Жареная рыба на сковороде

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Жареная рыба на сковороде – это универсальная кулинарная идея для семейного обеда или ужина. Аппетитную рыбу можно приготовить разными способами. Лучшие идеи ищите в нашей проверенной подборке из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте свое меню.

Жареная рыба в кляре на сковороде

Жареная рыба в кляре на сковороде порадует вас хрустящей корочкой и аппетитным внешним видом. Такое угощение можно подавать к столу с горячими гарнирами или просто есть с хлебом. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт.

Жареная рыба на сковороде

Ингредиенты –+2 порц.

  • Рыба 400 гр. (филе)
  • Сметана 150 гр.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Мука 100 гр.
  • Чеснок 1 зуб.
  • Укроп 1 пучок
  • Соль ½ ч.л.
  • Специи для рыбы  по вкусу
  • Сода пищевая 1 щепотка
  • Масло растительное 100 мл.

Шаги 303 мин.

  1. Жареная рыба на сковороде

    Жареная рыба на сковороде готовится быстро и просто. Рыбное филе предварительно размораживаем и нарезаем порционными кусочками.

  2. Жареная рыба на сковороде

    В глубокой миске соединяем сметану, куриное яйцо, соду, соль, специи и измельченный укроп.

  3. Жареная рыба на сковороде

    Взбиваем массу и дополняем мукой с содой. Вымешиваем до разбивания комочков.

  4. Жареная рыба на сковороде

    Продавливаем сюда зубчик чеснока. Снова перемешиваем.

  5. Жареная рыба на сковороде

    Каждый кусочек филе опускаем в кляр.

  6. Жареная рыба на сковороде

    Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда рыбу.

  7. Жареная рыба на сковороде

    Обжариваем около 7 минут с каждой стороны до яркого румянца.

  8. Жареная рыба на сковороде

    Жареная рыба в кляре на сковороде готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Рыба, жаренная во фритюре

Рыба, жаренная во фритюре, получается невероятно хрустящей и золотистой. Отличное решение для вашего обеда или сытного перекуса. Готовый продукт можно подавать с гарнирами или просто с черным хлебом. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Судак очищенный – 0,4 кг.
  • Пиво – 50 мл.
  • Мука – 50 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – 1 ст.л. + для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 2. Венчиком взбиваем куриное яйцо.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 3. Вливаем сюда пиво и растительное масло. Перемешиваем.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 4. Постепенно всыпаем муку и соль.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 5. Вымешиваем массу до полной однородности и исчезновения комочков.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 6. Предварительно размораживаем рыбу и разделяем ее на филе.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 7. Разрезаем продукт на небольшие кусочки.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 8. Перчим и солим рыбу по вкусу.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 9. Погружаем в подготовленный кляр.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 10. Готовим фритюр. Разогреваем большое количество масла в сотейнике или в глубокой сковороде. Погружаем сюда рыбу.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 11. Обжариваем до золотистой корочки и достаем из масла щипцами.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 12. Перекладываем угощение на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 13. Рыба, жаренная во фритюре готова. Можно пробовать!

Жареная рыба на сковороде

Жареная рыба с луком на сковороде

Жареная рыба с луком на сковороде отлично разнообразит ваше домашнее меню, а также порадует простым кулинарным процессом. Для несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рыба речная – 0,8 кг.
  • Лук репчатый – 4 шт.
  • Масло растительное – 150 мл.
  • Соус соевый – 6 ст.л.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Мука – 4 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем рыбу и режем ее на порционные кусочки. Немного солим, перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 2. Снимаем шелуху с репчатого лука, после режем его колечками.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 3. Для кляра соединяем куриные яйца и соевый соус. Взбиваем вилкой или венчиком.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 4. Добавляем сюда муку и черный молотый перец. Взбиваем до полной однородности.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и кладем сюда лук.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 6. Обжариваем лук до легкого румянца.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 7. Дальше лук перекладываем на тарелку.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 8. Подготовленную рыбу обваливаем в муке.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 9. Дальше продукт отправляем в сковороду с растительным маслом. Жарим до яркого румянца.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 10. Переворачиваем и готовим с другой стороны.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 11. Жареная рыба с луком на сковороде готова. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Жареная рыба на сковороде

Жареная рыба в муке и яйце

Жареная рыба в муке и яйце отличается сочетанием невероятной сочности с аппетитной золотистой корочкой. Такой продукт послужит отличным решением для вашего семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Судак – 1-1,5 кг.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Масло оливковое – 100 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбу очищаем и разделяем на филе.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 2. В ступке соединяем соль и специи. Разминаем и перемешиваем.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 3. Хорошенько натираем рыбное филе смесью специй. Оставляем на 10-15 минут.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 4. Соединяем куриные яйца в небольшой глубокой тарелке. Дополняем их специями.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 5. Добавляем муку и взбиваем венчиком до однородности.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 6. В подготовленный кляр опускаем рыбное филе.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 7. Разогреваем сковороду с оливковым маслом. Кладем сюда рыбу.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 8. Обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 9. Жареная рыба в муке и яйце готова. Подавайте к столу!

Жареная рыба на сковороде

Рыба с луком и морковью на сковороде

Рыба с луком и морковью на сковороде порадует вас ярким вкусом, питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Такое блюдо послужит отличным решением для вашего семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рыба – 1 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Мука – для панировки.
  • Сок лимонный – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размороженную и очищенную рыбу делим на порционные куски. Солим и посыпаем специями, поливаем лимонным соком. Оставляем мариноваться на 30 минут.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 2. Режем лук небольшими кубиками и натираем на терке морковь.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 3. Рыбу обваливаем в муке и обжариваем до румянца на сковороде с растительным маслом.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 4. Выкладываем к рыбе лук.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 5. Дальше добавляем тертую на терке морковь.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 6. При необходимости, добавляем еще специй.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 7. Продавливаем сюда зубчики чеснока.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 8. Вливаем немного воды и томим до мягкости овощей.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 9. Рыба с луком и морковью на сковороде готова. Угощайтесь!

