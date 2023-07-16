Жареная рыба на сковороде – это универсальная кулинарная идея для семейного обеда или ужина. Аппетитную рыбу можно приготовить разными способами. Лучшие идеи ищите в нашей проверенной подборке из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте свое меню.
Жареная рыба в кляре на сковороде
Жареная рыба в кляре на сковороде порадует вас хрустящей корочкой и аппетитным внешним видом. Такое угощение можно подавать к столу с горячими гарнирами или просто есть с хлебом. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт.
Ингредиенты –+2 порц.
- Рыба 400 гр. (филе)
- Сметана 150 гр.
- Яйцо куриное 1 шт.
- Мука 100 гр.
- Чеснок 1 зуб.
- Укроп 1 пучок
- Соль ½ ч.л.
- Специи для рыбы по вкусу
- Сода пищевая 1 щепотка
- Масло растительное 100 мл.
Шаги 303 мин.
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Жареная рыба на сковороде готовится быстро и просто. Рыбное филе предварительно размораживаем и нарезаем порционными кусочками.
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В глубокой миске соединяем сметану, куриное яйцо, соду, соль, специи и измельченный укроп.
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Взбиваем массу и дополняем мукой с содой. Вымешиваем до разбивания комочков.
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Продавливаем сюда зубчик чеснока. Снова перемешиваем.
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Каждый кусочек филе опускаем в кляр.
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Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда рыбу.
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Обжариваем около 7 минут с каждой стороны до яркого румянца.
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Жареная рыба в кляре на сковороде готова. Подавайте к столу и угощайтесь!
Рыба, жаренная во фритюре
Рыба, жаренная во фритюре, получается невероятно хрустящей и золотистой. Отличное решение для вашего обеда или сытного перекуса. Готовый продукт можно подавать с гарнирами или просто с черным хлебом. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Судак очищенный – 0,4 кг.
- Пиво – 50 мл.
- Мука – 50 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Масло растительное – 1 ст.л. + для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.
Шаг 2. Венчиком взбиваем куриное яйцо.
Шаг 3. Вливаем сюда пиво и растительное масло. Перемешиваем.
Шаг 4. Постепенно всыпаем муку и соль.
Шаг 5. Вымешиваем массу до полной однородности и исчезновения комочков.
Шаг 6. Предварительно размораживаем рыбу и разделяем ее на филе.
Шаг 7. Разрезаем продукт на небольшие кусочки.
Шаг 8. Перчим и солим рыбу по вкусу.
Шаг 9. Погружаем в подготовленный кляр.
Шаг 10. Готовим фритюр. Разогреваем большое количество масла в сотейнике или в глубокой сковороде. Погружаем сюда рыбу.
Шаг 11. Обжариваем до золотистой корочки и достаем из масла щипцами.
Шаг 12. Перекладываем угощение на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Шаг 13. Рыба, жаренная во фритюре готова. Можно пробовать!
Жареная рыба с луком на сковороде
Жареная рыба с луком на сковороде отлично разнообразит ваше домашнее меню, а также порадует простым кулинарным процессом. Для несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением!
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Рыба речная – 0,8 кг.
- Лук репчатый – 4 шт.
- Масло растительное – 150 мл.
- Соус соевый – 6 ст.л.
- Яйцо – 3 шт.
- Мука – 4 ст.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Перец черный молотый – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем рыбу и режем ее на порционные кусочки. Немного солим, перемешиваем и оставляем на 15 минут.
Шаг 2. Снимаем шелуху с репчатого лука, после режем его колечками.
Шаг 3. Для кляра соединяем куриные яйца и соевый соус. Взбиваем вилкой или венчиком.
Шаг 4. Добавляем сюда муку и черный молотый перец. Взбиваем до полной однородности.
Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и кладем сюда лук.
Шаг 6. Обжариваем лук до легкого румянца.
Шаг 7. Дальше лук перекладываем на тарелку.
Шаг 8. Подготовленную рыбу обваливаем в муке.
Шаг 9. Дальше продукт отправляем в сковороду с растительным маслом. Жарим до яркого румянца.
