в муке и обжариваем до румянца на сковороде с растительным маслом.

Шаг 4. Выкладываем к рыбе лук.

Шаг 5. Дальше добавляем тертую на терке морковь.

Шаг 6. При необходимости, добавляем еще специй.

Шаг 7. Продавливаем сюда зубчики чеснока.

Шаг 8. Вливаем немного воды и томим до мягкости овощей.

Шаг 9. Рыба с луком и морковью на сковороде готова. Угощайтесь!

Жареная рыба в панировочных сухарях

Жареная рыба в панировочных сухарях порадует хрустящей золотистой корочкой и ярким вкусом. Такое угощение можно подавать к столу с хлебом, овощами или горячими гарнирами. Разнообразьте свое домашнее меню с помощью нашего проверенного пошагового рецепта.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе рыбы – 350 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сухари панировочные – 100 гр.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбу предварительно разделяем на филе, затем на порционные кусочки.

Шаг 2. Солим, перчим и поливаем лимонным соком. Перемешиваем.

Шаг 3. Взбиваем куриные яйца. Погружаем сюда рыбные кусочки.

Шаг 4. Отмеряем необходимое количество панировочных сухарей.

Шаг 5. Обваливаем рыбу в сухарях и снова погружаем в яичную смесь.

Шаг 6. Перекладываем в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румянца со всех сторон.

Шаг 7. Жареная рыба в панировочных сухарях готова. Подавайте к столу!

Красная рыба, жаренная на сковороде

Красная рыба, жаренная на сковороде, порадует своим нежным вкусом и сочностью. Такое аппетитное угощение можно подавать к столу с овощами или другими гарнирами по вкусу. Ваши близкие не смогут устоять перед таким блюдом. Попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Стейки красной рыбы – 2 шт.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло оливковое – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбные стейки поливаем лимонным соком.

Шаг 2. Посыпаем их солью и специями.

Шаг 3. Поливаем оливковым маслом, хорошенько обмазываем заготовки со всех сторон.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с оливковым маслом. Кладем сюда стейки. Обжариваем на сильном огне около 1-2 минут с каждой стороны.

Шаг 5. Переворачиваем рыбу осторожно, чтобы она не развалилась.

Шаг 6. Уменьшаем огонь, закрываем крышкой и готовим около 5 минут.

Шаг 7. Красная рыба, жаренная на сковороде, готова. Угощайтесь!

Филе минтая на сковороде

Филе минтая на сковороде – это простая и быстрая кулинарная идея для вашего семейного стола. Такая рыба порадует вас ярким вкусом и питательными свойствами. Можно подавать к столу с любыми гарнирами по вкусу. Для приготовления берите на заметку наш пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе минтая – 400 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сухари панировочные – 60 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Специи для рыбы – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размораживаем филе минтая.

Шаг 2. После разморозки обсушиваем ингредиент с помощью бумажных полотенец.

Шаг 3. Яйцо вымешиваем венчиком с солью и специями для рыбы.

Шаг 4. Филе минтая разделываем на порционные кусочки.

Шаг 5. Погружаем рыбу в яичную смесь, затем обваливаем ее в панировочных сухарях.

Шаг 6. Выкладываем рыбные кусочки в сковороду с растительным маслом. Обжариваем их до румянца.

Шаг 7. Филе минтая на сковороде готово. Подавайте к столу с гарниром!

Сочная горбуша на сковороде

Сочная горбуша на сковороде никого не оставит равнодушным. Такое вкусное и питательное блюдо послужит отличным решением для семейного обеда или праздничного ужина. Для приготовления своими руками используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Горбуша – 1 кг.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Сметана – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим горбушу, промываем и очищаем ее.

Шаг 2. Дальше рыбу разделяем на филе и затем режем на небольшие порционные кусочки.

Шаг 3. Складываем продукт в глубокую миску. Солим, перчим, аккуратно перемешиваем и оставляем на 20-30 минут.

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и режем его на четвертинки.

Шаг 5. Складываем кусочки лука в чашу блендера вместе с зубчиками чеснока. Измельчаем.

Шаг 6. В глубокую миску выкладываем сметану.

Шаг 7. К сметане отправляем массу из лука и чеснока.

Шаг 8. Разбиваем сюда куриное яйцо.

Шаг 9. Добавляем соль, перец, муку и разрыхлитель.

Шаг 10. Вымешиваем массу венчиком до однородности.

Шаг 11. Вливаем сюда растительное масло и перемешиваем.

Шаг 12. Погружаем рыбные кусочки в подготовленный кляр.

Шаг 13. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Кладем сюда рыбные кусочки и обжариваем их до румянца.

Шаг 14. Сочная горбуша на сковороде готова. Угощайтесь!

Жареные караси в сметане на сковороде

Жареная караси в сметане на сковороде – простое и вкусное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Разнообразьте привычное меню вместе с нашим проверенным пошаговыми рецептом. Готовое блюдо порадует питательными свойствами и аппетитным внешним видом.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Карась – 2 шт.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Сметана – 4 ст.л.

Мука – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Укроп – 2 ветки.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Карасей очищаем и промываем, срезаем головы.

Шаг 3. Солим и перчим рыбные тушки, поливаем их лимонным соком и отставляем на время в сторону.

Шаг 4. Режем лук тонкими полукольцами и жарим на растительном масле до яркого румянца. Убираем в тарелку.

Шаг 5. В это же масло кладем карасей. Жарим до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 6. Поливаем рыбу сметаной, готовим под крышкой около 7 минут.

Шаг 7. Посыпаем рыбу обжаренным луком и измельченным укропом. Можно убирать с плиты.

Шаг 8. Жареная караси в сметане на сковороде готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!