Жареная рыба на сковороде

Жареная рыба в панировочных сухарях

Жареная рыба в панировочных сухарях порадует хрустящей золотистой корочкой и ярким вкусом. Такое угощение можно подавать к столу с хлебом, овощами или горячими гарнирами. Разнообразьте свое домашнее меню с помощью нашего проверенного пошагового рецепта.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Филе рыбы – 350 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сухари панировочные – 100 гр.
  • Сок лимонный – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Смесь перцев – по вкусу.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбу предварительно разделяем на филе, затем на порционные кусочки.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 2. Солим, перчим и поливаем лимонным соком. Перемешиваем.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 3. Взбиваем куриные яйца. Погружаем сюда рыбные кусочки.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 4. Отмеряем необходимое количество панировочных сухарей.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 5. Обваливаем рыбу в сухарях и снова погружаем в яичную смесь.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 6. Перекладываем в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румянца со всех сторон.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 7. Жареная рыба в панировочных сухарях готова. Подавайте к столу!

Жареная рыба на сковороде

Красная рыба, жаренная на сковороде

Красная рыба, жаренная на сковороде, порадует своим нежным вкусом и сочностью. Такое аппетитное угощение можно подавать к столу с овощами или другими гарнирами по вкусу. Ваши близкие не смогут устоять перед таким блюдом. Попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Стейки красной рыбы – 2 шт.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло оливковое – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбные стейки поливаем лимонным соком.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 2. Посыпаем их солью и специями.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 3. Поливаем оливковым маслом, хорошенько обмазываем заготовки со всех сторон.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 4. Разогреваем сковороду с оливковым маслом. Кладем сюда стейки. Обжариваем на сильном огне около 1-2 минут с каждой стороны.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 5. Переворачиваем рыбу осторожно, чтобы она не развалилась.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 6. Уменьшаем огонь, закрываем крышкой и готовим около 5 минут.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 7. Красная рыба, жаренная на сковороде, готова. Угощайтесь!

Жареная рыба на сковороде

Филе минтая на сковороде

Филе минтая на сковороде – это простая и быстрая кулинарная идея для вашего семейного стола. Такая рыба порадует вас ярким вкусом и питательными свойствами. Можно подавать к столу с любыми гарнирами по вкусу. Для приготовления берите на заметку наш пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Филе минтая – 400 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сухари панировочные – 60 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Специи для рыбы – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размораживаем филе минтая.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 2. После разморозки обсушиваем ингредиент с помощью бумажных полотенец.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 3. Яйцо вымешиваем венчиком с солью и специями для рыбы.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 4. Филе минтая разделываем на порционные кусочки.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 5. Погружаем рыбу в яичную смесь, затем обваливаем ее в панировочных сухарях.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 6. Выкладываем рыбные кусочки в сковороду с растительным маслом. Обжариваем их до румянца.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 7. Филе минтая на сковороде готово. Подавайте к столу с гарниром!

Жареная рыба на сковороде

Сочная горбуша на сковороде

Сочная горбуша на сковороде никого не оставит равнодушным. Такое вкусное и питательное блюдо послужит отличным решением для семейного обеда или праздничного ужина. Для приготовления своими руками используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Горбуша – 1 кг.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Сметана – 100 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим горбушу, промываем и очищаем ее.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 2. Дальше рыбу разделяем на филе и затем режем на небольшие порционные кусочки.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 3. Складываем продукт в глубокую миску. Солим, перчим, аккуратно перемешиваем и оставляем на 20-30 минут.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и режем его на четвертинки.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 5. Складываем кусочки лука в чашу блендера вместе с зубчиками чеснока. Измельчаем.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 6. В глубокую миску выкладываем сметану.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 7. К сметане отправляем массу из лука и чеснока.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 8. Разбиваем сюда куриное яйцо.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 9. Добавляем соль, перец, муку и разрыхлитель.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 10. Вымешиваем массу венчиком до однородности.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 11. Вливаем сюда растительное масло и перемешиваем.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 12. Погружаем рыбные кусочки в подготовленный кляр.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 13. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Кладем сюда рыбные кусочки и обжариваем их до румянца.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 14. Сочная горбуша на сковороде готова. Угощайтесь!

Жареная рыба на сковороде

Жареные караси в сметане на сковороде

Жареная караси в сметане на сковороде – простое и вкусное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Разнообразьте привычное меню вместе с нашим проверенным пошаговыми рецептом. Готовое блюдо порадует питательными свойствами и аппетитным внешним видом.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Карась – 2 шт.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Сметана – 4 ст.л.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Укроп – 2 ветки.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 2. Карасей очищаем и промываем, срезаем головы.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 3. Солим и перчим рыбные тушки, поливаем их лимонным соком и отставляем на время в сторону.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 4. Режем лук тонкими полукольцами и жарим на растительном масле до яркого румянца. Убираем в тарелку.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 5. В это же масло кладем карасей. Жарим до румяной корочки с обеих сторон.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 6. Поливаем рыбу сметаной, готовим под крышкой около 7 минут.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 7. Посыпаем рыбу обжаренным луком и измельченным укропом. Можно убирать с плиты.

Жареная рыба на сковороде

Шаг 8. Жареная караси в сметане на сковороде готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Жареная рыба на сковороде

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