Шаг 10. Переворачиваем и готовим с другой стороны.
Шаг 11. Жареная рыба с луком на сковороде готова. Подавайте аппетитное блюдо к столу!
Жареная рыба в муке и яйце
Жареная рыба в муке и яйце отличается сочетанием невероятной сочности с аппетитной золотистой корочкой. Такой продукт послужит отличным решением для вашего семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Судак – 1-1,5 кг.
- Мука – 3 ст.л.
- Яйцо – 2 шт.
- Масло оливковое – 100 мл.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рыбу очищаем и разделяем на филе.
Шаг 2. В ступке соединяем соль и специи. Разминаем и перемешиваем.
Шаг 3. Хорошенько натираем рыбное филе смесью специй. Оставляем на 10-15 минут.
Шаг 4. Соединяем куриные яйца в небольшой глубокой тарелке. Дополняем их специями.
Шаг 5. Добавляем муку и взбиваем венчиком до однородности.
Шаг 6. В подготовленный кляр опускаем рыбное филе.
Шаг 7. Разогреваем сковороду с оливковым маслом. Кладем сюда рыбу.
Шаг 8. Обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.
Шаг 9. Жареная рыба в муке и яйце готова. Подавайте к столу!
Рыба с луком и морковью на сковороде
Рыба с луком и морковью на сковороде порадует вас ярким вкусом, питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Такое блюдо послужит отличным решением для вашего семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Рыба – 1 кг.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Мука – для панировки.
- Сок лимонный – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Размороженную и очищенную рыбу делим на порционные куски. Солим и посыпаем специями, поливаем лимонным соком. Оставляем мариноваться на 30 минут.
Шаг 2. Режем лук небольшими кубиками и натираем на терке морковь.
Шаг 3. Рыбу обваливаем в муке и обжариваем до румянца на сковороде с растительным маслом.
Шаг 4. Выкладываем к рыбе лук.
Шаг 5. Дальше добавляем тертую на терке морковь.
Шаг 6. При необходимости, добавляем еще специй.
Шаг 7. Продавливаем сюда зубчики чеснока.
Шаг 8. Вливаем немного воды и томим до мягкости овощей.
Шаг 9. Рыба с луком и морковью на сковороде готова. Угощайтесь!
Жареная рыба в панировочных сухарях
Жареная рыба в панировочных сухарях порадует хрустящей золотистой корочкой и ярким вкусом. Такое угощение можно подавать к столу с хлебом, овощами или горячими гарнирами. Разнообразьте свое домашнее меню с помощью нашего проверенного пошагового рецепта.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Филе рыбы – 350 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Сухари панировочные – 100 гр.
- Сок лимонный – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Смесь перцев – по вкусу.
- Масло растительное – 50 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рыбу предварительно разделяем на филе, затем на порционные кусочки.
Шаг 2. Солим, перчим и поливаем лимонным соком. Перемешиваем.
Шаг 3. Взбиваем куриные яйца. Погружаем сюда рыбные кусочки.
Шаг 4. Отмеряем необходимое количество панировочных сухарей.
Шаг 5. Обваливаем рыбу в сухарях и снова погружаем в яичную смесь.
Шаг 6. Перекладываем в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румянца со всех сторон.
Шаг 7. Жареная рыба в панировочных сухарях готова. Подавайте к столу!
Красная рыба, жаренная на сковороде
Красная рыба, жаренная на сковороде, порадует своим нежным вкусом и сочностью. Такое аппетитное угощение можно подавать к столу с овощами или другими гарнирами по вкусу. Ваши близкие не смогут устоять перед таким блюдом. Попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту!
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Стейки красной рыбы – 2 шт.
- Сок лимонный – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Масло оливковое – 100 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рыбные стейки поливаем лимонным соком.
Шаг 2. Посыпаем их солью и специями.
Шаг 3. Поливаем оливковым маслом, хорошенько обмазываем заготовки со всех сторон.
