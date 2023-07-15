Жареная свинины с луком на сковороде – это простое и вкусное блюдо, которое точно разнообразит ваше домашнее меню. Подавайте мясные угощения к обеду, ужину или праздничному столу. Для приготовления рекомендуем использовать проверенную кулинарную подборку из восьми вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Жареная свинина кусочками с луком на сковороде

Жареная свинина кусочками с луком на сковороде порадует вас ярким вкусом, питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Такое блюдо послужит отличным решением для вашего семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Ингредиенты –+2 порц.

Свинина ½ кг

Лук репчатый 2 шт.

Соль по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 25 мин.

Жареная свинина с луком на сковороде готовится быстро и просто. Промываем и обсушиваем свинину. Затем мясо разделываем на порционные кусочки. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Кладем сюда подготовленные кусочки свинины. Обжариваем до румянца со всех сторон, солим и дополняем специями по вкусу. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами. Отправляем лук в сковороду к мясу. Обжариваем все вместе до мягкости лука. Жареная свинина кусочками с луком на сковороде готова. Подавайте к столу, украсив зеленью!

Свинина с луком и морковью на сковороде

Свинина с луком и морковью на сковороде отлично разнообразит ваше привычное меню, а также порадует несложным кулинарным процессом. Для быстрого приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 0,5 кг.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Морковь – 0,5 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка молотая – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Вода кипяченая – 200 мл.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Промываем и обсушиваем свинину, затем режем на порционные кусочки.

Шаг 3. Четвертинками режем репчатый лук, морковь разделываем на брусочки.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Жарим на нем свинину около 5-7 минут.

Шаг 5. Выкладываем к мясу лук и морковь. Перемешиваем и жарим еще 5 минут.

Шаг 6. Вливаем кипяченую воду. Уменьшаем огонь и продолжаем готовить под крышкой около 40 минут.

Шаг 7. За 5 минут до готовности добавляем соль и специи и посыпаем зеленью.

Шаг 8. Свинина с луком и морковью на сковороде готова. Можно подавать к столу!

Мясо свинины с луком и томатной подливкой на сковороде

Мясо свинины с луком и томатной подливкой на сковороде порадует своим интересным вкусом и сочностью. Аппетитное угощение можно подавать к столу с картофельным пюре и другими гарнирами по вашему вкусу. Ваши близкие не смогут устоять. Попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 0,6 кг.

Лук репчатый – 200 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Перец болгарский – 300 гр.

Паста томатная – 3 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Вода – 200 мл.

Сливки 10% – 150 мл.

Соль – по вкусу.

Петрушка – для подачи.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и обсушиваем мясо свинины, затем режем на порционные кусочки.

Шаг 2. Режем лук тонкими полукольцами, мелко рубим ножом чеснок.

Шаг 3. Очищаем болгарский перец от семян и режем его небольшими кубиками.

Шаг 4. Обжариваем лук с чесноком на растительном масле до румянца.

Шаг 5. Добавляем сюда болгарский перец и выкладываем свинину. Перемешиваем и готовим еще около 10 минут. Выкладываем в массу томатную пасту. Уменьшаем огонь и готовим еще 5 минут.

Шаг 6. Вливаем воду и сливки. Солим и дополняем специями. Накрываем крышкой и томим до готовности подливы около 30 минут.

Шаг 7. Мясо свинины с луком и томатной подливкой на сковороде готово. Подавайте к столу с вашим любимым гарниром и зеленью!

Поджарка из свинины с луком

Поджарка из свинины с луком порадует своим ярким вкусом и сочностью. Такое аппетитное угощение можно подавать к столу с любыми гарнирами по вкусу. Ваши близкие оценят простой и вкусный кулинарный вариант. Обязательно попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Порошок имбиря – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Травы прованские – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Свинину сразу промываем и режем на порционные кусочки.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами или четвертинками.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда свинину.

Шаг 4. Обжариваем до появления румянца.

Шаг 5. Дополняем свинину нарезанным луком. Уменьшаем огонь до среднего.

Шаг 6. Продолжаем готовить до мягкости лука.

Шаг 7. Посыпаем заготовку солью, молотым имбирем, черным молотым перцем и прованскими травами.

