Жареная свинина с луком на сковороде

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Жареная свинины с луком на сковороде – это простое и вкусное блюдо, которое точно разнообразит ваше домашнее меню. Подавайте мясные угощения к обеду, ужину или праздничному столу. Для приготовления рекомендуем использовать проверенную кулинарную подборку из восьми вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Жареная свинина кусочками с луком на сковороде

Жареная свинина кусочками с луком на сковороде порадует вас ярким вкусом, питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Такое блюдо послужит отличным решением для вашего семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Жареная свинина с луком на сковороде

Ингредиенты –+2 порц.

  • Свинина ½ кг
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Специи и Приправы  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 25 мин.

  1. Жареная свинина с луком на сковороде

    Жареная свинина с луком на сковороде готовится быстро и просто. Промываем и обсушиваем свинину. Затем мясо разделываем на порционные кусочки.

  2. Жареная свинина с луком на сковороде

    Разогреваем сковороду с растительным маслом. Кладем сюда подготовленные кусочки свинины.

  3. Жареная свинина с луком на сковороде

    Обжариваем до румянца со всех сторон, солим и дополняем специями по вкусу.

  4. Жареная свинина с луком на сковороде

    Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

  5. Жареная свинина с луком на сковороде

    Отправляем лук в сковороду к мясу.

  6. Жареная свинина с луком на сковороде

    Обжариваем все вместе до мягкости лука.

  7. Жареная свинина с луком на сковороде

    Жареная свинина кусочками с луком на сковороде готова. Подавайте к столу, украсив зеленью!

Свинина с луком и морковью на сковороде

Свинина с луком и морковью на сковороде отлично разнообразит ваше привычное меню, а также порадует несложным кулинарным процессом. Для быстрого приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Свинина – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Морковь – 0,5 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Паприка молотая – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Вода кипяченая – 200 мл.
  • Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 2. Промываем и обсушиваем свинину, затем режем на порционные кусочки.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 3. Четвертинками режем репчатый лук, морковь разделываем на брусочки.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Жарим на нем свинину около 5-7 минут.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 5. Выкладываем к мясу лук и морковь. Перемешиваем и жарим еще 5 минут.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 6. Вливаем кипяченую воду. Уменьшаем огонь и продолжаем готовить под крышкой около 40 минут.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 7. За 5 минут до готовности добавляем соль и специи и посыпаем зеленью.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 8. Свинина с луком и морковью на сковороде готова. Можно подавать к столу!

Жареная свинина с луком на сковороде

Мясо свинины с луком и томатной подливкой на сковороде

Мясо свинины с луком и томатной подливкой на сковороде порадует своим интересным вкусом и сочностью. Аппетитное угощение можно подавать к столу с картофельным пюре и другими гарнирами по вашему вкусу. Ваши близкие не смогут устоять. Попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Свинина – 0,6 кг.
  • Лук репчатый – 200 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Перец болгарский – 300 гр.
  • Паста томатная – 3 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Вода – 200 мл.
  • Сливки 10% – 150 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Петрушка – для подачи.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Паприка молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и обсушиваем мясо свинины, затем режем на порционные кусочки.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 2. Режем лук тонкими полукольцами, мелко рубим ножом чеснок.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 3. Очищаем болгарский перец от семян и режем его небольшими кубиками.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 4. Обжариваем лук с чесноком на растительном масле до румянца.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 5. Добавляем сюда болгарский перец и выкладываем свинину. Перемешиваем и готовим еще около 10 минут. Выкладываем в массу томатную пасту. Уменьшаем огонь и готовим еще 5 минут.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 6. Вливаем воду и сливки. Солим и дополняем специями. Накрываем крышкой и томим до готовности подливы около 30 минут.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 7. Мясо свинины с луком и томатной подливкой на сковороде готово. Подавайте к столу с вашим любимым гарниром и зеленью!

Жареная свинина с луком на сковороде

Поджарка из свинины с луком

Поджарка из свинины с луком порадует своим ярким вкусом и сочностью. Такое аппетитное угощение можно подавать к столу с любыми гарнирами по вкусу. Ваши близкие оценят простой и вкусный кулинарный вариант. Обязательно попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Свинина – 1 кг.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Порошок имбиря – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Травы прованские – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Свинину сразу промываем и режем на порционные кусочки.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами или четвертинками.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда свинину.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 4. Обжариваем до появления румянца.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 5. Дополняем свинину нарезанным луком. Уменьшаем огонь до среднего.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 6. Продолжаем готовить до мягкости лука.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 7. Посыпаем заготовку солью, молотым имбирем, черным молотым перцем и прованскими травами.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 8. Перемешиваем и жарим до готовности мяса около 20-25 минут.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 9. Поджарка из свинины с луком готова. Можно пробовать или подавать к столу с гарниром.

