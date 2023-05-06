Жареная рыба уже в прошлом. Рецепт вкусной рыбы в лаваше на каждый день

В нашей гастрономической культуре люди предпочитают употреблять мясо, нежели рыбу. Данная привычка берет свое начало с древних времен. Вероятно, охота для народов была более продуктивным занятием нежели рыбалка.

Сейчас люди делают выбор в сторону мяса по причине того, что из этого продукта можно сделать больше блюд. Яства будут сытнее, что привлекает и подкупает.

Многие также не любят рыбу по причине трудностей с очисткой или обжаркой. Однако, можно приготовить вкусно рыбу. Тогда это блюдо заменит многие мясные яства.

Ингредиенты для запеченной рыбы:

филе минтая — 1500 г;

сметана — 2 ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

яйцо — 2 шт.;

майонез — 300 г;

лаваш — 6 шт. 20х30 см;

дижонская горчица — 2 ч. л.;

лук репчатый — шт.;

сыр — 200 г;

петрушка — пучок.

Приготовление запеченной рыбы:

Филе минтая нужно промыть и хорошо высушить при помощи бумажных полотенец. Рыбу нарезаем на небольшие кусочки, солим и добавляем любимые специи. Соль требуется тщательно втереть в волокна.

В отдельной миске взбиваем яйцо, выкладываем к нему майонез, дижонскую горчицу и хорошо перемешиваем. Измельчаем на мелкой терке сыр, шинкуем петрушку, добавляем в майонезный соус.

Нарезаем тонкими кольцами лук и помидор, выкладываем на лаваш. Поливаем овощи майонезным соусом. На слой из майонеза кладем филе, смазываем также соусом.

Заворачиваем начинку из рыбы и овощей в конвертик из лаваша, перекладываем на противень, застеленный пергаментом.

Аналогичные действия повторяем с другими листами лаваша, рыбой и овощами.

Второе яйцо тоже взбиваем в отдельной таре, смешиваем со сметаной. Смазываем данной глазурью поверхность конвертиков.

Выпекать рыбу в лаваше нужно в духовке при 180 градусах примерно 30-35 минут.

В результате получается вкусная запеченная рыба в лаваше с овощами. Для более насыщенного вкуса советуем добавить к рыбе специи — черный молотый перец, красный перец.