Шаг 4. Разогреваем сковороду с оливковым маслом. Кладем сюда стейки. Обжариваем на сильном огне около 1-2 минут с каждой стороны.
Шаг 5. Переворачиваем рыбу осторожно, чтобы она не развалилась.
Шаг 6. Уменьшаем огонь, закрываем крышкой и готовим около 5 минут.
Шаг 7. Красная рыба, жаренная на сковороде, готова. Угощайтесь!
Филе минтая на сковороде
Филе минтая на сковороде – это простая и быстрая кулинарная идея для вашего семейного стола. Такая рыба порадует вас ярким вкусом и питательными свойствами. Можно подавать к столу с любыми гарнирами по вкусу. Для приготовления берите на заметку наш пошаговый рецепт.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Филе минтая – 400 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Сухари панировочные – 60 гр.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Специи для рыбы – 1 ч.л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Предварительно размораживаем филе минтая.
Шаг 2. После разморозки обсушиваем ингредиент с помощью бумажных полотенец.
Шаг 3. Яйцо вымешиваем венчиком с солью и специями для рыбы.
Шаг 4. Филе минтая разделываем на порционные кусочки.
Шаг 5. Погружаем рыбу в яичную смесь, затем обваливаем ее в панировочных сухарях.
Шаг 6. Выкладываем рыбные кусочки в сковороду с растительным маслом. Обжариваем их до румянца.
Шаг 7. Филе минтая на сковороде готово. Подавайте к столу с гарниром!
Сочная горбуша на сковороде
Сочная горбуша на сковороде никого не оставит равнодушным. Такое вкусное и питательное блюдо послужит отличным решением для семейного обеда или праздничного ужина. Для приготовления своими руками используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Горбуша – 1 кг.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Сметана – 100 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 3 ст.л.
- Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим горбушу, промываем и очищаем ее.
Шаг 2. Дальше рыбу разделяем на филе и затем режем на небольшие порционные кусочки.
Шаг 3. Складываем продукт в глубокую миску. Солим, перчим, аккуратно перемешиваем и оставляем на 20-30 минут.
Шаг 4. Очищаем репчатый лук и режем его на четвертинки.
Шаг 5. Складываем кусочки лука в чашу блендера вместе с зубчиками чеснока. Измельчаем.
Шаг 6. В глубокую миску выкладываем сметану.
Шаг 7. К сметане отправляем массу из лука и чеснока.
Шаг 8. Разбиваем сюда куриное яйцо.
Шаг 9. Добавляем соль, перец, муку и разрыхлитель.
Шаг 10. Вымешиваем массу венчиком до однородности.
Шаг 11. Вливаем сюда растительное масло и перемешиваем.
Шаг 12. Погружаем рыбные кусочки в подготовленный кляр.
Шаг 13. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Кладем сюда рыбные кусочки и обжариваем их до румянца.
Шаг 14. Сочная горбуша на сковороде готова. Угощайтесь!
Жареные караси в сметане на сковороде
Жареная караси в сметане на сковороде – простое и вкусное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Разнообразьте привычное меню вместе с нашим проверенным пошаговыми рецептом. Готовое блюдо порадует питательными свойствами и аппетитным внешним видом.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Карась – 2 шт.
- Лук репчатый – 0,5 шт.
- Сок лимонный – 1 ст.л.
- Сметана – 4 ст.л.
- Мука – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Укроп – 2 ветки.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.
Шаг 2. Карасей очищаем и промываем, срезаем головы.
Шаг 3. Солим и перчим рыбные тушки, поливаем их лимонным соком и отставляем на время в сторону.
Шаг 4. Режем лук тонкими полукольцами и жарим на растительном масле до яркого румянца. Убираем в тарелку.
Шаг 5. В это же масло кладем карасей. Жарим до румяной корочки с обеих сторон.
Шаг 6. Поливаем рыбу сметаной, готовим под крышкой около 7 минут.
Шаг 7. Посыпаем рыбу обжаренным луком и измельченным укропом. Можно убирать с плиты.
Шаг 8. Жареная караси в сметане на сковороде готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!