Жареная свинина с луком на сковороде

Свинина с луком и грибами на сковороде

Свинина с луком и грибами на сковороде – отличное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Разнообразьте привычное меню вместе с нашим проверенным пошаговым рецептом. Готовое блюдо порадует питательными свойствами, ярким вкусом и аппетитным внешним видом.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мякоть свинины – 0,5 кг.
  • Грибы – 0,6 кг.
  • Лук репчатый – 200 гр.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Масло растительное/топленое масло – 2 ст.л./30 гр.
  • Вино белое полусухое/яблочный сок – 100 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем подходящий кусок свинины. Промываем и обсушиваем бумажным полотенцем.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 2. Нарезаем мясо порционными кусочками. Солим, перчим и поливаем растительным маслом. Перемешиваем.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 3. Измельчаем лук и чеснок. Если используете лесные грибы, то предварительно их отвариваем и режем на небольшие части.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 4. Около 5 минут обжариваем грибы до румянца и выкладываем их в тарелку.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 5. Выкладываем в сковороду мясо. Посыпаем луком и чесноком и жарим на большом огне пару минут.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 6. Дополняем мясо грибами, паприкой и вливаем вино или яблочный сок.  Перемешиваем и готовим под крышкой около 10-15 минут.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 7. Свинина с луком и грибами на сковороде готова. Угощайтесь!

Жареная свинина с луком на сковороде

Жареная свинина с луком и картошкой

Жареная свинина с луком и картошкой – это отличное кулинарное решение для вашего обеда или ужина. Приготовить такое блюдо совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Разнообразьте домашнее меню.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Свинина – 200 гр.
  • Картофель – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину режем на небольшие порционные куски.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда мясо и обжариваем его до румяной корочки. Солим и перчим.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 3. Добавляем к мясу полукольца репчатого лука. Перемешиваем и жарим до размягчения овоща.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 4. Очищаем картофель и режем на небольшие кусочки. Вкладываем ингредиент в сковороду.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 5. Жарим около 5 минут, снова солим и перчим.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 6. Уменьшаем огонь и жарим до готовности картофеля. В конце добавляем измельченную зелень.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 7. Жареная свинина с луком и картошкой готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Жареная свинина с луком на сковороде

Свинина с луком и сметаной на сковороде

Свинина с луком и сметаной на сковороде никого не оставит равнодушным. Такое вкусное и питательное блюдо послужит отличным решением для семейного обеда или ужина. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мякоть свинины – 1 кг.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Сметана – 400 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Укроп – по вкусу.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Розмарин – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 2. Свинину режем небольшими кусочками.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 3. Разогреваем сковороду со сливочным маслом.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 4. Выкладываем сюда мясо с измельченным луком. Солим и перчим по вкусу.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 5. Вливаем к мясу воду, добавляем сметану, измельченный укроп и розмарин. Перемешиваем и готовим около 10-15 минут.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 6. Всыпаем в массу муку, перемешиваем и томим пару минут до загустения соуса.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 7. Жареная свинина с луком и сметаной готова. Подавайте к столу, дополнив свежим ароматным укропом.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шашлык из свинины с луком на сковороде

Шашлык из свинины с луком на сковороде получается очень вкусным и аппетитным. Его можно подавать к столу с любимыми соусами и гарнирами. Чтобы угощение точно получилось, используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Филе свинины – 0,6 кг.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Уксус – 3 ст.л.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем филе свинины и режем его на порционные кусочки.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем тонкими кольцами. Можно полукольцами.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 3. В глубокой миске соединяем мясо с луком. Поливаем лимонным соком и уксусом, солим и дополняем специями. Перемешиваем и убираем мариноваться в холодильник на 3 часа.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 4. Разогреваем сковороду с оливковым маслом.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 5. Выкладываем сюда мясо с луком. Сперва жарим на большом огне до румяной корочки.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 6. Затем уменьшаем огонь и готовим еще около 30 минут.

Жареная свинина с луком на сковороде

Шаг 7. Шашлык из свинины с луком на сковороде готов. Можно пробовать!

Жареная свинина с луком на сковороде

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