Шаг 8. Перемешиваем и жарим до готовности мяса около 20-25 минут.

Шаг 9. Поджарка из свинины с луком готова. Можно пробовать или подавать к столу с гарниром.

Свинина с луком и грибами на сковороде

Свинина с луком и грибами на сковороде – отличное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Разнообразьте привычное меню вместе с нашим проверенным пошаговым рецептом. Готовое блюдо порадует питательными свойствами, ярким вкусом и аппетитным внешним видом.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 0,5 кг.

Грибы – 0,6 кг.

Лук репчатый – 200 гр.

Чеснок – 4 зубчика.

Масло растительное/топленое масло – 2 ст.л./30 гр.

Вино белое полусухое/яблочный сок – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем подходящий кусок свинины. Промываем и обсушиваем бумажным полотенцем.

Шаг 2. Нарезаем мясо порционными кусочками. Солим, перчим и поливаем растительным маслом. Перемешиваем.

Шаг 3. Измельчаем лук и чеснок. Если используете лесные грибы, то предварительно их отвариваем и режем на небольшие части.

Шаг 4. Около 5 минут обжариваем грибы до румянца и выкладываем их в тарелку.

Шаг 5. Выкладываем в сковороду мясо. Посыпаем луком и чесноком и жарим на большом огне пару минут.

Шаг 6. Дополняем мясо грибами, паприкой и вливаем вино или яблочный сок. Перемешиваем и готовим под крышкой около 10-15 минут.

Шаг 7. Свинина с луком и грибами на сковороде готова. Угощайтесь!

Жареная свинина с луком и картошкой

Жареная свинина с луком и картошкой – это отличное кулинарное решение для вашего обеда или ужина. Приготовить такое блюдо совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Разнообразьте домашнее меню.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 200 гр.

Картофель – 0,5 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 50 мл.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину режем на небольшие порционные куски.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда мясо и обжариваем его до румяной корочки. Солим и перчим.

Шаг 3. Добавляем к мясу полукольца репчатого лука. Перемешиваем и жарим до размягчения овоща.

Шаг 4. Очищаем картофель и режем на небольшие кусочки. Вкладываем ингредиент в сковороду.

Шаг 5. Жарим около 5 минут, снова солим и перчим.

Шаг 6. Уменьшаем огонь и жарим до готовности картофеля. В конце добавляем измельченную зелень.

Шаг 7. Жареная свинина с луком и картошкой готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Свинина с луком и сметаной на сковороде

Свинина с луком и сметаной на сковороде никого не оставит равнодушным. Такое вкусное и питательное блюдо послужит отличным решением для семейного обеда или ужина. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 1 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Сметана – 400 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Укроп – по вкусу.

Мука – 1 ст.л.

Розмарин – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Свинину режем небольшими кусочками.

Шаг 3. Разогреваем сковороду со сливочным маслом.

Шаг 4. Выкладываем сюда мясо с измельченным луком. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 5. Вливаем к мясу воду, добавляем сметану, измельченный укроп и розмарин. Перемешиваем и готовим около 10-15 минут.

Шаг 6. Всыпаем в массу муку, перемешиваем и томим пару минут до загустения соуса.

Шаг 7. Жареная свинина с луком и сметаной готова. Подавайте к столу, дополнив свежим ароматным укропом.

Шашлык из свинины с луком на сковороде

Шашлык из свинины с луком на сковороде получается очень вкусным и аппетитным. Его можно подавать к столу с любимыми соусами и гарнирами. Чтобы угощение точно получилось, используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе свинины – 0,6 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Лимон – 0,5 шт.

Уксус – 3 ст.л.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем филе свинины и режем его на порционные кусочки.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем тонкими кольцами. Можно полукольцами.

Шаг 3. В глубокой миске соединяем мясо с луком. Поливаем лимонным соком и уксусом, солим и дополняем специями. Перемешиваем и убираем мариноваться в холодильник на 3 часа.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с оливковым маслом.

Шаг 5. Выкладываем сюда мясо с луком. Сперва жарим на большом огне до румяной корочки.

Шаг 6. Затем уменьшаем огонь и готовим еще около 30 минут.

Шаг 7. Шашлык из свинины с луком на сковороде готов. Можно пробовать!