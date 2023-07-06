Жареная рыба уже в прошлом. Минтай на ужин готовлю только по этому рецепту

В нашей стране к минтаю относятся нейтрально. Данный вид рыбы не воспринимается людьми как нечто вкусное. Однако, негативной реакции филе минтая также не вызывает.

Стоит заметить, что минтай весьма полезен для организма. Мясо этой рыбы нежное, содержит много аминокислот. В странах Азии минтай — это не только бюджетный, но и полезный продукт. По этой причине, в Японии и Китае каждый день потребляется большое количество минтая.

Расскажем, как приготовить минтай вкусно и полезно.

Ингредиенты для запеченного минтая:

минтай — 3 шт.;

лук репчатый — 3 шт.;

паприка — ч. л.;

молотый черный перец — ¼ ч. л.;

растительное масло — ст. л.

Ингредиенты для гарнира:

лук репчатый — шт.;

лимон — шт.;

помидор — 2 шт.;

огурец — шт.;

зелёный лук — пучок.

Приготовление запеченного минтая:

Очищенный минтай нарезаем на крупные кусочки, посыпаем паприкой и молотым черным перцем. Поливаем куски рыбы растительным маслом, пропускаем к рыбе через пресс зубчики чеснока по желанию.

Рыбу натираем с обеих сторон специями, оставляем под крышкой на полчаса. В это время нарезаем лук полукольцами, выкладываем на поверхность формы для запекания.

На луковую подушку кладем замаринованную рыбу, накрываем верх пергаментом. Отправляем минтай запекаться при 180 градусах в духовку на 30 минут.

Для приготовления салата нарезаем произвольными кусочками свежий огурец и помидор. Шинкуем мелко зеленый лук, режем полукольцами репчатый лук. Выкладываем в салатник измельченные овощи, солим и поливаем лимонным соком. Можно нарезать в салат пару долек лимона.

Тщательно перемешиваем салат, подаем вместе с рыбой.

Не забываем салат полить соком, который образовался от рыбы и лука после запекания. Это блюдо хорошо подходит в качестве ужина.